Die Kelly Family in München: Weihnachtszauber für die ganze Familie

Von: Kathrin Brack

Die Kelly Family brachten weihnachtlichen Glanz in die Münchner Olympiahalle. © Martin Hangen

Die Kelly Family war zu Gast in München und brachte Weihnachtszauber in die Olympiahalle. Lesen Sie hier unsere Konzertkritik:

Es weihnachtet sehr in der Olympiahalle: Vom Hallendach rieseln künstliche Schneeflocken sanft aufs Publikum herab, und auf der festlich leuchtenden Bühne feiern die verbliebenen Mitglieder der Kelly Family am Sonntagabend (27. November 2022) ein Fest für die ganze Familie. Vielleicht ist es das, was wir brauchen in diesen schwierigen Zeiten: ein bisschen heile Welt.

Die Kelly Family hat gerade das Album „Christmas Party“ vorgelegt

Mit einem Medley aus US-amerikanischen Weihnachtsliedern steigen Paul, Kathy, Johnny, Patricia, Jimmy und Joey ein in diesen Abend, der familienfreundlich bereits um 18 Uhr beginnt. Bei ihrem bislang letzten Gastspiel in München waren sie an drei Abenden ausverkauft, erzählt Jimmy Kelly. „Heute ist es nicht ausverkauft. Aber wir sind immer noch im Spiel, und das zählt.“ Sie haben ein neues Weihnachtsalbum aufgenommen, „Christmas Party“ heißt es, und genau die wollen sie an diesem kalten Novemberabend in die Olympiahalle bringen.

In München dürfen die Kelly-Klassiker natürlich nicht fehlen

Unter die eigenen Weihnachtssongs wie „One more happy Christmas“, „Peace on Earth“ oder „Those were the Days“ mischen die Kellys munter Klassiker wie „Feliz Navidad“ oder „Last Christmas“. Auch für ihre Schwester Barby singen sie. Jimmy Kelly spielt im Schein von tausenden Handylichtern „Hold my Hand“ für die Sängerin, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Begleitet werden sie nicht nur von einer versierten Liveband, sondern auch von zwei Backgroundsängern, die die dezimierten Stimmen hervorragend ausgleichen.

6000 Menschen in der Olympiahalle singen mit der Kelly Family

Und auch für die rund 6000 Besucher heißt es: mitsingen. Gleich mehrere deutsche Weihnachtslieder stimmt die Kelly Family an, und die großen und vielen kleinen Besucher stimmen bei „Leise rieselt der Schnee“ und „Alle Jahre wieder“ fleißig ein. Trotz aller weihnachtlichen Stimmung, die großen Kelly-Klassiker dürfen nicht fehlen. Bei „An Angel“, „First Time“ und „Fell in Love with an Alien“ wird die Halle zum großen Chor. Es ist wahrlich ein Fest für die ganze Familie.

