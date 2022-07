Ed Sheeran in Gelsenkirchen: Erstes Deutschlandkonzert seit drei Jahren - und was für eins!

Von: Katja Kraft

Teilen

Ed Sheeran weiß, wie er die Massen in Stimmung bringt. © Ian West

Ed Sheeran ist zurück in Deutschland! In Gelsenkirchen gab er sein erstes von neun Konzerten hierzulande. Und spielt im September gleich drei Mal (!) im Münchner Olympiastadion. Unsere Konzertkritik.

Wenn er singt, sind schon nach einer Strophe alle ein bisschen happier. Alle, das heißt in Gelsenkirchen 180 000 Menschen. Drei Mal nacheinander füllt Popstar Ed Sheeran in diesen Tagen die dortige Veltins-Arena. Am Donnerstagabend spielte er hier das erste von insgesamt neun Deutschland-Konzerten auf seiner laufenden Tour. Drei Mal ausverkauft. Läuft für Ed auf Schalke. Und nicht nur da, im Herbst kommt der 31-Jährige nach München, rockt drei Mal das Olympiastadion, am 10., 11. und 12. September 2022. (Restkarten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.)

Ed Sheeran setzt auf Gitarre, Stimme und Loop Maschine

Wenn es eine Formel für schier unfassbaren Erfolg gibt, dann lautet sie +-=÷x. Das ist der Name der Tour, mit der Ed Sheeran in die großen Stadien zurückkehrt. Die Gleichung des ursympathischen Briten geht einfach immer auf. Zuletzt war er von 2017 bis 2019 mit Gitarre und Loop Station in der Welt unterwegs. Band? Braucht er nicht. Und setzt sie deshalb auch an diesem Abend in Gelsenkirchen nur sporadisch ein. Wie gewohnt, zaubert Sheeran bei den meisten Songs allein mit Stimme und Saiten - und zeichnet parallel mit den Füßen per Loop Maschine Tonspuren auf, die dann in Endlosschleife auf seinen Befehl hin durch die Halle dröhnen. Das hat bei all dem Erfolg noch immer was von Straßenmusiker, der er im Grunde seines Herzens ja weiter ist. Und sieht ein bisschen lustig aus. Wie er da so allein auf der großen Bühne steht, der 1,73 Meter kleine Brite. Aber dann raushaut wie eine Zehn-Mann-Kapelle.

Ed Sheerans Hits des neuen Albums „=“ funktionieren live perfekt

Nach den Jahren der Pandemie begibt sich Sheeran bewusst mitten hinein in die Menge. Von allen Seiten können die Fans ihren geliebten Sänger bejubeln. Mit ihm tanzen, bei Ed Sheerans neuen Hits wie „Tides“ und „Bad Habits“ und den Klassikern wie „Castle on the Hill“ und „Galway Girl“ mitsingen, jeden Moment auskosten (und idealerweise nicht mit der Handy-Kamera, sondern in der Erinnerung festhalten). Leinwände in Form von übergroßen Gitarren-Plektren übertragen das spitzbübische Lächeln des erstaunlich frischen Jung-Vaters auch für die obersten Ränge. Und wird es ganz ausnahmsweise mal etwas stiller (was selten ist bei dieser energiegeladenen Show), unterbricht Sheeran seinen Gute-Laune-Tanz und stellt sich an den Bühnenrand, der sich praktischerweise dreht - wie bei Running-Sushi, doch serviert werden britische Köstlichkeiten.

An diesem Abend singt Ed Sheeran auch für seine zweite Tochter

„Perfect“ beispielsweise. Eines der zauberhaftesten Liebeslieder, die er je schrieb. Klar denkt man da an Ed Sheerans Ehefrau Cherry. Seit Mai sind die beiden Eltern zweier Töchter. Noch so eine Rechnung, die bei ihm aufgeht: Zwei Töchter = Glück hoch vier.



Natürlich fragt man sich, warum das so ist. Warum der Erfolg einfach nicht abbricht. Warum ausgerechnet ein Mann, der nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, sich in den Sozialen Netzwerken nicht mit aufgehübschten Fotos inszeniert, der sein Privatleben im Hintergrund hält und laut jedem, der ihn persönlich kennengelernt hat, vollkommen auf dem Boden geblieben ist, warum also genau dieser total normale Typ mit seiner Stimme, seinen Worten, seinem Gitarrenspiel immer wieder mitten in die Herzen so vieler Menschen trifft. Genau deshalb vermutlich. Ed ist trotz Promi-Status Mensch geblieben. Und wird am Ende auf dieselben Themen zurückgeworfen, die jeden umtreiben. Wenn es um tiefe Gefühle geht, helfen auch die Millionen nix. Aber musizieren, lachen, tanzen, weinen, kreischen, hüpfen, träumen. Mit tausenden anderen an einem Sommerabend in einem Stadion irgendwo in NRW. Läuft.