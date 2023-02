Elke Heidenreich feiert 80. Geburtstag: Erlesen!

Von: Katja Kraft

„War alles schön.“ Elke Heidenreich blickt alles in allem zufrieden auf die 80 Jahre ihres bisherigen Lebens zurück. © Henning Kaiser

Die Literaturkritikerin und Autorin Elke Heidenreich wird am 15. Februar 2023 tatsächlich 80 Jahre alt - glaubt ihr keiner. Eine Würdigung.

Elke Heidenreich darf noch nicht 80 werden. Weil 80 werden, das bedeutet ja, dass auch sie altert und nicht für immer auf dieser schönen Welt bleiben wird. Und was ist dann? Wer wenn nicht sie soll uns die literarischen Rettungsringe zuwerfen in besagter Welt, die zwar schön, aber eben auch ganz schön kompliziert ist?

Man sollte ihren 80. einfach ignorieren. So wie die Heidenreich das selbst versucht zu tun. Als man sie vor ein paar Wochen in ihrem Kölner Zuhause anruft und fragt, ob sie bereit wäre für ein Geburtstagsinterview, da verneint sie klipp und klar. Klipp und klar war immer ihre Stärke. Die – na gut – seit heute 80-Jährige redet nicht um den heißen Brei herum. Die springt hinein, auch auf die Gefahr hin, sich zu verbrennen oder andere anzuspritzen. Und wenn sie ihn sich selbst eingebrockt hat, dann löffelt sie ihn wieder aus, den Brei. Wie nennt man das? Charakter.

Das ZDF setzte Elke Heidenreichs erfolgreiche Sendung „Lesen!“ ab

Würde sie selbst gar nicht so hoch hängen. Wer immer sich den Titel „Literaturpäpstin“ für sie ausgedacht hat, liegt falsch. Jeden Hauch von Ehrerbietung ihrer Person gegenüber fegt diese Frau mit ihrer pragmatischen Art vom Tisch. „Pampig“, nennt sie sich selbst, wenn sie mal wieder etwas barsch ihre Meinung geäußert hat. In unserer an nichtssagenden Plattitüden reichen Zeit findet man es dagegen: erfrischend. Warum ihre Sendung „Lesen!“ trotz starker Quoten 2008 nach fünf Jahren eingestellt wurde, hat Elke Heidenreich bei einer Lesung in München ungeschönt erklärt: „Sie haben es abgesetzt, weil ich das ZDF einen kulturlosen Haufen genannt habe. Dazu stehe ich immer noch, hätte ich aber etwas netter formulieren können.“ Hätte sie nicht. Denn sie ist ja nicht die Einzige, der nicht ins Hirn will, wie man ein solches Format so stiefmütterlich behandeln und es ständig auf andere Sendeplätze verschieben kann. Bis zu 1,8 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern – bei einer Sendung übers Lesen! Wo gibt’s denn so was?

Fünf Jahre lang sorgte Elke Heidenreich in ihrer ZDF-Sendung „Lesen!“ für starke Quoten. © Jörg Carstensen

Und nach der Ausstrahlung rannten sie alle in die Buchhandlungen oder bestellten per Knopfdruck im Internet. Egal, ob Krimi, Romanze oder Autobiografie – was die Heidenreich empfahl, musste gut sein. Ihre Tipps landeten unausweichlich auf den Bestsellerlisten. Nach der Einstellung der Sendung habe sie „eine Weile geschmollt und getrauert“, sagt sie heute. „Aber im Rückblick war ich froh. Denn ich war auch erschöpft. Ich konnte nicht mehr.“

Natürlich machte sie trotzdem weiter. Auf ihre Art. Ist ja für sie gar keine Option: ein Leben ohne lesen. Geboren wurde sie als Elke Helene Riegert 1943 in ein ärmliches, liebloses Elternhaus, geschlagen seit früher Kindheit mit einer kaputten Lunge. Für Erholungskuren fehlte das Geld. Elkes Medizin hieß: Kamillendampf unterm Handtuch inhalieren und viel liegen. „Liegen und lesen.“ So las sie sich durch Schule und Germanistik-, Publizistik-, Theatergeschichte-Studium, durch Krisen, Ängste, finstere Stunden. Die Bücher waren ihr ein rettendes Geländer, wann immer sie fürchtete, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein Wegweiser, der im Nebel auftaucht, mit der erlösenden Aufschrift: „Hier geht’s lang!“

Elke Heidenreich macht Lust, zu lesen!

So heißt eines der vielen eigenen Bücher von Deutschlands wohl bekanntester Literaturkritikerin, erschienen 2021 im Eisele Verlag. Denn sie kann ja nicht bloß über die Werke anderer sprechen und schreiben, sondern selbst auch ganz vortrefflich erzählen. Für „Der Welt den Rücken“ (Hanser), „Nurejews Hund“ (Sanssouci) oder zuletzt „Ihr glücklichen Augen“ (Hanser) lieben sie die Leserinnen und Leser. Zum Geburtstag erscheinen ihre „Homestories“ erneut. Lauter entzückende Kurzgeschichten, inspiriert durch im Büchlein abgebildete Tiere aus Packpapier von Künstler Daniel Müller (Kein & Aber, 112 Seiten; 16 Euro).

Und die Menschen lieben sie dafür, dass sie eben keine Literaturpäpstin ist, von keiner Kanzel herab predigt. „Mein Ehrgeiz war es immer, Nicht- oder Wenigleser zu überzeugen“, schreibt sie in „Hier geht’s lang“. Nicht die, die eh schon mit den Augen ständig zwischen Buchdeckeln hängen. Das gelingt Heidenreich auch deshalb, weil sie so gekonnt zwischen dem tanzt, was man in der Musikwelt E und U nennt: Ernst und Unterhaltung. Oper und Seifenoper. Sie kann an einem Tag eine Kolumne für das „Semper!-Magazin“ oder mit ihrem Freund, dem 27 Jahre jüngeren Komponisten Marc-Aurel Floros, gleich selbst ein Musiktheaterstück schreiben – und am nächsten eine Gastrolle in der ARD-Vorabendserie „Verbotene Liebe“ spielen. Letzteres als erklärter Fan übrigens gleich zwei Mal, 2012 und 2013.

Elke Heidenreich bei ihrem Gastauftritt in der ARD-Vorabendserie „Verbotene Liebe“ an der Seite von Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka). © ARD

Dass sie Humor hat, war ja schon klar, als Heidenreich in den Siebzigern als Moderatorin von Talkshows wie dem „Kölner Treff“, vor allem aber mit einer der ersten weiblichen Comedy-Figuren hierzulande bekannt wurde, der Metzgersgattin Else Stratmann aus Wanne-Eickel. Hätte Lady Di vor der Hochzeit mit Prinz Charles 1981 mal auf deren Warnung gehört: „Nimm ’n nich, Kind. Der hat nix gelernt wie Prinz!“ In dieser Stratmann steckt ganz viel von dieser Heidenreich. Immer frei Schnauze. Ruhig anecken. Mutig zur eigenen Meinung stehen, auch wenn die gerade nicht besonders en vogue ist. Beispiel Gendersternchen: In einem Interview schimpfte die Schriftstellerin 2021 über diese „Sprachverhunzung“. Macht sie nicht mit. Sie sehe Menschen gleichberechtigt: „Wenn ich Künstler sage, meine ich alle Künstler.“ Und jetzt ist sie also wirklich auch schon 80 Jahre alt. Setzt sich noch immer täglich von 10 bis 15 Uhr in ihr Arbeitszimmer. Verfasst Beiträge für den WDR, schreibt zurzeit an einem neuen Kinderbuch. Und ist, wenn sie so zurückschaut, wozu sie die ganze Welt ja wegen der dusseligen 80 gerade zwingen will, ganz zufrieden. „Mein Grundgefühl ist trotz Erschöpfung Dankbarkeit. War alles schön.“