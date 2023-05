Filmfest München: Jetzt übernimmt Christoph Gröner die Führung

Von: Michael Schleicher

Showtime auf dem roten Teppich: Diana Iljine und Christoph Gröner bei der Eröffnung des Filmfests 2022. © Imago

Diana Iljine verlässt das Münchner Filmfest zum 1. Oktober 2023. Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des Festivals, wird das Filmfest in den Jahren 2024 und 2025 verantworten. Danach wird der Posten ausgeschrieben.

Dieser Abschied ist keine Überraschung. Es sei ihr nicht leichtgefallen, lässt Diana Iljine am Mittwochabend (10. Mai 2023) zwar in einer Pressemitteilung verbreiten. Doch hatte sie bereits bei ihrem Amtsantritt als Chefin des Münchner Filmfests im Jahr 2011 durchblicken lassen, dass sie den Job nicht als Anstellung für die Ewigkeit betrachtet. Nun verlässt sie das Festival nach seiner 40. Ausgabe im Sommer, offiziell zum 1. Oktober 2023.

Das 40. Münchner Filmfest findet vom 23. Juni bis 1. Juli 2023 statt

„Kräftezehrend“ gehört zwar zu jeder Beschreibung eines Leitungspostens. Man darf aber getrost davon ausgehen, dass dies bei der Internationalen Münchner Filmwochen GmbH, die hinter dem Filmfest steht, ganz besonders zutrifft. Da sind die Gesellschafter – Landeshauptstadt, Freistaat, Bayerischer Rundfunk, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft –, die ihre Ansprüche an Chef oder Chefin haben. Da ist das Publikum, das umgarnt werden will – und das sich nach der Pandemie wohl noch schwerfälliger vom Sofa erhebt, um ins Kino zu gehen, als vor Corona. Und da gibt’s einen Teil der medialen Öffentlichkeit und der Politik, der nach Prominenz giert und es sowieso am liebsten sehen würde, wenn das Filmfest zur Berlinale aufschließt, Deutschlands einzigem A-Festival. Mindestens.

Es ist also eine Aufgabe im Spannungsfeld vieler unterschiedlicher Positionen – und mit einem Budget, das weit entfernt ist von der ersten Liga. Christoph Gröner kennt das aus dem Effeff. Seit knapp 20 Jahren arbeitet er beim Filmfest, 2004 hat er hier als Praktikant angefangen. Er hat über Filme und Filmleute geschrieben, Programme kuratiert, moderiert und präsentiert, er hat die Reihe „Neues Deutsches Kino“ etabliert, eine der beliebtesten und erfolgreichsten des Festivals. Vor vier Jahren hat Diana Iljine ihn zum künstlerischen Leiter an ihrer Seite berufen.

Christoph Gröner soll im Herbst 2023 auf Diana Iljine folgen

Im Herbst wird er nun seine Chefin im Amt beerben – zumindest für die kommenden beiden Jahre: Denn wie berichtet, hat der Aufsichtsrat der Internationalen Münchner Filmwochen am Mittwochabend entschieden, Gröner „voraussichtlich ab 1. Oktober“ die Geschäftsführung der GmbH für die Filmfeste 2024 und 2025 zu übertragen. Der alte Neue gilt in der Branche als ehrgeizig, gut vernetzt und fachlich versiert. Außer für München arbeitet Gröner etwa fürs Filmfest in Estlands Hauptstadt Tallinn, ein A-Festival übrigens. Auf der Habenseite kann er zudem verbuchen, dass er den Münchner Betrieb und dessen Protagonisten wie wohl kaum ein anderer kennt. Er weiß, welchen Rattenschwanz an Verpflichtungen und Rücksichtnahmen die Aufgabe mit sich bringt – man tritt ihm sicher nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er den Job (trotzdem) auch wirklich will. Wer Gröner einmal auf der Bühne bei einem Podiumsgespräch erlebt hat oder seine Film-Einführungen anschaut, die er für den deutsch-französischen Sender Arte aufzeichnet, weiß obendrein, dass er präsentieren kann und sich vor der Kamera und im Scheinwerferlicht pudelwohl fühlt. Ein solches Gen fürs Verkaufen und für Entertainment gehört an der Spitze eines Filmfestivals unbedingt dazu.

Für 2026 wird die Leitung des Filmfests dann international ausgeschrieben. Derzeit darf vermutet werden, dass Christoph Gröner auch Interesse an einer Fortsetzung hat. Und obgleich der Gedanke logisch erscheint, ist die Zukunft des beliebten Sommerfestivals für die Zeit danach weniger festgeschrieben, als man heute möglicherweise denkt.