Flott und flüchtig: „Elias“ beim BR-Symphonieorchester

Von: Markus Thiel

Duncan Ward in der Münchner Isarphilharmonie. © Astrid Schmidhuber

Recht plötzlich hat Kirill Petrenko das BR-Symphonieorchester versetzt. Einspringer Duncan Ward beschert bei Mendelssohns „Elias“ ein paar Straucheleinheiten.

Ein gefährliches Gift bietet dieses Oratorium. Denn schnell ist man – zorniger Prophet, diverse Leichen, Himmelswunder – beim klingenden Sandalenfilm. Doch schwitzende Theatralik ist out bei Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias“. Das weiß auch Duncan Ward, der beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für den sehr plötzlich erkrankten Kirill Petrenko eingesprungen ist. Was der Promi-Kollege an Vorarbeit und Noten-Eintragungen hinterlassen hat, lässt sich für Außenstehende nicht ganz feststellen. Viele Akzente und Auflichtungen gibt es da jedenfalls. Vor allem zeigt der 33-jährige Brite Lust auf flotte Flexibilität, zu der er mit zweieinhalbstündiger Freundlichkeit einlädt.

Keine Erdenschwere also, sondern ein schnell anspringendes Riesenensemble, das im Slalom durch die Partitur wedelt, so etwas schwebt Ward vor. Das ist prinzipiell gut, stünde dem nicht eine irritierende Körpersprache entgegen. Wards Schlagtechnik ist eng und flüchtig. Statt Sicherheit zu vermitteln, gibt es immer wieder Fliehkräfte, in einem Choral kommt es zum Fast-Schmiss: nur die Nervosität eines Debütanten?

Herausragend Mezzosopranistin Wiebke Lemkuhl

Kaum beirren davon lässt sich der BR-Chor, der – textbewusst, erstaunlich geschlossen und nie überreizt – dank seines Wieder-Chefs Peter Dijsktra in neuer Klangpolitur erstrahlt. Herausragend auch Mezzosopranistin Wiebke Lemkuhl mit ihrer ruhigen, reflektierten, warm timbrierten Souveränität. Georg Zeppenfeld weiß selbst, dass die hoch gelagerte Titelpartie nicht ganz in seiner Komfortzone liegt. Mit stimmtechnischer Intelligenz hat er sich alles zurechtgelegt. Jedes Wort ist zu verstehen, das Timing ist optimal auch in schnellen Nummern, nichts driftet in äußerliche Dramatik. Man verfolgt einen Ausnahmesänger quasi beim Mitdenken: Zeppenfeld ist derzeit wohl der einzige Bassist, der diese Rolle überhaupt meistern kann.

Die emphatische Maria Bengtsson (Sopran) fällt dagegen etwas ab, Maximilian Schmitt sollte seinen schönen Tenor etwas beruhigen. Ovationen in der Isarphilharmonie. Wer Petrenko mit dem Stück erleben will, muss Mitte Januar zu den Berliner Philharmonikern reisen.