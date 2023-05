Diana Iljine verlässt das Filmfest München

Von: Michael Schleicher

Diana Iljine gibt Leitung des Filmfests München nach zwölf Jahren ab. © Felix Hörhager/dpa

Das Münchner Filmfest braucht eine neue Spitze. Diana Iljine, die das Festival seit 2011 leitet, gibt ihr Amt zum 1. Oktober 2023 ab. Auf eigenen Wunsch, wie sie sagt. Es zeichnet sich bereits ab, wie sich das Filmfest München künftig personell aufstellen will.

Diana Iljine gibt zum 1. Oktober 2023 auf eigenen Wunsch die Leitung Münchner Filmfests ab, wie sie dem Aufsichtsrat der Internationalen Münchner Filmwochen in seiner Sitzung am Mittwochabend (10. Mai 2023) mitteilte. Damit wird die 40. Ausgabe des beliebten Sommerfestivals, die heuer vom 23. Juni bis 1. Juli 2023 stattfindet, die letzte mit Iljine an der Spitze sein. „Zusammen mit meinem großartigen Team konnte ich in den vergangenen zwölf Jahren viel bewegen“, teilte Iljine im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung schriftlich mit. „Das Filmfest München zu leiten, war mir Freude und Ehre zugleich. Nun habe ich mich entschieden, das Festival nach seinem 40. Geburtstag zu verlassen. Das fällt mir nicht leicht, denn das Filmfest München ist eine absolute Pretiose und wird von einem extrem engagierten Team getragen.“

Das 40. Filmfest München findet vom 23. Juni bis 1. Juli 2023 statt

Bereits feststeht, wie sich das Festival in naher Zukunft aufstellen wird: Christoph Gröner, langjähriger künstlerischer Leiter, der unter Iljines Leitung viel inhaltlich gearbeitet hat, wird wohl ab 1. Oktober 2023 die Geschäftsführung der Internationalen Münchner Filmwochen übernehmen und damit die Festivalausgaben der Jahre 2024 sowie 2025 verantworten. Für die Leitung des Münchner Filmfests von 2026 an will der Aufsichtsrat dann einen Findungsprozess starten.

Diana Iljine stand zwölf Jahre an der Spitze des Filmfests München

„Frau Iljine hat bei ihrem Antritt ein internationales und herausragendes Festival versprochen, und sie hat ihr Versprechen eingelöst. Das Filmfest München zählt zu den wichtigsten Filmfestivals in Deutschland. Davon haben die Stadt München und der Freistaat Bayern als wichtiger Medienstandort in Europa stets profitiert“, erklärte der Ministerialdirektor im Bayerischen Digitalministerium, Hans Michael Strepp. „Wir bedauern ihren Weggang nach all den erfolgreichen Jahren und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und neue spannende Aufgaben.“ Strepp löst ab sofort die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Münchner Filmwochen, Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, ab. Sie fungiert künftig als seine Stellvertreterin. Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt turnusgemäß alle zwei Jahre zwischen Stadt und Freistaat.

Diana Iljine, die Kommunikationswissenschaft studiert hat, leitet das Münchner Filmfest seit 2011. Die 58-Jährige hat die Veranstaltung zu einem echten Publikumsfestival ausgebaut und etablierte ab 2013 als erstes deutsches Kinofestival eine Reihe mit hochwertigen TV-Serien.