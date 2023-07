Erstes Bergson Pop-up-Konzert in der Kunsthalle München: Da gehen Herz und Blüten auf

Von: Katja Kraft

Musik unterm Blumenhimmel: Das Bergson hatte zu ersten Konzerten in die Kunsthalle München geladen. © Georg Stirnweiss

Das Bergson Kunstkraftwerk lädt zu den ersten Pop-up-Konzerten ein. Inmitten der Blüteninstallation von Rebecca Louise Law in der Kunsthalle München. Honigsüß!

Regen? Hier geht die Sonne auf. Ach, was haben sich die kreativen Duracellmännchen vom Bergson Kunstkraftwerk da wieder Zauberhaftes ausgedacht. Ein Konzert inmitten der Installation „Calyx“ von Rebecca Louise Law in der Münchner Kunsthalle – da geht einem ja schon beim Anblick der Blumenpracht das Herz auf. Gefertigt wurde „Calyx“ aus rund 150 000 getrockneten Blüten, die Menschen aus München und der Region persönlich in den Fünf Höfen vorbeigebracht hatten. Law kreierte daraus einen überdimensionalen Kelch, der von der Decke hängt.

Seit der Ausstellungseröffnung im Februar 2023 haben sich etliche Besucherinnen und Besucher darin fotografieren lassen. Instagram schwappt über vor blumigen Bildern. Noch hübscher: diesen Ort für ein wahres Sinnenfest zu nutzen. Sehend, riechend, tastend, hörend. So geschehen am 27. Juli und erneut am 28. Juli 2023. Bei den ersten Pop-up-Konzerten des im Januar in Aubing eröffnenden Bergson.

Moderator Maximilian Maier. © Bergson Kunstkraftwerk

Die Augen gehen einem ohnehin über, die Näschen atmen den Duft, der durch die ätherischen Öle noch immer in den Pflanzen steckt. Und dann zaubern sie für die Ohren los, an Geige (Clara Scholtes), Klarinette (Alexander von Hagke), Cello (Rabia Aydin) und Klavier (Chris Gall) – und man sieht förmlich, wie die Zuhörer gedanklich abheben. Begleitet von einer Akustikversion der Beatles hinein in den Sonnenschein. „Here comes the Sun“. Doo-doo-doo-doo. Auf, auf, little Darlin’.

Wenn diese vier je einstündigen Konzerte (Eintritt inklusive Ausstellungsbesuch 27 Euro, für Schüler und Studierende 15 Euro) ein Vorgeschmack auf das sind, was uns künftig in Aubing erwarten wird, dann schmeckt der blütenhonigsüß. Gewohnt charmant führt Moderator Maximilian Maier durch den Abend, reicht gedankliche Appetithappen zu den musikalischen Arrangements von Andreas Unterreiner. Es sind Werke von Vivaldi, Strauss und Debussy bis hin zu Britten und den Rolling Stones, die hier in allen Farben schillern dürfen. Mal zart wie ein Maiglöckchen, das noch schüchtern aus der winterlichen Erde bricht. Dann aufgeheizt und treibend wie ein flirrender Sommertag. Und wieder leise; sanfter Wind scheint aufzukommen – Herbst und Winter nahen. Der Kreislauf des Lebens. Circle of Life. Besser hätte es Elton John nicht machen können.