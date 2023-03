Franz Xaver Kroetz: Wutbrief an die Bayerische Akademie der Schönen Künste

Von: Michael Schleicher

„Ich möchte mit meinem Namen für unser Theatersystem stehen und nicht für seine Vernichtung“, sagt der Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Franz Xaver Kroetz. © Tobias Hase/dpa

Franz Xaver Kroetz ist aus der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgetreten. Der Dramatiker und Schauspieler ärgert sich über den Festredner zum 75-jährigen Bestehen der Akademie: Chris Dercon.

Es sind Zeilen, die von Unverständnis erzählen, auch von Wut. Vor allem sind es Zeilen, die belegen, wie sehr der Verfasser mit sich gerungen hat, wie wichtig ihm das Thema und die Debatte sind. Franz Xaver Kroetz hat am vergangenen Freitag (24. März 2023) in einem Brief an die Bayerische Akademie der Schönen Künste seinen Austritt aus der Institution erklärt, die sich selbst „Vereinigung von namhaften Persönlichkeiten aus dem künstlerischen Leben“ nennt. 1948 gründete der Freistaat die Akademie als „oberste Pflegestelle der Kunst“ – das ist 75 Jahre her. Der Geburtstag wird heuer am 6. und 7. Juli 2023 am Max-Joseph-Platz gefeiert. Als Festredner wurde Chris Dercon von der Fondation Cartier pour l’Art Contemporain eingeladen. Für Kroetz, der zu den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern der Gegenwart zählt (sein Stück „Der Drang“ ist am 28. April 2023 wieder am Residenztheater zu sehen; hier ist auch seine „Agnes Bernauer“ im Programm), eine Fehlentscheidung: „Mit dem Namen Chris Dercon verbindet sich doch vor allem die finanzielle und künstlerische Vernichtung der Berliner Volksbühne“, heißt es im Brief, der dem „Münchner Merkur“ vorliegt – er wolle mit seinem Namen aber nicht dafür stehen, denn unser Theatersystem sei ihm „beim Arsch lieber als ein internationaler, sündteurer und wurzelloser Gastspielzirkus“.

Chris Dercon stehe für die „Vernichtung unseres Theatersystems“, schreibt Kroetz

Zur Erinnerung: Dercon, 1958 geboren, leitete von 2003 bis 2011 das Haus der Kunst in München, wechselte dann an die Tate Modern in London. Von dort ging er 2017 als Nachfolger von Intendant Frank Castorf an die Berliner Volksbühne. Schnell wurde kritisiert, Dercon zerstöre die Wurzeln des Hauses und mache daraus eine Abspielstätte für durchreisende Produktionen. 2018 war bereits wieder Schluss. Kroetz, der auch Regie führt und als Baby Schimmerlos in „Kir Royal“ Fernsehgeschichte schrieb, wirft Dercon ein „eitles, luxuriöses und menschenleeres Kunstverständnis“ vor. Dagegen hat der 77-Jährige im Prinzip nichts. Kroetz fragt jedoch: „Darf man das der Bayerischen Akademie der Schönen Künste überstülpen? Ich denke: Nein.“