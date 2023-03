Es ist wieder ARTMUC in München: Der Kunst-Frühling beginnt!

Von: Katja Kraft

Kunst gucken und darüber reden – kann man alles auf der Münchner Kunstmesse ARTMUC. © Artmuc

Die ARTMUC lädt in ihrem zehnten Jahr an einem vergrößerten Standort zum Bilderkauf. Im Münchner Norden finden auch Einsteiger Kunst zu fairen Preisen.

Natürlich war das immer hübsch auf der Münchner Praterinsel. Fast zehn Jahre lang lud Raiko Schwalbe hier direkt an der Isar dazu ein, auf dem idyllischen Gelände der einstigen Likörfabrik Kunst zu genießen. Vor allem: neue Positionen zu entdecken. Denn das ist seit dem Beginn im Jahr 2014 der Anspruch seiner ARTMUC Kunstmesse: Hier können sich die jungen Kreativen selbstorganisiert präsentieren, ohne Galeristen, die mitverdienen. Auf der Praterinsel hatte Schwalbe 1500 Quadratmeter Platz, 70 Ausstellern konnte er einen Stand anbieten. Zu wenig für die immer größer werdende Nachfrage. Deshalb findet die Frühlings-ARTMUC nun nach der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal an einem neuen Standort statt: Vom 24. bis 26. März 2023 können die Besucherinnen und Besucher in den MTC Supreme Locations auf 4500 Quadratmetern 190 Stände abklappern und sich begeistern lassen von Malerei und Bildhauerei, Zeichenkunst und digitalen Positionen.

Der Eintritt in der ersten Stunde der Messe-Tage ist jeweils kostenfrei

Raiko Schwalbe sagt: „Wer bisher nur wegen der schönen Kastanienbäume im Innenhof gekommen ist, der wollte gar nicht wirklich zu uns. In der neuen Location stehen uns fantastische Flächen zur Verfügung, das ist moderne Kunstmesse.“ Ihm ist die Vorfreude anzumerken. Unermüdlich engagiert er sich für die Szene, für die die ARTMUC längst auch zum wichtigen Ort des Austauschs geworden ist. Und für das Publikum zum spannenden Einblick in die zeitgenössische Kunst. Der ARTMUC-Bereich „Digital.Lab“ soll schon Lust machen auf den Herbst: Dann wird Schwalbe im neuen „Lovecraft“ im einstigen Kaufhof am Stachus „Deutschlands größtes Digital Art Centre“ eröffnen. Aber vorher auf in den Münchner Norden; per Bus, U-Bahn oder Auto (mehr als 1000 kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung). In der ersten Stunde jedes Messe-Tages gilt freier Eintritt für alle. Der Kunst-Frühling kann beginnen. Vom 24. bis 26. März 2023 in der Ingolstädter Straße 45-47 in München; Freitag 19.30-22 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr; Erwachsene ab 16 Jahren zahlen einmalig 15 Euro für alle Tage, innerhalb der ersten Stunde jedes Tages ist der Eintritt frei; weitere Infos gibt es hier.