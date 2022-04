Auf geht’s – endlich wieder Frühlingsfest!

Ein bunter Vergnügungspark wartet auf die Gäste beim Frühlingsfest. © Marcus Schlaf

Es darf wieder gefeiert werden! Bis Sonntag, 8. Mai, laden zahlreiche Fahrgeschäfte, Imbiss- und Schmankerlhütten, Süßwarenstandl, Festzelte und Biergärten zum Frühlingsfest auf die Theresienwiese.

Jede Menge Attraktionen, herzhafte und süße Spezialitäten und ein sehenswerter Vergnügungspark mit spannenden Fahrgeschäften warten auf die Besucherinnen und Besucher auf der „kleinen Wiesn“, wie das Frühlingsfest liebevoll genannt wird. Mit dabei sind unter anderem Wildwasserbahn, Riesenrad, Autoscooter, Kettenflieger, der riesige XXL-Höhenrausch und vieles mehr. Natürlich sind auch Los- und Schießbuden sowie zahlreiche Spielgeschäfte am Start.

Abwechslungsreiches Programm beim Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese

Die Familientage mit besonderen Aktionen und vergünstigten Preisen sind jeweils am Dienstag, 26. April und 3. Mai. Autofans sollten den ACM-Oldtimer-Corso am Sonntag, 24. April, um 10 Uhr nicht verpassen und Schnäppchenjägerinnen und -jäger treffen sich beim großen Flohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes am Samstag, 30. April, auf der Theresienwiese.

Zum Abschluss des Frühlingsfestes findet am 8. Mai ab 10 Uhr der Tag des Brauchtums statt mit einem Programm voll bayerischer Tradition mit Trachten- und Tanzgruppen, Goaßlschnalzern, Schuhplattlern und bayerischer Volksmusik auf dem gesamten Festgelände.

Geöffnet ist jeden Tag von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags sogar bis 23.30 Uhr.

Also auf geht‘s zum Frühlingsfest auf der Theresienwiese, schließlich darf wieder gefeiert werden.