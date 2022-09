„Eine systembedingte Kampagne“

Von: Stefanie Thyssen

Von 1995 bis 2017 war Sigmund Gottlieb Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens. Wir sprachen mit dem 70-Jährigen über ARD, ZDF, die Diskussion um die Gebühren und die Causa Schlesinger.

Herr Gottlieb, Sie waren unlängst bei einer Veranstaltung der CSU zu Gast, die mit der Frage überschrieben war: „Brauchen wir ARD & ZDF noch?“ Haben Sie angesichts der jüngsten Ereignisse daran Zweifel bekommen?

Sigmund Gottlieb: Ehrlich gesagt habe ich mir lange überlegt, ob ich an einer Veranstaltung mit einer solchen Überschrift überhaupt teilnehmen soll. Die Frage allein ist voll daneben! Schlesinger und die anderen Beispiele sind Einzelfälle, die rigoros aufgeklärt werden im Moment. Was wir aber erleben, ist eine systembedingte Kampagne gegen die öffentlich-rechtlichen Sender.

Von wem geht die Ihrer Meinung nach aus?

Gottlieb: Sagen wir so: Es gibt natürlich kommerzielle Konkurrenten, die in den Öffentlich-Rechtlichen gerade im Bereich der Information einen Widersacher sehen. Da wird dann eine gute Gelegenheit gern beim Schopfe gepackt und aus einem Einzelfall ein System gemacht.

„Mangelnde Meinungsvielfalt“, „Umerziehung“ und „Verschwendung“ sind Stichworte, die immer wieder fallen, nun auch gedruckt auf den Plakaten der CSU-Veranstaltung.

Gottlieb: Also, ARD und ZDF einen Umerziehungs-Gedanken zu unterstellen, ist absoluter Unsinn, genau wie dem System Verschwendung zu unterstellen. Ich kenne keine Institution und kein Unternehmen, das so unter öffentlicher und interner Beobachtung steht wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und: Kaum ein System spart seit Jahren und bis an die Schmerzgrenze, nämlich bis ins Programm, wie eben jenes. Es wird nur leider in der Öffentlichkeit nicht entsprechend sichtbar.

Dass am Programm gespart wird, wird durchaus laut diskutiert – eben gerade vor dem Hintergrund, dass in den Chefetagen zum Teil eher geprasst als gespart wird.

Gottlieb: Ich wiederhole: Es geht um Einzelfälle, die Tag und Nacht durch manche Medien getrieben werden. Es ist falsch und ungerecht, diese Verfehlungen zu beschreiben, als hätte das alles System. Als ich Chefredakteur beim BR wurde, habe ich zunächst die Möbel meines Vor-Vorgängers übernommen. Das hat meiner Leistungskraft in keinster Weise geschadet. Ein Dienstwagen wurde mir erst gar nicht bewilligt. Was ich aber sagen muss: Für die Programmgestaltung hatte ich mehr Geld zur Verfügung als die Kollegen heute.

Was ist mit dem Punkt Meinungsvielfalt?

Gottlieb: Ja, das ist schon eine Sache. Da fehlt mir manchmal schon der bürgerliche, der konservative Standpunkt. Links-Grüne-Positionen sind bei ARD und ZDF stärker vertreten.

Woran machen Sie das fest?

Gottlieb: Etwa an der Vielfalt der Kommentierung. Da könnte man sich schon etwas mehr ausgeglichene Positionen vorstellen. Insgesamt aber muss ich sagen: Die Art und Weise, wie diese ganze Diskussion gerade geführt wird, so dermaßen aufgeregt, das ist problematisch. Es ist an der Zeit, das Thema wieder etwas tiefer zu hängen. Ich wünsche mir da auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein von ARD und ZDF. Die könnten einmal öfter darauf hinweisen, dass es ohne sie wesentlich weniger Information in Deutschland gäbe.

Ich verstehe, dass Sie ein Verfechter von ARD und ZDF sind. Aber an ein paar Stellschrauben könnten sie schon auch drehen, oder nicht?

Gottlieb: Natürlich! Reformen müssen sein. Und Gegenstand der politischen Diskussion bleiben. Selbstverständlich braucht es auch mehr Transparenz, gerade im Hinblick auf die Kosten. Und Mehrfachstrukturen gehören auch reduziert. Aber ich bleibe dabei: ARD und ZDF sollten nicht einknicken. Und: Lassen wir doch die Kirche im Dorf: 18,36 Euro – das ist eine Maß mit einer Fischsemmel auf der Wiesn. Für manche ist das sicher auch zu viel. Aber unterm Strich ist das nicht übermäßig angesichts der Qualität, die gebracht wird.