Die Edition Moderne unter Druck: Lokomotive der Comic-Kunst

Von: Michael Schleicher

Das Führungsteam der Edition Moderne: Claudio Barandun, Julia Marti und Marie-France Lombardo. © Anne Morgenstern/Edition Moderne

Die Edition Moderne ist ein legendärer Verlag, der die Kunstform Comic im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat. Vor mehr als 40 Jahren in Zürich gegründet, kämpft das Haus nun ums Überleben.

Frank Schmolke zum Beispiel. Der Münchner, dessen mitreißende Graphic Novel „Nachts im Paradies“ gerade mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle verfilmt wurde, sagt über die Edition Moderne: „Ihr habt mich zu dem Zeichner gemacht, der ich heute bin.“ Oder Bernadette Schweihoff, die mit „Treiben“ den erzählerisch und künstlerisch aufregendsten Comic des vergangenen Jahres vorgelegt hat. Sie weiß: „Wenn wir bei der grafischen Literatur im deutschsprachigen Raum nicht das Schlusslicht bilden wollen, dann können wir das nur verhindern, wenn wir die ‚Moderne‘ retten. Wir haben der Vorreiterin in Sachen Avantgarde-Comics nicht weniger zu verdanken als eine neue Kunstform.“ Dann ist da noch Nicolas Mahler, der Minimalist mit dem Zeichenstift aus Wien, der überzeugt ist: „Das Weiterbestehen der Edition Moderne ist wichtig, um auf den ersten Blick vielleicht sperrige Arbeiten durch Beharrlichkeit ins kulturelle Leben zu schleusen.“

Die Edition Moderne wurde 1981 von David Basler in Zürich gegründet

Eine Künstlerin und zwei Künstler, die in ihrem Schaffen vollkommen unterschiedlich sind. Es eint sie jedoch ihre Lust auf neue dramaturgische und zeichnerische Ausdrucksformen – und aktuell auch die Sorge um die Edition Moderne. Denn der Verlag, der 1981 von David Basler in Zürich gegründet wurde und sich zu einer Lokomotive für die Comic-Kunst entwickelt hat, ist in wirtschaftlicher Notlage.

In seinem Atelier in Markt Indersdorf: Frank Schmolke. © Roswitha Höltl

Seit 2019 führen Claudio Barandun, Julia Marti und Marie-France Lombardo das Unternehmen. „Wir mussten umfangreiche Umstrukturierungen in Angriff nehmen“, erklärt Barandun im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das betraf und betrifft fast alle Bereiche.“ Die Auswirkungen der Pandemie, rapide gestiegene Produktionskosten, die Inflation, auch der Verlagssitz in der Schweiz mit ihren Lohnkosten und dem Euro/Franken-Wechselkurs kämen erschwerend hinzu. Die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 fasst der Verleger so zusammen: „Wir können stabile Verkaufszahlen ausweisen, die sogar die gestiegenen Produktionskosten fast kompensieren – aber nicht den Arbeitsaufwand, der dafür nötig war und ist. Als wir den Verlag übernommen haben, taten wir das mit dessen Schulden und haben für 2022 auch die Lohnkosten für eine Stelle selbst getragen – die unzähligen Überstunden nicht mitgerechnet. Jetzt sind unsere Eigenmittel erschöpft, und wir können das entstehende Loch in der Kasse nicht mehr kompensieren.“ Zwar sei das Herbst-Programm nicht gefährdet – aber wenn es weitergehe wie bislang, „geht uns im Frühjahr 2024 das Geld aus“.

Hat ihr Debüt „Treiben“ bei der Edition Moderne herausgebracht: Bernadette Schweihoff. © Frank Gottlieb

Das aber wäre ein echter Verlust. Und deshalb machen sich nicht nur Schweihoff, Schmolke und Mahler für das Haus stark, sondern viele Zeichnerinnen, Journalisten, Kollegen anderer Verlage – sowie Leserinnen und Leser. Die Schweizer haben am vergangenen Mittwoch (17. Mai 2023) eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das Ziel sind 100 000 Schweizer Franken. „Wir brauchen Zeit. Und diese können wir uns damit erkaufen“, sagt Barandun. Wer das Team mit zehn Franken unterstützt, wird etwa auf der „Hall of Fame“ in der Verlagsbuchhandlung verewigt – für 5000 gibt’s eine Privatlesung eines Autors oder einer Autorin.

Bernadette Schweihoffs neues Buch soll 2024 bei der Edition Moderne erscheinen

Nicht nur für Schweihoff hängt viel am Erfolg der Kampagne. Sie arbeitet gerade an ihrem neuen Buch. Die Geschichte spielt in München kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. „Es treten auf: Raubtiere, ein Geist, ein großer deutscher Literat, Verbrecher und ein kleines Mädchen“, berichtet sie. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Die Edition Moderne will das Werk im Herbst 2024 herausbringen. Freuen wir uns darauf.