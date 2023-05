Prognose von Kommentator Peter Urban: „Wir landen in der oberen Hälfte“

Von: Rudolf Ogiermann

Seit 25 Jahren die deutsche Stimme des Eurovision Song Contest: Musikexperte und Radiomoderator Peter Urban (75). Das Finale am kommenden Samstag in Liverpool wird sein letztes sein. © Christian Spielmann/NDR

Seit 25 Jahren ist Peter Urban die deutsche Stimme des ESC – nur einer, der Schweizer Jean Marc Richard, ist für sein Land noch länger dabei. In diesem Jahr aber, mit dem Finale am kommenden Samstag im englischen Liverpool, verabschiedet sich Urban vom europäischen Musikfestival, das er nur einmal, im Jahr 2009, aus gesundheitlichen Gründen verpasste. Ein Gespräch mit dem 75-Jährigen, der sich auch als Musikexperte, als langjähriger NDR-Radiomoderator und – im Großraum Hamburg – auch als (Rock-)Musiker einen Namen machte.

Was war für Sie im Rückblick das beeindruckendste, das schönste, das dramatischste ESC-Finale?

Peter Urban: Oh, schwer zu sagen! Die dramatischsten Finals sind ja immer die, bei denen es bis zum Schluss spannend ist. Das schönste war natürlich das Finale von 2010, bei dem Lena gewonnen hat. Und besonders beeindruckend war für mich zuletzt der Sieg des Portugiesen Salvador Sobral im Jahr 2017 – damit hatte niemand gerechnet. Ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich der ESC verändert hat.

Die größte Panne, die Ihnen passiert ist?

Peter Urban: Die Panne ist zwar nicht mir passiert, aber meine ungeduldige Reaktion darauf hätte nicht sein müssen. Als bei einem der Halbfinals ausgerechnet in Düsseldorf im Jahr 2011 die Kommentarleitungen über eine halbe Stunde nicht zur Verfügung standen und wir alles über Telefon machen mussten, habe ich für alle hörbar gefragt: Ja sind wir denn hier in Kasachstan, dass wir das nicht hinbekommen? Das kam natürlich bei unserer Technikabteilung nicht gut an. (Lacht.)

Wenn man sich die Ergebnisse der Jahre seit 2015 anschaut – nur einmal sind die Deutschen in diesem Zeitraum nicht ganz hinten gelandet. Was machen wir falsch?

Peter Urban: Fangen wir mal 2015 an, da hatten wir kein Glück. Da hätte eigentlich Andreas Kümmert in Wien auf der Bühne stehen sollen, der den Vorentscheid klar gewonnen hatte. Tolle Stimme, toller Song! Und dann sagt der auf offener Bühne: „Ich kann das nicht!“ Das war tragisch, weil wir mit diesem Titel unter die ersten fünf gekommen wären, mindestens. Und dann kam die Zweitplatzierte ins Finale, Ann Sophie, und wurde Letzte.

Aber in den Jahren danach wurde es ja nicht besser...

Peter Urban: Vielleicht waren wir einfach nicht mutig genug. Wir versuchen immer, mit normalen Popsongs aus dem Mainstream zu punkten, mit Titeln, die im Radio so nebenbei laufen, und mit Künstlern, die unerfahren sind. Da war Michael Schulte die Ausnahme, der schon vorher einen Namen hatte und mit einem wunderbaren Song angetreten ist (Platz 4 im Jahr 2018, Red.). Es kommt einfach auf die Qualität des Titels an und auf die Überzeugung, mit der man ihn singt. Eine ehrliche Emotion, mit der man das internationale Publikum erreicht. Unsere Beiträge haben das nicht geschafft, wir sind nicht genug aufgefallen.

Andererseits lehnen viele Profis eine Teilnahme ab, weil sie die Blamage einer schlechten Platzierung fürchten.

Peter Urban: Das verstehe ich überhaupt nicht! Ich bin mir sicher, wenn wir Künstler wie Clueso, Johannes Oerding oder andere, die in Deutschland gute Popmusik machen, mit einem vernünftigen Song an den Start gehen lassen, dann landen die nicht auf den hinteren Plätzen. Dann haben die einen Auftritt vor 200 Millionen Menschen – das kann ja wohl keinem Künstler schaden.

Viele hierzulande sind davon überzeugt, dass die Voten der anderen Länder keine Voten gegen die deutschen Interpreten und ihre Songs sind, sondern Voten gegen Deutschland.

Peter Urban: Nein, das ist ein Irrtum! Wenn wir etwas Gutes, etwas Außergewöhnliches liefern, wie bei Lena oder Michael Schulte oder damals bei Max Mutzke im Jahr 2004, dann geben uns die anderen Punkte, sogar die Österreicher und die Schweizer. (Lacht.) Auf der anderen Seite sollten wir das alles nicht zu ernst nehmen. Es ist eine Show, eine Unterhaltungssendung, wir sollten uns freuen an diesem Event, an den wunderbaren Fernsehbildern, an den wirklich interessanten musikalischen Beiträgen und den manchmal skurrilen Geschichten dahinter.

Ähnlich wie Sportreporter im Fernsehen wurden und werden sicher auch Sie öfters beschimpft, oder?

Peter Urban: Das kommt immer wieder vor, besonders seit es die Sozialen Netzwerke gibt. Aber ich lese das nicht alles, sonst müsste ich ja auch alle positiven Kommentare lesen. (Lacht.) Das darf man nicht an sich herankommen lassen. Oft gibt es böse Worte – übrigens auch von Journalisten – zu Sätzen, die ich gar nicht gesagt habe. Oder die Leute schreiben schon drauflos, ohne meine Pointe abzuwarten. Was nicht heißt, dass Kritik nicht auch ab und zu berechtigt ist. Da gab es schon den einen oder anderen Fall in all den Jahren, dass ich mich über Äußerlichkeiten bei einem Künstler oder einer Künstlerin ironisch geäußert habe. Da muss man die Kritik dann auch annehmen.

Der ESC galt immer als völkerverbindendes Musikfest – zuletzt, so scheint es jedenfalls, ist er immer politischer geworden. Wie wird das in Liverpool sein?

Peter Urban: Liverpool wird sicher eine politische Komponente haben schon allein dadurch, dass die Ukraine Mitveranstalter ist. Der Krieg wird ein Thema sein, vielleicht nicht so stark wie im vergangenen Jahr, wo die Abstimmung über den Siegertitel wie eine Art Volksabstimmung Europas gegen Russlands Angriff auf das Nachbarland war. Trotzdem ist der ESC immer noch vor allem eine völkerverbindende Angelegenheit. Das fängt schon damit an, dass Menschen in bis zu 40 Ländern an einem Abend dieselbe Show im Fernsehen sehen, dieselben Songs bejubeln oder sich über sie aufregen. Und vor Ort ist es so, dass da eine unglaubliche Stimmung herrscht. Es klingt wie ein Märchen, aber du denkst, du hörst einen riesigen Chor, da sind ja junge Sängerinnen und Sänger versammelt, deren gemeinsame Sprache die Musik ist. Musik verbindet Menschen wie kaum etwas anderes.

Brechen sie den Bann? Lord of the Lost um Frontmann Chris Harms treten in Liverpool mit „Blood & Glitter“ für Deutschland an. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie schätzen Sie die Chancen von Lord of the Lost ein?

Peter Urban: Ich denke schon, dass sie einen besseren Platz erreichen als deutsche Teilnehmer in den vergangenen Jahren. Weil sie eben auffallen. Und dann ist Rockmusik gar nicht so unpopulär beim ESC mittlerweile, viele Fans stimmen gerne für solche Nummern. Ich prognostiziere, dass wir in der oberen Hälfte landen, das wäre zwischen Platz 1 und Platz 13. Und wenn es dann Platz 14 oder 15 wird, bin ich auch zufrieden. Alles andere wäre für mich schon eine Enttäuschung.