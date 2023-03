Eros Ramazzotti in München: „Let me entertain you“ auf Italienisch

Von: Jörg Heinrich

Einer für alle in München: Eros Ramazzotti glänzte mit großen Gesten und einem noch größeren Hit-Repertoire. © Martin Hangen

Münchens Lieblings-Italiener Eros Ramazzotti spielte am Mittwochabend in der ausverkauften Olympiahalle. Lesen Sie hier unsere Konzertkritik:

Wie lange geht man eigentlich als Lausbub durch? Ist mit 20 Schluss, oder mit 50? Münchens Lieblings-Italiener Eros Ramazzotti bewies am Mittwochabend (1. März 2023) in der ausverkauften Olympiahalle: Für ganz große Lausbuben gibt es keine Altersgrenze. Grande Eros bezirzte seine Fans, als wäre er immer noch 20. Aber das ist nun schon unfassbare vier Jahrzehnte her. Und er warf so verschwenderisch mit Hits um sich, wie das sonst nur sein englisches Lausbuben-Pendant Robbie Williams schafft. Let me entertain you, aber halt auf Italienisch.

Eros Ramazzotti in München: Die Olympiahalle ist ausverkauft

Dass der römische Robbie im April Opa wird und im Oktober 60 – das können nur Fake News sein. Obwohl er es selber verrät: „Divento nonno“, ich werde Großvater. Kurz nach Acht kommt Signore Ramazzotti auf die treppenartige Bühne, in deren Hintergrund das ewige Herz der Liebe bumpert – passend zum aktuellen Album „Battito infinito“. Mit dessen dramatischem Titelsong zeigt Eros gleich, dass er seine jüngste Kehlkopfentzündung gut überstanden hat.

Ramazzotti wird im Oktober 60: ernsthaft?

Aber natürlich wartet tutto Monaco auf die Kracher zum Mitsingen – egal, ob in Original-Italienisch oder in einer Sprache, die sich zumindest so anhört. Und Eros nazionale lässt sich nicht lange bitten. Erst feuert er die Glitzerjacke in die Ecke, sehr zur Freude der Zuschauerinnen. Und dann singen sich die Ramazzotti-Chöre mit „Dove c’è musica“ warm. Wo ist die Musik? Hier ist sie – in, mit Verlaub, Münchens größtem Eros-Center.

Später dann: „All you can sing“, die Hits-Flatrate, unter anderem mit „Un emozione per sempre“, „Se bastasse una canzone“ (mit großem Eros-Gitarrensolo), „Terra promessa“ oder „Solo con te“ – als Akustik-Einlage, die für das wohlige „Ach, war das schön damals“-Gefühl sorgt. Dafür ist man schließlich gekommen. Was Robbie sein „Angels“ ist, heißt bei Eros „Adesso tu“. Hach, seufz, schwelg. Dazu eine blitzsaubere Band zur Unterstützung, eine aufwendige Videoshow und ab und zu ein „Dankescheeen Munitsch“ vom Maestro – fertig ist ein Hochglanz-Abend, von dem sich zahllose Stars, die kaum halb so alt sind, viele Scheiben abschneiden können. Das Enkelkind von Eros und Michelle kann sich freuen: Mit diesem ewig jungen Lause-Opa wird es viel Spaß haben.