Emil Nolde in der Münchner Pinakothek der Moderne: Dick aufgetragen

Von: Katja Kraft

Teilen

Sonnenblumenfarben in allen Schattierungen: Emil Noldes Gemälde „Hohe Sonnenblumen“ (1926) © Jeanine Walcher

Die Pinakothek der Moderne in München zeigt das Ergebnis einer dreieinhalbjährigen Forschungsarbeit zur Maltechnik des Künstlers Emil Nolde. Was sehr theoretisch klingt, ist ganz praktisch ein faszinierender Einblick in die große Malkunst des Expressionisten. Sehenswert!

Ein kurzes Zusammenschrecken, als man die Postkarte in die Hand nimmt, die in der Pressemappe zur neuen Emil-Nolde-Schau liegt. So frisch und echt wirken die Farben darauf, dass es scheint, dies sei keine gedruckte Reproduktion, sondern ein gerade erst aufgetragener Pinselstrich. Dick und sehnig. Doch hier färbt nichts ab. Nur eines: ein Gefühl. Von Glück nämlich, diese Meisterwerke des Expressionismus einmal ganz genau unter die Lupe nehmen zu können.

Dabei wurde die Vergrößerungsarbeit netterweise schon vorab für die Besucher geleistet. Ein gemeinsames Team der Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, des Doerner Instituts der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und der Hamburger Kunsthalle hat mehr als dreieinhalb Jahre lang eine Auswahl von 44 Gemälden Noldes in aller Tiefe erforscht. Mit Computertechnik, Mikroskop, Röntgenaufnahmen – getrieben von der Frage: Wie hat der große deutsche Expressionist Emil Nolde (1867-1956) es geschafft, dass in seinen Bildwelten alles so leuchtend, so lebendig, so aus dem Leben gegriffen wirkt?

Stimmungsvoll: Emil Noldes Gemälde „Nordermühle“ (1932). © Sibylle Forster

Der Künstler ist bekanntlich nicht unumstritten. „Ende Legende“ titelte der Deutschlandfunk 2019 treffend angesichts der Berliner Ausstellung „Emil Nolde – eine deutsche Legende“ im Hamburger Bahnhof. Sie räumte auf mit dem Mythos, der Maler sei vor allem ein Opfer der nationalsozialistischen Kunstpolitik gewesen. In Wahrheit war Nolde glühender Vertreter der kruden NS-Ideologie. Die Kuratorinnen der Ausstellung, die von heute an in Saal 34 in der Pinakothek der Moderne zu sehen ist, blenden das nicht aus. Auf den Informationstafeln ist Noldes Biografie mit ihren Schattenseiten dargestellt. Doch Irene Glanzer, Hanna Kirst, Heike Stege und Jeanine Walcher sind zu Recht der Überzeugung, dass eine demokratische Institution wie die Pinakothek der Moderne die Auseinandersetzung auch mit politisch zweifelhaften Personen nicht scheuen darf. Denn unbestritten ist: Mag er menschlich einer abstoßenden Weltanschauung gefolgt sein, künstlerisch war Emil Nolde brillant.

Blick in die Schau zu Emil Nolde in Saal 34 der Pinakothek der Moderne © kjk

Es braucht nur acht Gemälde in dem überschaubaren Ausstellungsraum, um zu erkennen, wie brillant. Wie nuancenreich allein das Gelb der „Hohen Sonnenblumen“ (1926) am Anfang der Schau. Hier zeigt sich die ganze Könnerschaft des Malers, der zwar einmal kokett behauptete, „Meine Art zu malen ist ohne alle Kunststücke“ – in Wahrheit aber das Kunststück vollbrachte, meist ohne große Vorabskizzierung frei die Motive in einem Wurf auszuführen. Das belegen die Forschungen, die man an zwei Videobildschirmen nachverfolgen kann. Korrekturen beim Malen sind bei Nolde selten. „Ich will so gern, dass mein Werk aus dem Material hervorwachse“, beschrieb er selbst seinen künstlerischen Anspruch.

Besonders spannend ist, wenn Emil Nolde noch einmal nachgearbeitet hat

Spannend ist es, wenn er dann doch Jahre später noch einmal Hand an seine Werke legte. Das Gemälde „Nordermühle“ (1932) beispielsweise war nach links hin eigentlich breiter. Nolde beschnitt es nachträglich – so rückt die Mühle in der rechten Bildhälfte stärker ins Zentrum. Oder der „Abendfriede“: In seiner ursprünglichen Form von 1939 wirkt die von Wolken verhangene Landschaft zwar harmonisch, doch trüb und grau. Zwischen 1945 und 1948 langte Nolde dann noch einmal kräftig zu auf seiner Farbpalette: In der überarbeiteten Fassung erstrahlt ein Leuchten Hof und Wiesen, der Betrachter wird förmlich angezogen von dem Licht, das das ganze Bild durchwirkt. Zu dick aufgetragen? Gibt’s hier nicht.

Bis 28. Februar 2023 in Saal 34, Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40; Di.-So. 10-18, Do. bis 20 Uhr. Katalog: „Eine Farbe verlangt die andere“, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 240 S., rund 300 Farbabbildungen; 38 Euro.