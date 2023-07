Zugabe: Depeche Mode kommen auch 2024 nach München

Depeche Mode spielen erneut in München

Gerade spielten Depeche Mode ein ausverkauftes Konzert im Münchner Olympiastadion. Nun haben Dave Gahan und Martin L. Gore ihre Rückkehr an die Isar angekündigt.

Es ist die Zugabe nach der Zugabe. Bei ihrem Konzert am 20. Juni 2023 im ausverkauften Münchner Olympiastadion verabschiedeten sich Depeche Mode unter anderem mit einer XL-Version ihres Über-Hits „Personal Jesus“ von ihren Fans. Den Zugaben-Block eröffnete hatten sie zuvor mit „Waiting for the Nights“. Nun haben Dave Gahan und Martin L. Gore einen weiteren Nachschlag angekündigt. Am Montag (10. Juli 2023) wurde bekannt, dass die Band ihre aktuelle „Memento Mori“-Tour fortsetzen und am 7. März 2024 auch wieder in München vorbeischauen wird – dann allerdings in der Olympiahalle.

Depeche Mode spielen am 7. März 2024 in der Münchner Olympiahalle

Insgesamt umfasst das „Winterkapitel“ der Tournee, wie es die Musiker nennen, 29 weitere Stationen in Europa. Die neuen europäischen Tourdaten beginnen am 22. Januar 2024 in der Londoner O2 Arena und enden am 5. April nach mehreren Nächten in der Lanxess Arena in Köln. In Deutschland stehen außer München zwei Konzert in Berlin (13. und 15. Februar 2024), zwei in Köln (3. und 5. April 2024) sowie eines in Hamburg (17. Februar 2024) auf dem Plan. Bereits jetzt sind Depeche Mode mit dieser Konzertreise auf Rekordjagd: „Mit bereits über zwei Millionen verkauften Tickets ist die 110-tägige ,Memento Mori‘-Tour auf dem besten Weg, eine der größten Depeche-Mode-Tourneen aller Zeiten und eine der größten Welttourneen des Jahres 2023 zu werden“, teilt der Veranstalter mit.

Karten fürs „Winterkapitel“ gibt es von Donnerstag, 13. Juli 2024, 10 Uhr, an bei MagentaMusik sowie von Freitag, 14. Juli 2024, 10 Uhr, an bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf startet am Montag, 17. Juli, 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.