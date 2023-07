Streit ums Gendern im Fernsehen: Nur eine Phantomdiskussion?

Von: Rudolf Ogiermann

Das Gendern – ein Thema, das in Deutschland die Wogen hochgehen lässt. Vor allem, wenn es im Fernsehen praktiziert wird.

Was ist schuld am Erstarken der AfD? Das Gendern im TV, behauptet CDU-Chef Friedrich Merz. Aber wird der „Glottisschlag“ in der gesprochenen Sprache wie in „Bürger‘innen“ überhaupt noch praktiziert? Wir haben nachgefragt.

Petra Gerster tat es, Claus Kleber tat es (manchmal) – beide sind inzwischen im Ruhestand. Nicht die (schlechten) Nachrichten als solche schienen und scheinen viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Informationssendungen vor allem der Öffentlich-Rechtlichen zu erzürnen, sondern die Art und Weise, wie sie von den Anchormen und Anchorwomen überbracht wurden und werden. Genauer gesagt das sogenannte Gendern, der Stern in der geschriebenen und der „Glottisschlag“ in der gesprochenen Sprache („Politiker’innen“, „Ärzt’innen“, „Lehrer’innen“). Längst hat auch die Politik das Thema für sich entdeckt, so ist für CDU-Chef Friedrich Merz das Gendern verantwortlich für das Erstarken der Rechtspopulisten in Deutschland. „Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD“, schrieb Merz neulich in seinem wöchentlichen Newsletter und via Twitter. Und er ist nicht der Einzige, der bei der „geschlechtergerechten Sprache“ rot sieht. Aber – ist das Gendern in Radio und Fernsehen tatsächlich so weit verbreitet, wie die wütenden Reaktionen vermuten lassen? Wir haben einmal nachgefragt.

Beim NDR, verantwortlich für die Nachrichtensendungen „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, gibt es „keine Direktive zum Gendern“. Allerdings, so eine Sprecherin, gelte seit 2015 für alle Beschäftigten die Anregung, „sensibel mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache umzugehen“. Der Sender empfiehlt auf allen Ausspielwegen die „Beidnennung“, also „Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten“, neutrale Bezeichnungen wie „Team“ oder „Gäste“ sowie Partizipien („Teilnehmende“). Seitens des Publikums, so heißt es weiter, „gibt es keine einheitlichen Reaktionen. Teilweise begrüßen die Nutzerinnen und Nutzer das Verwenden der geschlechtergerechten Sprache, teilweise lehnen sie es ab.“ Dieser Anregung entsprechend werde beim NDR nicht gegendert: „Wobei die Empfehlung nicht ausschließt, dass Reporterinnen und Reporter es im Einzelfall doch machen.“

Sorgte für Diskussionen: ZDF-„heute"-Ex-Moderatorin Petra Gerster genderte regelmäßig.

Beim ZDF, wo Jana Pareigis vor zwei Jahren auch beim Gendern die Nachfolge von Petra Gerster als Moderatorin der „heute“-Sendung antrat – und prompt wieder für Proteste sorgte, gibt es ebenfalls „keine konkreten Vorgaben und Regelungen“. Dies gelte „vor allem für die gesprochene Sprache“. Grundsätzlich – dieser Hinweis darf nicht fehlen – achte man darauf, „diskriminierungsfrei zu kommunizieren“. Dabei sollten sich „alle angesprochen“ fühlen. Der Satz, man lege Wert auf eine „geschlechtergerechte und diskriminierungsfreie Sprache“, fällt auch in der Stellungnahme des Bayerischen Rundfunks. Allerdings würden in den Formaten von BR24 (früher: „Abendschau“ und „Rundschau“) Frauen und Männer gleichermaßen adressiert und hin und wieder auch Partizipformen wie „Teilnehmende“ verwendet, „sofern die deutsche Sprache dies sinnvoll ermöglicht“. Der gesprochene oder geschriebene Genderstern „wird nach wie vor nicht praktiziert“.

Auch bei den Privaten wird nicht gegendert

Und die Privaten, die einst als innovativer galten als ARD und ZDF? Bei ihnen klingt es nicht viel anders, beispielsweise bei RTL („RTL aktuell“, „RTL direkt“). Man befürworte „eine gendersensible Sprache“, aber „unsere Moderatorinnen und Moderatoren gendern nicht“. Man wisse jedoch aus Umfragen, dass es „hier kein pauschales Richtig oder Falsch“ gebe. Man werde „im journalistischen Bereich sehr vorsichtig“ vorgehen, was jedoch einschließe, die Regeln „gegebenenfalls anzupassen“. Offener fürs Gendern, jedenfalls in der Theorie, ist man bei Pro Sieben-Sat.1. Dem Privatsenderverbund sei es „wichtig, dass wir mit Sprache nicht ausgrenzen“, heißt es aus Unterföhring bei München: „Ob eine Moderatorin oder ein Moderator unsere Zuschauer’innen mit ,Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer‘ oder mit ,Liebe Zuschauer’innen‘ anspricht, entscheiden die Moderatorin oder der Moderator im Dialog mit der jeweiligen Redaktion.“

Allen Antworten ist anzumerken, dass sie weder der einen noch der anderen Seite Anlass geben wollen, sich zu empören. Immerhin gut 70 Prozent der Deutschen lehnen das Gendern in der gesprochenen Sprache, also via Glottisschlag, ab, das ergab eine – allerdings schon zwei Jahre alte – Umfrage des ZDF im Rahmen des „Politbarometers“. Bei den großen Sendern trägt man der Mehrheitsmeinung Rechnung, lediglich beim öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk, das jedoch nicht klassisch via Fernsehen verbreitet wird, ist das Gendern gang und gäbe. Hier spricht sogar „Tagesthemen“-Frontfrau Aline Abboud von „Zuschauer’innen“ – was sie in den Nachrichten im Ersten nicht tut.

Das Gendern hat sich „von nachprüfbaren Fakten gelöst“

Eine Phantomdiskussion also? Das Gendern sei ein Begriff, der „eine große Gefühlskarriere gemacht und sich von nachprüfbaren Fakten gelöst hat“, konstatiert der Medienpsychologe Jo Groebel im Gespräch. In der Kritik am Genderstern manifestiere sich Kritik insbesondere an den Öffentlich-Rechtlichen ganz allgemein, denen man seit jeher eine Sympathie für Rot-Grün zuschreibe: „Und wenn es schwerfällt, ARD und ZDF konkrete Fehler in ihrer Berichterstattung nachzuweisen, konzentriert man sich aufs Gendern, das ja punktuell zumindest beim ZDF tatsächlich einmal praktiziert wurde.“

Aber auch beim Mainzer Sender ist der Genderstern – zumindest im Erwachsenenfernsehen – einstweilen im Sinken begriffen. ZDF-„heute“-Moderatorin Jana Pareigis spricht inzwischen wieder von „Soldatinnen und Soldaten“, „Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern“. Und was Funk betrifft – das würden Unions-Vertreter, wenn auch aus anderen Gründen, sowieso gerne ganz abschalten.