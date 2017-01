„Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“-Macher: Öffentlicher Auftritt in München

München - Bisher versteckte sich der Kopf hinter einer der gerade erfolgreichsten deutschen Facebookseiten. Jetzt tritt er erstmals öffentlich auf. Was ist das für 1 Neuigkeit vong Überraschung her?

Man nehme: Ein typisches Facebook-Bildchen mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang und schreibe darauf einen vermeintlich tiefsinnigen Text – mit jeder Menge Rechtschreibfehler. Fertig sind die Zutaten für die Facebookseite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“. Bald sind es 300.000 Fans, die Sebastian Zawrel, der Macher der Seite, mit seinen lustigen Bildchen Facebook unterhält.

Am 16. Februar wird Zawrel, alias „Willy Nachdenklich“, in München auftreten. Bei der Lesereihe von Puls, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks, soll der „Nachdenkliche Sprüche“-Macher der „Special Guest“ sein. Stattfinden wird der Auftritt im Bahnwärter Thiel im Viehhof in der Tumblingerstraße 29.

Dass Zawrel gerade nach München kommt, ist kein Zufall: Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass der 32-jährige aus Bayern stammt, genauer gesagt ist er Großhandelskaufmann aus Amberg in der Oberpfalz – und die Facebookseite während einer Grippe gestartet hat. Zu Weihnachten präsentierte er seinen Fans ein erstes Bild von sich. Jetzt folgt also der erste öffentliche Auftritt bei dem Radiosender, für den Zawrel bereits jetzt jeden Sonntag eine Frage beantwortet.