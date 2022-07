Das neue „Rheingold“ bei den Bayreuther Festspielen: Unsere Nachtkritik

Von: Markus Thiel

Abgehalfterter Western-Desperado: Olafur Sigurdarson (li.) macht den Alberich mit hellem Bariton-Granit zur Mittelpunktsfigur. © Enrico Nawrath

Regisseur Valentin Schwarz hat das „Rheingold“ in Bayreuth neu auf die Bühne gebracht. Nun feierte seine Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen Premiere. Unsere Nachtkritik.

Nach 25 Minuten kommt es in jedem „Rheingold“ zum Schwur. Alberichs Fluch auf die Liebe im Gegenzug fürs Edelmetall - nur taucht es an diesem Abend gar nicht auf. Denn was ist tatsächlich das Kostbarste? Da wird Regisseur Valentin Schwarz moralisch: Es sind die Kinder, unser aller Hoffnung. Sie werden von diesem abgehalfterten Western-Desperado entführt, auf dass er sie zusammenpferchen und umerziehen kann. Eine Armee der Finsternis soll ihm heranwachsen. Und ein Dreikäsehoch macht seine Sache ganz besonders prächtig. Der fuchtelt mit der Pistole des Stiefpapas herum und vermöbelt gern diejenigen, die sich ihm in den Weg stellen. Das ist, nicht nur Wagner-Nerds ahnen dies schnell, Hagen, der spätere Siegfried-Mörder der „Götterdämmerung“.

Valentin Schwarz kennt Wagners „Ring“ genau

Selten waren so viele Querverweise und Vorahnungen beim Auftakt zum „Ring des Nibelungen“ wie am Sonntagabend bei dieser Premiere der Bayreuther Festspiele. Schwarz, der 33 Jahre junge Opern-Aufmischer, kennt die 15 Stunden genau, das nimmt man schon aus den ersten zweieinhalb mit. Ihn interessiert das Familiengeflecht dieser seltsamen Sippen von Nibelungen und Göttern (und später auch Menschen); Schwarz will aufdröseln, erhellen, auch überraschen und dort für Plausibles sorgen, wo sogar mancher Nerd nicht mehr durchsteigt. Und manchmal gibt es auch Neu Gedachtes. Denn warum soll die weise Erda am Ende des „Rheingolds“ Wotan zur Vernunft rufen und den „schlimmen Tag“ der Götter weissagen? Antwort Schwarz: weil sie fast von Beginn an anwesend ist und alles durchschaut. Viel Kluges, Hinterfragtes bekommt man also zu spüren in dieser Premiere - aber nicht immer zu sehen. Schwarz weiß einiges und möchte auch mit kleinen Gags glänzen.

In den schwächsten Momenten wirkt Schwarz wie entschärfter Castorf

Aber oft stimmt die Balance nicht zwischen Inhaltlichkeit und Regie-Handwerk. Man mag das als dumpfes Brüten durchgehen lassen, doch zuweilen wirken die Figuren wie abgestellt. Unwillkürlich denkt man an den Bayreuther Vorgänger-„Ring“: In den schwächsten Momenten wirkt Schwarz wie entschärfter Castorf.

Eine Personenschärfung, ein vollkommenes Charakterrelief glückt eigentlich nur bei Alberich, den Olafur Sigurdarson mit hellem Bariton-Granit zur Mittelpunktsfigur macht. Daniel Kirch ist ein aufgekratzter, penetrant tuckiger Loge, er könnte auch aus anderen „Rheingolds“ vorbeigeschaut haben. Und wenn Okka von der Damerau sich als Erda verströmt, braucht es eigentlich überhaupt keine Gesten. Egil Silins als Wotan kommt ohne Göttervater-Attitüde aus, auch gesanglich. Und, kleine Pointe: Beim ihm spürt man, dass da ursprünglich ein ganz anderer Solist vorgesehen war. Der athletische Sportdress, der schicke Sommeranzug, das waren wohl einst Maßanfertigungen für Günther Groissböck.

Über diesem „Ring“ schwebt eine Generalentschuldigung

Underdog gegen Schickis, dieser Konflikt bestimmt auch das aktuelle „Rheingold“. Die Rheintöchter spielen mit Kindern im Pool vor einer US-Wüstenei. Alberichs Erziehungsheim ist ein verglastes Zimmer, in dem sein böser Wonneproppen die Farben gegen die Wände donnert. Und die Wotans behausen neureichen Maisonette-Luxus inklusive Garage, in der die beiden Riesen mit ihrem SUV vorfahren. Die fahrbaren Elemente lassen auf offener Szene Verwandlungen zu. So detailreich dies alles von Andrea Cozzi (Bühne) und Andy Besuch (Kostüm) erpuzzelt ist: Manches erschöpft sich im Modernismus, man hat es am Hügel oder andernorts schon gesehen. Über allem schwebt eine Generalentschuldigung: Dieser „Ring“ ist eine Hochrechnung. Zu viele Sänger-Ausfälle während der Proben, die jahrelange Corona-Verschiebung, und dann kam auch noch ein neuer Dirigent. Cornelius Meister ist überhaupt neu am Hügel, was man hört und angesichts der kniffligen Akustik nichts Schlimmes ist. Das Es-Dur-Raunen zu Beginn ist viel zu leise, manches tönt wie hinter vorgehaltener Hand und körperlos, bis beim Auftritt Donners in der zweiten Szene das Festspielorchester plötzlich erwacht. Vieles ist nicht verzahnt mit der Bühne, der Kontakt zwischen Sängerinnen, Sängern und Dirigent ist auch so ein Fall für die Werkstatt Bayreuth.

Die Alberich-Szenen interessieren Meister besonders, hier wird die Musik finessenkundig aufgedröselt. Doch insgesamt fehlt (noch) das Gefühl für die Tempo-Architektur unter diesen besonderen Bayreuther Umständen, für das Zwingende, in sich Logische. Manches eilt munter dahin, gegen Ende packt Meister plötzlich das große Pathos aus. Hier ist Erda schon längst abgezogen, ein kleines Mädchen aus Alberichs Heim an ihrer schützenden Hand. Ab jetzt darf am Hügel bis zur „Walküre“ gegrübelt werden: Ob das Brünnhilde ist?

Nächste Vorstellungen am 10. und 25. August 2022; Tickets: 0921 / 78 78 78 0.