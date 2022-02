Deutsches Theater: Ein kleines bisschen Horrorschau

Deutsches Theater München: „Jekyll & Hyde“ geizt nicht mit nackter Haut. © Rolf Ruppenthal

Am Deutschen Theater München hatte die Musical-Version des Gruselklassikers „Jekyll & Hyde“ Premiere. Lesen Sie hier unsere Kritik:

Gut und Böse, Licht und Schatten liegen im Leben – genau wie auf der Bühne – oft sehr nah beieinander. Davon dürfte auch Thomas Linsmayer ein Lied singen können, dessen Dienstzeit als neu berufener Leiter des Deutschen Theaters diese Woche ausgerechnet mit der Absage der für März angekündigten Revue „Berlin Berlin“ begann. Umso entspannter daher wohl die über der Maske hervorblitzenden Augen, als er einen Tag später dem Ensemble beim Schlussapplaus der umjubelten „Jekyll & Hyde“-Premiere pflichtbewusst die wohlverdienten Blumen überreichen konnte. Frank Wildhorns „Gothic Musical Thriller“, der einst einen der Höhepunkte der effektlastigen Broadway-Spektakel der Neunzigerjahre markierte, erfreut sich gerade auf deutschen Bühnen schon lange Zeit großer Beliebtheit. Womit die Münchner Erstaufführung längst überfällig war. Eingefleischte Fans der Show müssen bei dieser Inszenierung trotzdem stark sein – oder besser gesagt: offen an die Sache herangehen. Denn Regisseur Andreas Gergen zeigt, wie berichtet, eine deutlich komprimierte und entschlackte Fassung, die mit pausenlosen 100 Minuten in knackiger Spielfilmlänge vorbeirauscht.

Deutsches Theater: eine Videowand dominiert die Bühne

Auf der leer geräumten Bühne des Deutschen Theaters dominiert eine mehrstöckige Videowand, über die Videodesigner Momme Hinrichs immer wieder atmosphärische, manchmal auch bewusst kitschige Bilder flackern lässt. Davor lediglich ein paar Hocker, auf denen das Ensemble selbst in intimen Momenten stets als Beobachter präsent bleibt, nur um danach mit flinken Kostümwechseln in die unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen.

„Jekyll & Hyde“ fokussiert sich auf die Figuren

In seiner reduzierten Schwarz-Weiß-Ästhetik erinnert das Konzept ein wenig an die erfolgreiche „Chicago“-Produktion, die an der Schwanthalerstraße schon öfter zu erleben war. Und auch hier wird keineswegs mit nackter Haut gegeizt, was offenbar immer noch ausreicht, um bei Teilen des Publikums für schockiertes Raunen zu sorgen. Aber selbst wenn die Bordellszenen nicht allzu subtil daherkommen, sind sie doch konsequent aus der Handlung heraus entwickelt.

Die Stärke dieser mutigen Inszenierung liegt nämlich vor allem in der Fokussierung auf die Figuren. Für eine kleine Überraschung sorgt da vor allem Fabio Diso in den beiden Titelrollen. Wer ihn zuletzt an gleicher Stelle im „Schuh des Manitu“ erlebt hat, könnte sich womöglich erst einmal verwundert die Augen reiben. Doch wird schnell klar, dass er auch das ernste Fach beherrscht. Was sein stimmgewaltiges Porträt des gespaltenen Helden auszeichnet, ist besonders die Tatsache, dass die Verwandlung vom guten zum bösen Ich keineswegs mit dem Holzhammer vollzogen wird. Den meisten Produktionen reicht es nämlich oft, einfach nur kurz die ordentlich gezähmte Haarpracht des Doktors zu zerstrubbeln. Bei Diso dagegen scheinen die Grenzen zwischen dem faden Jekyll und dem brutalen Hyde nach und nach zu verschwimmen, was an mehr als einer Stelle für echte Gänsehaut sorgt.

Marc Seitz hat die Musik von Kitsch befreit

Mit Miriam Neumaier und Milica Jovanovic hat er dazu noch zwei starke Spielpartnerinnen, die sich ebenfalls nicht in die Klischeebilder der Sünderin oder Heiligen pressen lassen und in ihrem großen Duett stimmlich perfekt miteinander harmonieren. Sie werden stilsicher unterstützt von einer siebenköpfigen Band, die Wildhorns pompöse Komposition unter der forschen Leitung von Marc Seitz mit schlichten Arrangements wohltuend entkitscht, wenn nötig aber auch die E-Gitarre kraftvoll aufheulen lässt.

Thomas Linsmayer ist bis Ende August Interims-Chef

Durchatmen also am Deutschen Theater. Auf und hinter der Bühne. Und wie Thomas Linsmayer versichert, steht das Haus auch weiter in engem Kontakt mit seinen bisherigen Kooperationspartnern: um die Kontinuität zu sichern, aber auch, um neue Projekte auf den Weg zu bringen. So ließ der Interims-Chef, dessen Vertrag bis 31. August läuft, durchblicken, dass man für Herbst bereits einen echten Knaller im Blick habe, der nun noch unter Dach und Fach gebracht werden muss. Man darf gespannt sein.

Tobias Hell