Der Einspringer als Glücksfall: Iván Fischer dirigiert die Spanien-Tournee des BR-Symphonieorchesters

Von: Markus Thiel

Feiner Humorist, leiser Intellektueller und cooler Handwerker: Iván Fischer (71) bei der Probe. © Astrid Ackermann

Eigentlich sollte Zubin Mehta die Spanien-Tournee dirigieren. Mit Iván Fischer holte sich das BR-Symphonieorchester mehr als nur einen Ersatz. Eine Begegnung mit dem 71-jährigen Ungarn.

Zunächst ein kleines Treffen, zu zweit. Eine Neuigkeit. Die erzählt einer dem anderen. Der übernimmt das, trägt die Nachricht weiter. Allmählich kommen noch welche dazu, wiederholen sie, immer mehr pflanzt sich alles fort. „Wie ein Evangelium“ sei dies doch, sagt Iván Fischer. Nur, dass es sich hier nicht um Biblisches handelt, sondern um ein Notenmotiv. Und der Ort ist kein Predigerhügel, sondern die Bühne im noch leeren Teatro Real in Madrid.

Es ist eine Stelle in „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. Zuvor war die Passage, „mit Andacht“ ist sie überschrieben, zu verkrampft, zu solistisch geraten. Fischer sitzt auf einem Drehstuhl, vor ihm das BR-Symphonieorchester in Zivil. Es ist nach Valencia die zweite Station der Spanien-Reise, die noch Barcelona und Saragossa umfasst. Noch einmal wird diese Stelle gespielt – und wie ein Wunder (so viel zur Bibel) ist da plötzlich ein behutsames, organisches Wachsen. Die Musikerinnen und Musiker sind überrascht, beklatschen sich selbst und Fischer. Spätestens jetzt wird den meisten klar: Der Mann ist ein Glücksfall für die Reise.

Jugendstil-Explosion: Das Publikum im Palau de la Música erwartet den Auftritt des Münchner Ensembles. © Astrid Ackermann

Ursprünglich war sie mit Zubin Mehta geplant, der musste wie berichtet aus Gesundheitsgründen absagen. Einspringer Fischer bleiben für zwei gewichtige Programme, einmal Strauss pur mit „Zarathustra“, „Don Juan“ samt „Vier letzten Liedern“, einmal Haydns Sinfonia concertante und Mahlers Fünfte, nur Proben-Quickies. Doch es funktioniert, spätestens in den bejubelten Konzerten.

„Im guten Fall kennen doch alle die Stücke“, sagt Fischer tags darauf während der Zugfahrt. „Dann ist der Zweck der Probe die Bewahrung der Einheit. Wenn Vertrauen vorhanden ist, kann die Einheit sogar in Sekunden hergestellt werden.“ Außerdem: „Jazz-Musiker proben auch nicht.“ Mit 300 Stundenkilometern braust der AVE 3093 von Madrid nach Barcelona, 500 Kilometer. Und Fischer hat keine Lust zu ruhen. Ganz selbstverständlich hat er sich in die Economy-Klasse gesetzt, es wird ein dreistündiges Gespräch über, nun ja, alles.

Der 71-Jährige ist Chef des Budapest Festival Orchestra, eines der besten der Welt, und so viel mehr als Dirigent, wie auf dieser Tournee zu erleben ist: leiser Intellektueller, temperamentvoller Animateur, cooler Handwerker, hintergründiger Humorist und ein Vordenker in Sachen Klassikmarkt. Während seiner Zeit als Chef des Berliner Konzerthaus-Orchesters hat er Programmstrukturen aufgebrochen und die Hauptstädter überrascht. Einmal durften sie auf die Bühne und sich im Konzert zwischen die Musikerinnen und Musiker setzen, einmal gab es Beethovens Neunte – und als der Chor dran war, erhoben sich plötzlich die im Publikum verteilten Sängerinnen und Sänger. Schillers Freudenbotschaft wurde bildlich und hörbar zu unser aller Anliegen. Ein Gänsehaut-Moment. Und ein typischer Fischer-Einfall.

In Barcelona dirigiert Iván Fischer unter anderem Mahlers fünfte Symphonie. © Astrid Ackermann

Das BR-Ensemble kennt er seit Jahren. Während der Probenpause in Madrid sitzt er am Glockenspiel und streichelt die Tasten versonnen mit einem Motiv aus „Don Juan“. Abends im Konzert setzt Fischer noch eins drauf. Nicht geprobte Details werden per Fingerzeig angekündigt. Wenn’s klappt, und das tut es, gibt’s ein Lächeln des Chefs. Camilla Nylund singt die „Vier letzten Lieder“ mit Silbersamtsopran, das Orchester schmiegt sich in den trennscharfen, doch satten Klang des Opernhauses. Wobei er selbst, so sagt Fischer zwölf Stunden später im Zug, nicht dieses Programm ausgesucht hätte. „Ich hätte die vier vorletzten Lieder genommen.“ Die Augen verengen sich zum Lächeln, mehr sieht man wegen der Maske nicht.

Was bedeutet: Programmatisch könne und müsse man dem Publikum mehr zumuten. Dazu seien Kultur-Institutionen verpflichtet, auch und weil sie hoch subventioniert sind. Außerdem: Warum müssen deutsche Orchester immer mit Strauss und finnische mit Sibelius reisen? „Musik fördert doch nicht nationale Identifikation, sondern Verständnis für unser Zusammenleben in Vielfalt. Ich glaube nicht, dass wir Musiker dazu da sind, die lokale Identität zu fördern.“ Oder, das dürfe er als Ungar sagen: „Sind die Ungarischen Tänze von Brahms etwas Ungarisches oder Deutsches? Es ist das schönste Beispiel für Völkerverständigung.“

Iván Fischer fordert mehr EU-Kulturprogramme

Überhaupt die Sache mit den Nationalismen. Dass Fischer missfällt, was in seiner Heimat passiert, hat er oft gesagt. Allerdings auf seine, subtile, vielleicht wirkungsvollere Weise. Höchste Zeit, dass auch die Kulturförderung auf übernationale Ebene gehoben wird. Fischer hält es für einen Fehler, dass es kaum EU-Kulturprogramme gibt, EU-Orchester oder -Theater inklusive. „Es hat sich leider so entwickelt, dass für die Kultur die Einzelstaaten verantwortlich sind. Sie erhalten ihre Orchester und Theater.“ All das habe man von den Adelshöfen geerbt. „Es gibt Hofkapellen, Staatskapellen – die Musikwelt hat nicht ganz bemerkt, dass die Französische Revolution schon stattgefunden hat.“

Abends, bei der dritten Station Barcelona, muss Fischer erstmals kämpfen. Die Akustik im Palau de la Música, einer reich verzierten Jugendstil-Explosion, ist tückisch. Oder „s…mäßig“, wie es anschließend ein Musiker formuliert. Mahlers Fünfte wackelt in der Anspielprobe. Im Konzert hat sich alles zurechtgeruckelt. Haydns Sinfonia concertante ist feiner, geschlossener als in Valencia. Und der Mahler überwältigend in seinem Bewusstsein für Kraftlinien und Detail-Architektur. Im Jubel denkt man: Wäre Fischer nicht auch einer gewesen für die Chefposition beim BR?

„Gergiev kann nicht alles wegwerfen“

Doch vielleicht hat er, der bei Harnoncourt studierte und neben dem Budapest Festival Orchestra noch Opernfestspiele in Vicenza gegründet hat, gar keine Lust auf ein traditionelles Ensemble. Mit den Budapestern führt er vor, wie sich Musik neu vermitteln lässt. Dass sich nun, auch mit der Generalentschuldigung Corona und Krieg, der Musikmarkt starker Bedrohung ausgesetzt sieht, bekümmert Fischer. Und doch denkt er die Sache dialektisch: „Die Krise kann eine Chance sein, weil sie uns zum Überdenken treibt, zur Rechtfertigung und Selbstbestimmung der Kulturinstitutionen.“ Dem BR-Orchester, das gerade mitten in die Rundfunkdebatte geraten ist, dürften da die Ohren klingen.

Was aber in der Krise gar nicht gehe: dass Künstlerinnen und Künstler in die Enge getrieben und zur Distanzierung von Putin genötigt werden. Es gebe einfach keine eindeutigen Antworten. „Gergiev ist verantwortlich für hunderte Musikerinnen und Musiker, damit für eine große Familie“, sagt Fischer. „Er kann das nicht alles wegwerfen, damit er uns mit einer Distanzierungserklärung von Putin befriedigt.“ Schwere Entscheidungen seien dies, der Fall sei vergleichbar mit dem Furtwänglers in der Nazi-Zeit. „Ich bin mit Ungarn in einer gemäßigteren Situation. Man kann auch in einem fragwürdigen Staat bleiben und probieren, ihn zu verbessern – bis zu dem Punkt, an dem der Teufel alles an sich reißt.“ Andererseits dürfe man Diktaturen nicht dienen.

Musik und Politik, das ließ sich für Fischer auch vor dem Ukraine-Krieg nicht trennen. „Wir leben auf keiner Paradiesinsel, auf der man sich verstecken kann. Es ist einfach ein moralisches Dilemma – aber supermoralistisch zu sein, ist auch keine Lösung“. Mittlerweile rücken die zerklüfteten Berge von Montserrat ins Blickfeld. Noch gute sechs Stunden zur Probe. Fischer sucht nach seinem Hut: „Schlafen Sie gut heute Nachmittag, das Beste, was man bei dem Regen machen kann.“