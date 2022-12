Die JAGEN UND FISCHEN 2023 präsentiert den perfekten Saisonauftakt

Teilen

Tradition trifft Moderne: 13.-15. Januar 2023 © Messe Augsburg

Frische Ideen und bewährte Tradition – das ist die JAGEN UND FISCHEN. Neue Erlebniswelten und beliebte Klassiker bieten tolle Attraktionen für die ganze Familie.

Die Vorbereitungen zur Messe JAGEN UND FISCHEN 2023 laufen auf Hochtouren – in wenigen Wochen ist es so weit, dann heißt es in Augsburg wieder: Tradition trifft Moderne! Frei nach diesem Motto hat die JAGEN UND FISCHEN nicht nur ein neues Outfit, sondern präsentiert in den neuen Erlebniswelten tolle Attraktionen für die Besucherinnen und Besucher – während zugleich die altbewährten Klassiker nicht zu kurz kommen.

Das neue Design zeigt hervorragend, was die JAGEN UND FISCHEN ausmacht: traditionelle Tätigkeiten, die bereits seit Jahrhunderten in der Kulturgeschichte des Menschen verankert sind, angepasst auf unsere heutige, moderne Zeit, wo sie Jung und Alt gleichermaßen begeistern. Dabei zeigen Jäger und Angler auf der JAGEN UND FISCHEN 2023, welchen Beitrag sie zu Naturschutz und Nachhaltigkeit leisten.

Angelfreunde kommen auf der JAGEN UND FISCHEN im Januar auf ihre Kosten. © Marco Kleebauer/Jagen und Fischen

JAGEN UND FISCHEN verbindet Natur und Handwerk

Ein Themenschwerpunkt der JAGEN UND FISCHEN 2023 ist der Wald – die Jägervereinigung Augsburg e.V. lädt dazu ein, den Auwald mit seinen ca. 3.000 unterschiedlichen Arten zu entdecken; das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) bringt den Wald der Zukunft in die Messehallen. Die Erlebniswelt Fischen wird vom Fischereiverband Schwaben e.V. und von der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben gestaltet. Themenschwerpunkte dabei sind „Fisch als Lebensmittel“ und „Gewässer im Klimawandel“; weitere Highlights sind wie jedes Mal auch die Aquarienwelten. Ergänzt werden diese und weitere Attraktionen durch traditionelles Handwerk: Graveurin, Ledermacher, Messermacher und Hornmaler lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen und zeigen ihre Tätigkeiten, die bis heute noch relevant sind. Und natürlich dürfen die altbewährten Klassiker der vergangenen Jahre nicht fehlen: Das Jäger- und das Anglerforum, die Greifvogel-Flugshow, die Jagdgebrauchshunde-Präsentation und die Vorführungen der Jagdhornbläser – für die ganze Familie ist hier etwas dabei.

Dazu bietet die JAGEN UND FISCHEN alles an, was passionierte Jäger und Angler brauchen: Jagd- und Angelzubehör, Jagd- und Angelbekleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Jagd- und Angelreisen, Geländewagen/Offroad, Messer, Zubehör u.v.m. Angesagte Hersteller und Händler präsentieren Top-Marken für die Besucher, die vor Ort auch gleich eingekauft werden können!

Impressionen der JAGEN UND FISCHEN Fotostrecke ansehen

JAGEN UND FISCHEN vom 13. bis zum 15. Januar 2023

Der Vorverkauf ist bereits gestartet – wer langes Anstehen an den Kassenhäuschen vermeiden will, kann sich bequem online sein Ticket kaufen. Detaillierte Informationen gibt es unter www.jagenundfischen.de Informationen über Preise sowie der Link zum Ticketshop finden sich auf der folgenden Seite: www.jagenundfischen.de/de/besucher/teilnahme/tickets