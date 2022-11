Die WM in Katar und das „Spiel am Abgrund“: Zeigt die ARD-Thrillerserie die Wahrheit über den Weltfußball?

Von: Rudolf Ogiermann

„Wie man jungen Leuten viel verspricht und sie dann fallen lässt“: David Winter (Itay Tiran) ist erfolgreicher Fußballscout. Und er weiß (zu) viel über die Machenschaften des Weltfußballverbandes WFA. © Stephan Rabold/Degeto

Korrupte Fußballfunktionäre, ein Weltverbandspräsident, der über Leichen geht, junge Talente aus Afrika, die auf eine große Karriere hoffen, und dazwischen eine Frau, die den Mord an ihrem Freund, einem Fußballscout aufklären will - das alles ist zu sehen in der achtteiligen ARD-Thrillerserie „Spiel am Abgrund“ über die Schattenseiten des Weltfußballs, die sich wie ein kritischer Kommentar zur WM in Katar liest.

„Wir öffnen die Herzen der Menschen“, sagt Jean Leco (Raymond Thiry) pathetisch, doch der Journalist, der dem Chef des – fiktiven – Weltfußballverbandes WFA gegenübersitzt, lässt sich von diesen Worten nicht beeindrucken. Über wie viele Leichen Leco schon gegangen sei, will er wissen. Der bricht das Gespräch ab. „Spiel am Abgrund“ heißt dieser ARD-Achtteiler rund um das runde Leder, platziert nicht zufällig wenige Wochen vor Beginn der WM in Katar. Es ist ein fiktionales Vorprogramm zum sportlichen Spektakel, ein packender Thriller über die Schattenseiten des weltweit so beliebten Sports, über Menschen, die für den Erfolg, den Ruhm und das große Geld lügen, betrügen – und morden.

Im Mittelpunkt des Films von Regisseur Rick Ostermann („Das Boot – Die Serie“) nach dem Drehbuch von Bernd Lange, Johannes Flachmeyer, Anneke Janssen und Thomas Ritter steht die Berliner Rechtsanwältin Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr), deren Freund David Winter (Itay Tiran), ein erfolgreicher Fußballscout, vor ihren Augen bei einem mysteriösen Autounfall stirbt, auf dem Parkplatz eines Fußballstadions. Offensichtlich wurde David zuvor bedroht – aber warum und von wem?

Auch Hooligan Marcel Fork (Max von der Groeben) steht vor einem Rätsel. Sein bester Freund wurde von Unbekannten erstochen, nur wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem David ums Leben kam. Stehen die beiden Ereignisse in Zusammenhang? Lea, unterstützt von ihrer Chefin Christina (Eva Mattes), und Marcel wollen gemeinsam herausfinden, wer hinter den Bluttaten steckt. Die Spur führt nach ganz oben, an die Spitze des Weltfußballs.

Geht über Leichen: Jean Leco (Raymond Thiry), Chef des Weltfußballverbandes WFA, der unbedingt seine Pläne einer World League durchsetzen will. © Stephan Rabold/Degeto

Hier der Sport und seine Fans in Parkas und mit Bierbechern, dort die Chefetage des Fußballs, die Welt der Maßanzüge, der teuren Hotels und Privatjets – „Spiel am Abgrund“ bringt beide Milieus zusammen. Regisseur Ostermann lässt die Geschichte in seiner aufwendig gefilmten Produktion (Kamera: Juan Camillo Sarmiento) mit ihren häufigen Schauplatzwechseln sehr realistisch wirken, tatsächliche Ereignisse wie die Weltmeisterschaften in Russland und Katar werden explizit genannt, das Stadion, das schon bald zum Tatort wird, ist die echte Alte Försterei in Berlin. Es geht um die Schaffung einer „World League“, einer jährlich stattfindenden Clubweltmeisterschaft, die WFA-Präsident Leco mit allen Mitteln durchsetzen will. Und es geht um die Schicksale junger Fußballer aus Afrika, die sich Hoffnungen auf eine große Karriere machen, um der Armut in ihren Heimatländern zu entfliehen.

Ermittelt auf eigene Faust: Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr). © Stephan Rabold/Degeto

Als das Angebot kam, in der Miniserie mitzuspielen, habe sie „schallend lachen“ müssen, so Hauptdarstellerin Minichmayr im Gespräch mit unserer Zeitung, denn in den ersten Exposés sei ihre Rolle noch die einer Fußballtrainerin und ehemaligen Profikickerin gewesen: „Aber ich habe weder Ballgefühl, noch privat ein besonderes Interesse am Fußball. ich kann ja noch nicht einmal Abseits erklären.“ Aber ihre Rolle sei umgeschrieben worden, „und dann hat es für mich gepasst. Ich fand es reizvoll, diese Lea als eine Art angeschossenes Tier zu spielen, das sich in seiner Verzweiflung über den Tod ihres Freundes mit allen möglichen Leuten anlegt.“

Mit den Machenschaften der mächtigen Fußballverbände und ihrer Funktionäre habe sie sich erst nach ihrer Zusage für die Rolle beschäftigt, so die 45-Jährige. Und sie könne sagen, dass vieles, was in der Serie erzählt werde, „keine Fiktion“ sei, nicht zuletzt die Welt der Fußballscouts und ihre Suche nach dem nächsten Genie: „Wie man jungen Leuten viel verspricht und sie dann fallen lässt“, das habe Autoren und Regisseur am meisten interessiert.

Ob die Geschichte die Fans aufrüttelt? „Das steht nicht in meiner Macht, ich will durch mein Spiel dafür sorgen, dass sich der Zuschauer nicht langweilt, das ist mein Credo“, sagt der österreichische Film- und Theaterstar, der auch einige Jahre am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert war.

Trauert um den Freund: Marcel Fork (Max von der Groeben). © Stephan Rabold/Degeto

Ihr Urteil über die WM in Katar ist vor dem Hintergrund des Erzählten klar: „Das wäre toll, wenn es mal so eine Weltreaktion gäbe, dass alle das boykottieren und den Fernseher nicht aufdrehen. Aber ich befürchte, auch Katar wird die Fans nicht vom Fußball wegbringen.“ Für ihren Kollegen Max von der Groeben, der für seine Rolle des Marcel acht Kilo an Muskelmasse zulegte, wäre ein Boykott ebenfalls „das Richtige. Wenn man sich vor Augen führt, was da für Gelder geflossen sein müssen, damit die WM in einem Land stattfindet, das überhaupt nicht für eine Fußballweltmeisterschaft geeignet ist – da muss sich der Fan ja verarscht vorkommen.“ Andererseits „ist es nicht die Aufgabe der Fans und auch nicht der Fußballer, die Strukturen zu verändern. Das ist Aufgabe der Politik, definitiv.“

Sendetermine:

Am Donnerstag, 3. 11., ab 20.15 Uhr laufen die Teile 1 bis 4, die Teile 5 und 6 zeigt das Erste am Freitag, 4. 11., ab 21.45 Uhr, die Teile 7 und 8 sind dann am Samstag, 5. 11., ebenfalls ab 21.45 Uhr zu sehen. Alle Folgen stehen auch in der ARD-Mediathek.