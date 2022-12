„Francesca da Rimini“ von Mercadante bei den Tiroler Festspielen: Ruine einer Ehe

Von: Markus Thiel

Teilen

Letztes Zusammentreffen in der alten Abtei: Francesca (Anna Nekhames) und ihr Geliebter Paolo (Karolina Makula) im Bühnenbild von Johannes Leiacker. Foto: xiomara bender © Xiomara Bender

Wieder so eine Oper, die in den Archiven schlummerte. Doch eine Begegnung mit Mercadantes „Francesca da Rimini“ lohnt sich durchaus. Anders als in Erl sollte man aber mit dem Rotstift ran und eine zupackendere Regie riskieren.

Knapp eineinhalb Opernstunden sind ins Tiroler Land gegangen, da wird der Kerl weinerlich. „Es gibt kein grausameres Schicksal als meins“, jammert Lanciotto, getragen von einer weit ausgreifenden Melodie. Gut, seine ihm zugedachte Francesca ist ihm untreu. Doch dass die Ehe mit Lügen eingefädelt wurde und aus politischen Gründen, dass nach den Bedürfnissen der Frau in dieser Kerle-Kriegs-Welt niemand gefragt hat, dass es immer nur um Konventionen und tradierte Rollenbilder, nie um Wahres und Echtes geht, dies blendet nicht nur Lanciotto gern aus. Insofern hat Francesca, Spielball und Objekt in Männerwelten Schwestern im Geiste. Sie heißen Lucia di Lammermoor, Norma oder Beatrice di Tenda. Typische Heldinnen des Belcanto, die mit ihrer Existenz im Diesseits brechen (müssen) und sich in den Suizid, mindestens aber in den Wahnsinn flüchten.

Von Francesca da Rimini hatte man bislang kaum etwas vernommen. Höchstens als Titelheldin in der gleichnamigen Musiktragödie von Riccardo Zandonai (1883-1944). Die Veroperung des Kollegen Saverio Mercadante (1795-1870) brachte es aus vielerlei Gründen zu Lebzeiten des Komponisten gar nicht erst zur Uraufführung. Die wurde 2016 im italienischen Martina Franca nachgeholt. Bernd Loebe, Doppelintendant bei den Festspielen in Erl und an der Frankfurter Oper, hat ebenfalls zugegriffen. Nach drei Aufführungen am Inn wandert die Produktion weiter an den Main.

Francescas Tragödie rollen Mercadante und Textdichter Felice Romani als klar erzählte Dreiecksgeschichte auf. Eine Frau zwischen zwei Männern, zwischen dem „offiziellen“ Lanciotto und Paolo, dem Geliebten, dummerweise Lanciottos Bruder. Nach zwei Akten, einer Inhaftierung und vorübergehender Flucht ins Kloster mündet alles in die Katastrophe, in Francescas und Paolos Doppel-Freitod à la Romeo und Julia.

Wirkungsbewusstes Vokalfutter nach Belcanto-Schema

Mercadante offeriert dafür wirkungsbewusstes Vokalfutter. Schon nach einer kurzen Introduktion platzt eine Chor-Szene los, bevor Lanciotto zur ausgedehnten, dreiteiligen Tenor-Arie ausholen darf. Fast alle Nummern sind der Formelhaftigkeit des Belcanto verpflichtet, Arien-Strukturen, die man als stereotyp bekritteln könnte, aber damals eben üblich waren. Neu ist, bei aller Donizetti-Verwandtschaft, der Mut zu instrumentalen Mixturen – vor allem bei nach innen gerichteten, reflektierenden Momenten. Da verbreitet etwa die Harfe irreale, jenseitige Atmosphäre, später gesellt sich zu Paolos Klage ein Solo-Horn. In der Vehemenz von Mercadantes Musik hört man den frühen Verdi heraufdämmern, als Melodien-Erfinder erreicht der Neapolitaner allerdings nicht ganz Bellinis Größe.

Dramatisches ballt sich in den großen Duetten und Ensembles. Gegen Ende, wenn eigentlich alles klar ist und sich das schwarze Loch nähert, tritt das Stück jedoch zunehmend auf der Stelle: Eigentlich lässt sich die Handlung locker in weniger als den dreieinhalb Aufführungsstunden (inklusive Pause) abwickeln. Regisseur Hans Walter Richter und vor allem Choreograf Gabriel Wanka füllen diese Leerstellen mit Verdopplungen: Die Hauptfiguren begegnen ihren Tanz-Doubles. Die deuten jene Utopie an, die den drei Tragödien-Trägern verwehrt ist. Und manchmal wird eine Solo-Arie auch zum Dialog mit dem eigenen Ich.

Dank der imponierenden Bühnenbilder von Johannes Leiacker kann Richter kühle Morbidezza verbreiten. Alles spielt in einem Winkel von zwei Wänden. Die hintere öffnet sich und gibt Traumräume frei, mehrfach eine Abtei-Ruine à la Caspar David Friedrich. Die Romantik mit ihrer Weltflucht wird augenfällig, auch die Kostüme von Raphaela Rose deuten auf die Entstehungszeit der Oper hin, aufs 19. Jahrhundert. Der Spiegelboden und die raffinierte Lichtregie sorgen fürs bedrohliche Schattenriss-Spiel. Vieles ist versiert gelöst. Das Problem: Richter nutzt das Psycho-Potenzial des Stücks nicht aus. Seine Inszenierung verspricht optisch viel, löst dies aber nur passagenweise ein.

Karolina Makula glückt die eindringlichste Vokalstudie

Vom Gesangspersonal verlangt Mercadante einiges, nämlich Geläufigkeit plus (womit man wieder beim frühen Verdi wäre) dramatisches Potenzial. Vor diesem Hintergrund schlägt sich Anna Nekhames als Francesca hochachtbar. Und doch scheint ihr flirrender Silberschimmer-Sopran eine Spur zu klein dimensioniert. Theo Lebow steigert sich mit seinem weich gefassten, belastbaren Tenor im Laufe des Abends. Die eindrücklichste Vokalstudie glückt Karolina Makula in der Hosenrolle des Paolo: eine attraktive Mezzostimme mit natürlicher Resonanz und Agilität, leicht ansprechend und mühelos bis in Grenzregionen geführt.

Giuliano Carella, der tags zuvor schon die Premiere von „Don Pasquale“ dirigierte, interessiert sich mit dem Tiroler Festspielorchester für die Farben und Abmischungen in Mercadantes Partitur. Andere mögen da effektvoll draufdrücken, Carella pflegt einen sorgsamen, kundigen Umgang mit dieser Musik. Die Begegnung mit dem vergessenen Stück lohnt sich also unbedingt. Und eine Rettung fürs Repertoire? Mit ein paar beherzten Strichen und einem ebensolchen szenischen Zugriff wäre das durchaus drin.

Weitere Vorstellungen am 3. und 7. Januar; Infos und Vorverkauf unter www.tiroler-festspiele.at.