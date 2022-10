Depeche Mode kündigen Album „Memento Mori“ an – und gehen 2023 auf Welttournee

Von: Michael Schleicher

Teilen

Kündigten gut gelaunt das neue Depeche-Mode-Album und eine Tour an: Martin Gore (li.) und Dave Gahan. © JOHN MACDOUGALL/afp

Depeche Mode bringen 2023 ihr neues Studioalbum „Memento Mori“ heraus – und gehen damit auf Welttournee. Vom 26. Mai bis 21. Juli 2023 stehen dabei Konzerte in Leipzig, Düsseldorf, Bern, München, Frankfurt, Berlin und Klagenfurt auf dem Tourneeplan.

Erleichterung bei allen Fans von Depeche Mode: Nach dem Tod ihres Keyboarders Andrew „Fletch“ Fletcher heuer am 26. Mai kündigte die Band am Dienstag, 4. Oktober 2022, in Berlin ihr neues Album „Memento Mori“ an. Die Platte – es ist die 15. Studio-Produktion der Briten – soll Ende März 2023 erscheinen. Im Anschluss wollen Depeche Mode ihre neue Musik bei einer Welttournee vorstellen – es werden die ersten Live-Shows seit fünf Jahren sein.

„Memento Mori“ erscheint im März 2023

Die „Memento Mori“-Tour beginnt in Nordamerika und wird in Europa fortgesetzt. Vom 26. Mai bis 21. Juli 2023 stehen dann Open-Air-Konzerte in Leipzig, Düsseldorf, Bern, München, Frankfurt, Berlin und Klagenfurt auf dem Plan der Musiker. Wichtig für alle bayerischen Fans: Am 20. Juni 2023 spielen Depeche Mode im Münchner Olympiastadion; der Online-Vorverkauf startet bereits am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 10 Uhr.

Depeche Mode kündigten in Berlin ihre neue Tour ein

Bei ihrer Pressekonferenz im Berliner Ensemble am Dienstagmittag sagte Gitarrist und Keyboarder Martin Gore: „Wir haben früh in der Pandemie mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen, und seine Themen wurden direkt von dieser Zeit inspiriert. Nach Fletchs Tod haben wir uns entschieden, weiterzumachen, da wir sicher sind, dass er das gewollt hätte, und das hat dem Projekt wirklich eine zusätzliche Bedeutung verliehen.“ Sänger Dave Gahan fügte bei der Pressekonferenz hinzu: „Fletch hätte dieses Album geliebt. Wir freuen uns sehr darauf, es mit bald mit euch zu teilen, und wir können es kaum erwarten, es im nächsten Jahr live auf den Shows zu präsentieren.“ Die vorangegangene „Global Spirit“- Tour 2017/2018 war die bisher längste Konzertserie der Band. Depeche Mode spielten hierbei 130 Shows in Europa und Nordamerika vor mehr als drei Millionen Fans.