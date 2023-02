Dieter Schaad stirbt mit 96: Trauer um einen Nimmermüden

Schauspieler Dieter Schaad stirbt mit 96

Von Katja Kraft

Noch vor wenigen Wochen stand er vor der Kamera: die Schauspielerei war Dieter Schaads Leben. Nun ist er mit 96 Jahren verstorben.

Was für ein Leben! Voller Leidenschaft für den Beruf. Bis zuletzt. Noch im Dezember 2022 hat der Schauspieler Dieter Schaad für den nächsten Kölner „Tatort“-Krimi „Des anderen Last“ vor der Kamera gestanden. Im Alter von 96 Jahren! Doch nun hat auch ihn die Kraft verlassen: Der aus mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen bekannte Dieter Schaad ist verstorben. Am vergangenen Samstag, „plötzlich und unerwartet“, wie seine Künstleragentur 60plus jetzt mitteilt. Ja, er war im hohen Alter - aber von Altersmüdigkeit keine Spur. „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und einen warmherzigen und bis ins hohe Alter interessierten und engagierten Menschen“, erklärte seine Agentur.

Dieter Schaad spielte in 120 Film- und Fernsehproduktionen

Schaad spielte in der ARD-“Lindenstraße“ wie in „Ein Fall für zwei“ im ZDF, hatte in „Diese Drombuschs“ eine Rolle, in „Soko 5113“, „Soko Köln“ und „Soko Leipzig“. Im hohen Alter feierte Schaad mit der ab 2015 laufenden Serie „Club der roten Bände“r bei Vox einen Erfolg. Diese erhielt unter anderem den Deutschen Fernsehpreis. Auch bei der quotenstarken aktuellen ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“ gehörte der Senior zum Team.

+ Eindrucksvoll: Dieter Schaad als verzweifelter Mörder der eigenen Frau im „Tatort: Im toten Winkel“ (2018). © Christine Schröder

Am 2. April 1926 war Dieter Schaad einst in Wiesbaden zur Welt gekommen. In den Nachkriegsjahren 1945 bis 1947 besuchte er die dortige Schauspielschule und lernte sein Handwerk. Nicht nur in Film und Fernsehen konnte er seine Kunst fortan zeigen - auch an vielen Theatern hatte er Engagements, etwa in Worms, Bielefeld, Krefeld, Köln, Darmstadt und Wiesbaden. Eindrücklich auch einer seiner letzten „Tatort“-Auftritte: „Dieser Fall bleibt in Erinnerung“, schrieb der Kritiker unserer Zeitung bei Ausstrahlung des Krimis „Im toten Winkel“ im März 2018. Und das vor allem dank Dieter Schaad: In der Rolle eines alten Mannes, der seine pflegebedürftige Ehefrau mit einem Kissen erstickt, ließ er die ganze Verzweiflung eines Menschen über die Ausweglosigkeit seiner Lebenssituation spürbar werden.