Das Orchester zum Singen bringen: Nathalie Stutzmann debütiert bei den Münchner Philharmonikern

Von: Markus Thiel

„Beim Dirigieren habe ich das Gefühl, als ob ich einen hundertfachen Klang selbst produziere“: Nathalie Stutzmann, hier bei der Probe in der Isarphilharmonie, debütiert nicht nur in München, sondern 2023 auch in Bayreuth. © Tobias Hase

Eine so markante, herbe, ja virile Altstimme hat keine andere. Doch Nathalie Stutzmann singt schon seit einiger Zeit nicht mehr, sondern legt eine imponierende Karriere als Dirigentin hin. 2023 wird sie den Bayreuther „Tannhäuser“ übernehmen. Nun debütiert die 57-Jährige bei den Münchner Philharmonikern.

„Schicksalslied“ von Brahms, Regers Requiem und Tschaikowskys fünfte Symphonie: Die Stücke Ihres Programms werden durch das Thema Schicksal verbunden. Gibt es eine russische oder deutsche Art der Auseinandersetzung damit?

Ich finde das Thema Schicksal so interessant, weil es uns alle betrifft. Als Individuum, aber auch mit Blick auf die gesamte Menschheit. Wie wichtig Lebensentscheidungen sind. Wie überhaupt unser Leben durch verschiedene Einflüsse total und für immer verändert werden kann. Regers Requiem auf einen Hebbel-Text thematisiert den Ersten Weltkrieg und auch die Frage, warum der eine Mensch sterben muss, der andere aber überlebt. Wer ist dafür verantwortlich? Gott? Schicksal? Was uns zum Gedanken führt: Bestimmt das Schicksal unser Leben? Gewinnt es immer? Oder welche Spielräume haben wir? Mag sein, dass es da einen Unterschied zwischen dem russischen und deutschen Kulturraum gibt. Vielleicht wird Schicksal in Deutschland eher akzeptiert: Es ist so, es muss so sein. Bei Tschaikowsky scheint mir mehr Kampf dagegen spürbar. Aber ist Tschaikowsky typisch russisch?

Sie debütieren bei den Philharmonikern. Was sollte man als Dirigentin oder Dirigent in den ersten beiden Minuten der ersten Probe tun – oder unterlassen?

Es ist immer besonders, einer neuen Gruppe von Menschen zu begegnen. Und dafür brauchen alle Zeit, um zu sehen, ob es funktioniert. In den ersten beiden Minuten mache ich einfach Musik. Und versuche, deutlich zu zeigen, dass ich eine klare Vorstellung vom jeweiligen Werk habe. Musikerinnen und Musiker müssen Sicherheit spüren. Auch die Sicherheit, dass die oder der etwas geben kann und vermitteln will.

Als Sängerin sind Sie allein verantwortlich für Ihr Instrument, was auch Freiheit bedeutet. Wie ist es nun, für 100 Instrumente verantwortlich zu sein?

Ich sehe das nicht als großes Problem. Ich wollte immer dirigieren. Mittlerweile singe ich nicht mehr, weil einfach keine Zeit dafür ist. Manchmal singe ich gern in den Proben eine Phrase vor, damit man nichts stundenlang mit Worten erklären muss. Ganz allgemein: Ich habe nicht das Gefühl, mit dem Singen aufgehört zu haben, weil ich Orchester zum Singen bringen will. Ich bin als Musikerin aufgewachsen, nicht als Sängerin. Musik war meine Passion, seit ich denken kann. Schon als Kind habe ich dabei das Gefühl für Zeit verloren. Ich habe Klavier, Cello, Fagott, Singen und Dirigieren studiert. Ich habe daher Freude daran, Musik mit 100 Stimmen zu machen. Und wenn dann noch ein ebenso großer Chor dazukommt... Es ist wie eine Multiplikation von Möglichkeiten. Klar bedeutet, allein und nur mit der eigenen Stimme umzugehen, Freiheit. Aber es bedeutet außerdem, mit den Limits der eigenen Stimme leben zu müssen – auch, was das Repertoire betrifft.

Vermissen Sie das Singen?

Das dachte ich zunächst. Es ist eben diese merkwürdige Erfahrung: Beim Dirigieren habe ich das Gefühl, als ob ich selbst den Klang, einen hundertfachen produziere. Ich kann es nicht genau erklären... Ich liebe dieses Gefühl.

Sind Sängerinnen und Sänger die besseren Dirigenten?

Es gibt ja nur wenige. Wenn man sich viele Jahre lang mit Instrumenten beschäftigt hat, kann man den Orchestermitgliedern besser helfen. Wahrscheinlich hat sich bei mir dadurch ein anderes Hörempfinden herausgebildet. Der Bogen eines Streichinstruments wirkt doch wie das Zwerchfell eines Sängers. Wie viel Druck man gibt, überhaupt die Grundeinstellung und so weiter. Ich glaube nicht, dass dies alles mit Sängerin oder Sänger zu tun hat. Entweder man ist eine gute Dirigentin oder nicht.

Was ist die größere Herausforderung: am Pult zu stehen als ehemalige Sängerin oder als Frau?

Beides sind Herausforderungen. Natürlich hat sich für uns Frauen viel verändert. Gerade angesichts meiner Chefpositionen und Einladungen zum Gastieren habe ich nicht das Gefühl, dass es da irgendein Problem gibt. Eigentlich war ich sehr naiv. Ich habe gar nicht groß über das alles nachgedacht. Einfach weil ich so brannte. Als Simon Rattle und Seiji Ozawa mir sagten: „Wir haben dich dirigieren sehen, nun musst du es weiter tun“, gab mir das die letzte Bestätigung. Und bedenken Sie: Viele haben am Pult Probleme mit ihren Orchestern – obwohl sie Männer sind. Ich bin eben einfach Dirigentin.

Alle Welt spricht nun über die zweite Dirigentin in Bayreuth. Wann wird die Zeit vorbei sein, dass dies überhaupt ein Thema ist?

Das dauert noch. Ich bin glücklich, die zweite und nicht die erste zu sein – was mir ja sonst oft passiert. Das bedeutet also Fortschritt! Schreibt, was ihr wollt, ob erste oder zweite Frau. Wenn man damit Karten verkaufen kann – fantastisch!

Gibt es eine französische Art, Richard Wagner zu interpretieren?

Ich bin gebürtige Französin, habe aber auch deutsche, Schweizer und korsische Wurzeln. Insofern glaube ich nicht, dass es bei mir eine besondere Charakteristik gibt. Wenn man Aufnahmen großer Wagner-Dirigenten vor allem von früher hört, überrascht vieles immer wieder. Ihre Interpretationen waren nicht dauernd laut, langsam oder schwer. Hans Hotter, einer meiner Gesangslehrer und einer der größten Wotane, hatte eine Riesenstimme. Noch wenn er als alter Mann sprach oder sang, wackelten die Stühle. Als ich ihn fragte, wie er geschafft habe, Wagner und gleichzeitig Bachs „Ich habe genug“ so weich und intim zu singen, meinte er: Letzteres ist auch das Geheimnis bei Wagner. Es geht um die Balance. Wagner verführt. Man kann sich bei ihm mit Effekten ein leichtes Leben machen. Kraft ist wichtig, Forcieren falsch.

Das Gespräch führte Markus Thiel.