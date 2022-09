Grandioses Geigen-Spektakel: David Garret rockt die Olympiahalle

Von: Kathrin Brack

Teilen

David Garrett am Donnerstagabend in München. © VIT/HANGENFOTO

Eine wilde Geigenparty unterm Zeltdach: Klassikstar David Garrett hat am Donnerstagabend die Münchner Olympiahalle gerockt. Lesen Sie hier unsere Kritik.

Dumpfer Bass grollt aus den Boxen, der Gitarrist stimmt das Intro von Metallicas „Enter Sandman“ an, und mitten in der vollbesetzten Arena der Olympiahalle taucht ein großgewachsener, blonder Mann auf. Herein kommt allerdings nicht das Sandmännchen, sondern Klassikstar David Garrett mit der Violine im Anschlag und einem Lächeln im Gesicht.

David Garret in der Olympiahalle: Klassik und Kracher

Der 42-Jährige geigt sich auf der „Alive“-Tour mit seiner versierten Band durch die jüngere Musikgeschichte. Er spielt die rund 5000 Besucher mit Michael Jacksons „Smooth Criminal“ schwindlig, läuft bei „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees lässig fidelnd durchs Publikum und bittet zu Lady Gagas „Shallow“ ein Pärchen aus Freising für ein kleines Privatkonzert zu sich auf die Bühne. Klassik kann der Frauenschwarm natürlich auch: Seine Version vom „Tanz der Ritter“ aus Sergei Prokofjews „Romeo und Julia“ kommt rockig daher, das „Confutatis“ aus Mozarts Requiem opulent und mächtig.

Zwischen den einzelnen Stücken erzählt er charmant Anekdoten aus seinem Leben als Künstler. Wie er sich mit seiner Mutter auf einer Reise nach Afrika mit Champagner einen vermeintlichen Schwips angetrunken hat, um schließlich zu bemerken, dass der Schampus alkoholfrei war. Oder wie er dazu kam, wie Ed Sheeran mit einer Loop-Maschine allein ein komplettes Lied zu arrangieren. Um das Ergebnis, eine schmissige Version des ohnehin schon gut gelaunten „Happy“ von Pharrell Williams, unter großem Jubel zu präsentieren. Die Bandbreite ist groß, und die Mischung aus Klassik, Klassikern und aktuellen Hits kommt in der Olympiahalle gut an.

Grandiose Geigenparty: David Garret begeistert rund 5000 Zuschauer

Dass David Garrett ein Virtuose an seinem Instrument ist, steht außer Frage. Seine grandiose Geigenparty begeisterte das Publikum am Donnerstagabend. Dass er zudem ein sehr unterhaltsamer und sympathischer Gastgeber ist, hat er in München eindrucksvoll unter Beweis gestellt.