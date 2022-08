Festspiel Open Air in Bayreuth: Liebe ohne Karte

Von: Markus Thiel

Auf Klappstühlen oder Picknickdecken verfolgen die Besucherinnen und Besucher das zweistündige, pausenlose Programm. © Adrian Altinger

Das Festspielorchester spielt Fachfremdes zwischen Verdi und Bernstein: Tausende zieht das in den Park unterhalb des Bayreuther Festspielhauses. Eindrücke vom Festspiel Open Air.

Als es sündig wird in der Musik, hält es die beiden Damen in geblümtem Rosa nicht mehr. Aufgestanden, ein Schritt hier, einer da auf der Picknickdecke, ein kleines Tänzchen zur „Tannhäuser“-Ouvertüre. Mama ist irritiert, doch was soll’s: Die geschätzt fünfjährigen Jung-Wagnerianerinnen stören ja keinen. Außerdem ist so etwas gewollt beim Festspiel Open Air, mit dem Bayreuth ein neues Kapitel aufschlägt. Musik gratis, unterhalb des allerheiligsten Festspielhauses, im Park an der Auffahrtsallee also, dazu handverlesene Solistinnen und Solisten plus Festspielorchester – es ist ein Geschenk des Festivals an die Stadt. Zum zweiten und letzten Mal für heuer fand es am Dienstag statt.

Mit Klappstühlen und Decken bewaffnet ziehen viele schon über eine Stunde vorher Richtung Hügel. Aus den Körben lugen Weinflaschen. Wer will, kann sich auch an fahrbaren Ständen Flüssiges kaufen. Die Sicht im hinteren Park-Teil ist so lala, Baumstämme und herabhängende Äste lassen von manchen Plätzen nur ahnen, was sich im Bühnenkasten da vorn tut. Egal, die Atmo ist entscheidend, auch das Plaudern zwischendurch. Aufgeweichte Konsonanten verraten: Die meisten sind tatsächlich Oberfranken, Einheimische also, auch wenn sich viele Festspielgäste am freien Tag zwischen „Walküre“ und „Siegfried“ darunter mischen.

Stephen Gould als Tristan und Cavaradossi

Das Programm unter dem hochtrabenden Titel „Glaube – Liebe – Hoffnung“ lässt Richard selig im Wahnfried-Grab drei Kilometer entfernt rotieren. Das „Recordare“ aus Verdis Requiem, die Briefszene aus Tschaikowskys „Eugen Onegin“, zwei Ausschnitte aus Bernsteins „West Side Story“. Und als Stephen Gould, diesjährige Tenor-Festspiel-Maschine als Tristan, Siegfried und Tannhäuser, auch noch Puccinis Cavaradossi und Lehár singt, ist er ohnehin reif für die Exkommunikation. Immerhin: Mit Schnipseln aus „Tannhäuser“, „Tristan und Isolde“ sowie den „Meistersingern“ gibt es genug aus der Feder des Stadtheiligen. Und als Dirigent Constantin Trinks auch noch mit den mehreren tausend Gästen den Brautchor aus dem „Lohengrin“ probt („erst die Frauen, die sind mutiger, dann die Männer“), dürfte der Meister gerührt aus dem Komponisten-Olymp auf sein Bayreuth geblickt haben.

Die Verstärker-Anlage ist sehr achtbar, auch wenn leise Stellen wie aus dem Mono-Plattenspieler tönen. Manchmal wechseln die Scheinwerfer ihre Farben, zu „O sink hernieder, Nacht der Liebe“ aus dem „Tristan“ drehen sich Video-Kränze à la „Glücksspirale“. Alles sehr puristisch, die schönste Atmosphäre zaubert schließlich immer die Musik.

Das Open Air liegt ganz auf Linie der Festspielleiterin Katharina Wagner. Seit ihrem Amtsantritt 2008, damals noch mit Halbschwester Eva Wagner-Pasquier, bricht sie die Verpanzerung des Festivals auf. Mit Direktübertragungen auf den Bayreuther Volksfestsplatz oder ins Kino, mit Kinderopern, auch mit der Reihe „Diskurs Bayreuth“, der die Historie des Hauses und der Familie kritisch reflektiert.

Okka von der Damerau als Co-Moderatorin

Ganz kurz ist sie anfangs auch auf der Bühne, wünscht einen „schönen Abend“ und überlässt ansonsten die Moderation Axel Brüggemann. Doch dessen Munterkeit findet ihre Grenzen irgendwann an Okka von der Damerau. Die ist beim Verdi dabei, auch später bei der finalen Zugabe, Humperdincks „Abendsegen“, vor allem aber als ungeplante, sehr selbstironische Co-Moderatorin. Ballett sei genau ihr Ding, sagt sie unter dem Gelächter des Publikums. „Ich bin halt klein und niedlich.“ Und später, als sie per Mikro nach einem Oskar fahndete: „Ich glaube, meine Freunde schämen sich für mich.“

Kollegin Kristiane Kaiser darf mit Tschaikowskys Tatjana, Isolde und Bernsteins „There’s a place for us“ den Löwinnen-Anteil schultern. Bassist Jens-Erik Aasbø, sonst hier als „Rheingold“-Fasolt gebucht, steuert einen kernigen Fliedermonolog aus den „Meistersingern“ bei. Nach zwei pausenlosen Stunden ist alles vorbei. Der sehr lange Applaus zeigt zweierlei. Ein, zwei weitere Zugaben hätte es noch gebraucht. Und: auf Wiederhören 2023.