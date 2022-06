Deutsches Theater München: Thomas Linsmayer bleibt Chef

Von: Michael Schleicher

Thomas Linsmayer, Geschäftsführer des Deutschen Theaters München. © Heinz Weissfuss

Thomas Linsmayer, Interims-Chef des Deutschen Theaters München seit 1. Februar 2022, wird die städtische Musicalbühne für die nächsten fünf Jahre leiten. Darauf einigte sich der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Katrin Habenschaden, Münchens Zweiter Bürgermeisterin, am Mittwochabend.

Wenn sich am Donnerstagabend, 2. Juni 2022, im Deutschen Theater in München der Vorhang für die Premiere von „Cats“ hebt, dann hat das Haus an der Schwanthalerstraße 13 einen neuen Chef. Thomas Linsmayer wird die städtische Bühne auch für die nächsten fünf Jahre leiten. Darauf einigte sich am Mittwochabend der Aufsichtsrat des Deutschen Theaters in seiner Sondersitzung. Wie berichtet, hatte Linsmayer die Leitung des Hauses als Interims-Chef heuer zum 1. Februar übernommen. Dies war notwendig geworden, nachdem der Aufsichtsrat Werner Steer und Carmen Bayer, die beiden Geschäftsführer des Hauses seit 2007, überraschend zum Ende Januar abberufen hatte. Der Vertrag des 54-jährigen Juristen wurde damals zunächst bis Ende August geschlossen, die Leitungsposition öffentlich ausgeschrieben. Der neue, alte Chef soll nun in den nächsten Tagen seinen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Thomas Linsmayer leitet das Deutsche Theater seit 1. Februar 2022

Mehrere Kulturmanagerinnen und -manager hätten sich auf den Posten beworben, teilte Katrin Habenschaden, Münchens Zweite Bürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrats, gestern mit. „Thomas Linsmayer hat bewiesen, dass er hervorragend geeignet ist, das traditionsreiche Deutsche Theater in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, erklärte die Grünen-Politikerin. „Er hat in kürzester Zeit neue Impulse bei der Programmgestaltung gesetzt und ein Klima geschaffen, in dem Kreativität gedeihen kann.“ Auch abseits der Bühne habe der Interims-Chef die „Erwartungen des Aufsichtsrats voll erfüllt“, so Habenschaden: „Die städtischen Zulagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden rückwirkend ausbezahlt, die Gründung eines Betriebsrats ist ebenfalls erfolgt.“ Nach einer schwierigen Phase im vergangenen Jahr könne sich die Bühne „jetzt wieder voll auf die künstlerische Arbeit konzentrieren“.

Thomas Linsmayer: „Die Arbeit hat mir vom ersten Tag an viel Spaß gemacht“

Und natürlich zeigte sich auch Linsmayer selbst gestern Abend nach dem Votum des siebenköpfigen Aufsichtsrats glücklich. Die Arbeit am Theater habe ihm „vom ersten Tag an viel Spaß gemacht“, teilte der Geschäftsführer mit. Deshalb sei er „glücklich, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem hoch motivierten Team fortsetzen zu können.“ Dabei wurde der neue Hausherr auch inhaltlich etwas konkreter – sein Ziel: „Wir wollen das Theater in den nächsten Jahren für jüngere Zielgruppen noch interessanter machen.“ Außerdem könne er sich vorstellen, den Musentempel stärker „für Kleinkunst und Tanz zu öffnen“.

„Das Potenzial des Deutschen Theaters ist riesig“, sagt Thomas Linsmayer

Münchens Kulturreferent Anton Biebl bescheinigte Linsmayer Erfahrung und Mut („Wer so kurzfristig die befristete Leitung einer großen Spielstätte wie dem Deutschen Theater übernimmt!“) und hob dessen „kundige und kollegiale Art“ sowie dessen „vielfältige Vernetzungen“ hervor. All diese Eigenschaften täten „unserer Musicalbühne und ihrer zukünftigen Ausrichtung gut“, erklärte Biebl nach der Sondersitzung. Thomas Linsmayer blickt nun optimistisch auf die kommenden fünf Jahre: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt er – und ergänzt: „Das Potenzial des Deutschen Theaters ist riesig.“