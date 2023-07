Dirigent Herbert Blomstedt erhält Opus Klassik

Der Musiker und Dirigent Herbert Blomstedt dirigiert das Große Concert im Gewandhaus in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Wiener Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig und die Staatskapelle Dresden gehörten zu den Stationen seines Schaffens. Nun erhält der Dirigent eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.

Berlin - Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt wird in diesem Jahr mit dem Opus Klassik für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 96-Jährige, der noch immer gefeierte Konzerte leitet, soll die Auszeichnung nach Angaben vom Donnerstag während einer Gala am 8. Oktober im Berliner Konzerthaus bekommen. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergibt den Opus Klassik seit 2018, in diesem Jahr sind 27 Kategorien vorgesehen.

Blomstedt steht seit den 50er Jahren auf der Bühne mit international renommierten Orchestern. Er war Chefdirigent der Staatskapelle Dresden (1975-1985), beim San Francisco Symphony (1985-1995) und des NDR Sinfonieorchesters (1996-1998). Als Nachfolger von Kurt Masur leitete er anschließend bis 2005 das Gewandhausorchester Leipzig. Als Gastdirigent arbeitete Blomstedt unter anderem mit den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem Symphony Orchestra in Boston und Chicago oder dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam. dpa