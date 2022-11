Für einen Tag in Lansing dahoam

Von: Lara Listl

Einmal mitten in Lansing zu stehen, davon konnte Manuela Scharl bisher nur träumen. Jetzt durfte die 61-Jährige, die ein großer Fan von „Dahoam is Dahoam“ ist, das fiktive Seriendorf des BR einmal aus der Nähe ansehen. © Jens Hartmann

Leserin Manuela Scharl durfte im Rahmen der BR-Aktion „Mitmischen!“ hinter die Kulissen ihrer Lieblingsserie „Dahoam is Dahoam“ blicken. Auf dem Gelände des Filmdorfes konnte sie die Darsteller hautnah erleben.

Trotz laufender Dreharbeiten blieben die Darsteller der Serie „Dahoam is Dahoam“ (DiD) auf den Fluren des Studiogebäudes stehen, ratschten mit ihren Besuchern, erzählten von ihrem Arbeitsalltag und lächelten für sämtliche Fotowünsche fröhlich in die Handykameras. Carina Dengler, die seit 2013 die Rolle der Kathi mimt, hob auf dem Weg zur Kantine sogar ihr Sweatshirt hoch, um den Besuchern zu zeigen, wie so ein falscher Schwangerschaftsbauch aussieht.

„Dahoam is Dahoam“-Darstellerin Carina Dengler zeigt den Besuchern ihren falschen Schwangerschaftsbauch

Die Darsteller ihrer Lieblingsserie hautnah zu erleben, war beim Setbesuch laut Besucherin Manuela Scharl (61) das Schönste. In unserer Zeitung hatte die 61-Jährige aus Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) von der Publikumsaktion „Mitmischen!“ des Bayerischen Rundfunks (BR) gelesen, bei der unterschiedlichste BR-Sendungen ihre Türen öffnen. Und konnte ihr Glück kaum fassen, dass sie eine der neun Auserwählten war, die bei einem Drehtag hinter die Kulissen von „DiD“ blicken durften.

Im Gespräch: Manuela Scharl plaudert mit Joschi-Darsteller Adrian Bräunig. © Jens Hartmann

Los ging es am vergangenen Mittwoch um 9.45 Uhr morgens beim Empfang des Filmdorfes in Dachau. Neben Manuela Scharl hatte der BR noch acht weitere „DiD“-Freunde ans Set geladen. Darunter zwei Mütter mit ihren jungen Töchtern, die es lieben, die Serie gemeinsam zu schauen, und zwei Herren, eingefleischte Fans, bei denen einer bereits als Statist in BR-Produktionen mitgewirkt hatte. Die Freude auf das umfangreiche Tagesprogramm war spürbar, die Aufregung, den Darstellern ihrer Lieblingsrollen zu begegnen, groß.

Fans der Serie „Dahoam is Dahoam“ dürfen Blick hinter die Kulisse werfen

Zum Auftakt zeigte Studioführerin Heike Vater der sich fröhlich unterhaltenden Gruppe das Drehgelände. Vorbei am Biergarten, der Brauerei Kirchleitner und der Metzgerei konnten die Besucher bereits einen Blick auf Dreharbeiten vor der Apotheke erhaschen. Wie BR-Redaktionsassistent Philipp Wilhelm Wimmer erklärte, werden diese Szenen „frühestens im Februar“ im Fernsehen ausgestrahlt. Denn die einzelnen Folgen werden in der Regel mit etwa drei Monaten Vorlauf gedreht.

Im Vorzimmer zum Bürgermeisterbüro stellte Manuela Scharl fest, dass die Räume der Gemeindeverwaltung Lansing „in echt viel kleiner wirken als im Fernsehen“. Interessiert begutachteten die Fans die fiktiven, bis ins Detail ausgearbeiteten Broschüren der Gemeindeverwaltung, die unter anderem Tipps für Berg- und Fahrradtouren im imaginären Landkreis Baierkofen geben. Allesamt von den Grafikern des Studios entworfen, die auch sämtliche Etiketten für die Produkte der Metzgerei und der Apotheke unter frei erfundenen Namen kreieren. Denn auf Markenwerbung möchte man bei „DiD“ verzichten, erläuterte Studioführerin Vater. So heißt einer der ausgedachten Medizinhersteller „Dabreslt“, aus Facebook wurde „Servus Freunde“, und das Lansinger Äquivalent zu Tinder lautet „Servus Single“.

Die DiD-Liebhaber konnten beim Drehtag eigene Ideen einbringen

Im „Brunnerwirt“, dem Gasthof, der in jeder Folge mindestens einmal vorkommt, trafen die Fans dann auf den ersten Schauspieler. Am „Stammtisch“ sitzend beantwortete Adrian Bräunig (22) alias Joschi in einer Drehpause Fragen zu seinem Arbeitsalltag. Sehr sympathisch kam er bei den Besuchern an. Das galt für sämtliche Seriendarsteller, denen die Gäste beim gemeinsamen Mittagessen in der Kantine, in der Maske und auf den Fluren begegneten. Beispielsweise Daniel Popat (Pfarrer Bindian Balu Burman), Andreas Geiss (Benedikt Stadlbauer), Anita Eichhorn (Tina Brenner) und viele weitere.

In Aktion: Die Oberaudorferin am Zapfhahn beim „Brunnerwirt“. © Jens Hartmann

Im Gespräch mit den Machern der Serie, Producer Frank Hein und Redaktionsleitung Daniela Boehm, sowie mit Christine Thienelt (Drehbuch-Editorin), konnten die „DiD“-Liebhaber eigene Ideen für neue Folgen einbringen und schon jetzt einen Plot erfahren, der erst im kommenden Jahr gedreht wird. Als Highlight gab es dann noch die Gelegenheit, direkt am Set hinter den Kameras beim Dreh einer Szene zwischen Joschi und Tina zuzusehen.

Für Manuela Scharl, die die Geschichten rund um die Lansinger seit dem Start vor nunmehr 15 Jahren verfolgt, war es ein „unvergesslicher Tag, der all meine Erwartungen übertroffen hat“. Mit einer Geschenktasche voll von Autogrammkarten und vielen Fotos von sich und den Darstellern fuhr sie glücklich von Lansing nach Hause.