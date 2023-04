Gentlemen Art Lunch im Mandarin Oriental München: Das Gefühl gewinnt!

Von: Katja Kraft

Sommerbeginn auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental Hotels in München bei Sonja Lechners Gentlemen Art Lunch. © Heinz Weissfuss

Die Münchner Kunstexpertin Sonja Lechner lud wieder zum Gentlemen Art Lunch im Mandarin Oriental München. Ein Hoch auf das Gefühl!

Wir stellen also die ganz große Frage: Gefühl oder Vernunft? Maß halten, Klarheit, Ordnung - oder Übermaß, Lust, Chaos? Kurzum: Apollon oder Dionysos? Zwei griechische Götter, ach, ziehen uns in ihren Bann, und wir armen Menschlein treiben zwischen ihnen hin und her. Welche Disziplin könnte das besser darstellen als die Bildende Kunst? Ana Pusica ist eine Malerin, die dieses Hin- und Hergerissensein in ihren Werken abbildet. „Eine Welt aus Farbe erschafft die Künstlerin: Polymorph leuchtet uns ihr Werk entgegen, wie ein Gewitter, das sich auszubreiten beginnt, und das gleichzeitig bereits eine Katharsis in sich trägt. Chaos und Ordnung“, beschreibt es Sonja Lechner am Mittwochmittag, als sie einmal mehr zu ihrem Gentlemen Art Lunch geladen hat. Eine Veranstaltung, die einst aus der Rippe der Frau geformt wurde, wie sie schmunzelnd betont. Denn nachdem sie seit fast zehn Jahren regelmäßig einen Ladies Art Lunch veranstaltet, um Frauen in Führungspositionen anlässlich einer Kunstausstellung zum Austausch zusammenzubringen, beschwerten sich irgendwann die Herren: Und was ist mit uns? So findet seit 2017 das passende Pendant regelmäßig statt. Und wer sich als Frau darunter schummeln darf, stellt anerkennend fest: Wie Netzwerken geht, das verstehen die Herren.

Die Künstlerin Ana Pusica vor einem ihrer Werke im Mandarin Oriental München. © kjk

In diesem an grauen Regentagen reichen April hätte man es fast nicht für möglich gehalten: Doch mit dem Start des Events reißt der Himmel auf und die Sonne scheint auf die Dachterrasse des Mandarin Oriental in München. Hotelchef Dominik G. Reiner freut sich über das „exklusive Pre-Opening“ von Münchens schönster Dachterrasse, die eigentlich erst am 1. Mai offiziell in die Sommersaison startet. Und auch den Gästen ist die Lust an Frühling, Sommer, Frischluft anzusehen. Was könnte da besser passen als Ana Pusicas vor Energie strotzende Bilder? Mit vollem Körpereinsatz würde die ihre Werke schaffen, schwärmt Sonja Lechner. Tatsächlich liebt Pusica es, überdimensionierte, fünf Meter große Leinwände zu bespielen, sich mit Fingern, Füßen, Haut und Haaren hineinzuschmeißen. Diese Energie überträgt sich direkt auf den Betrachter. Dabei wirken die Farben dreidimensional, wie sie da teils neonfarben von der Leinwand leuchten. „Farbe für sich genommen ist Ausgangs- und Endpunkt ihrer Malerei: Ana Pusica gibt der Farbe eine Form. Chaos und Ordnung: Beide Komponenten konstituieren jedes Bild der Künstlerin, nicht nur die Polarität unserer Welt verbildlichend, sondern auch die persönliche Lebensgeschichte von Ana Pusica“, beschreibt es Lechner.

Dominik G. Reiner, Chef des Mandarin Oriental München, mit Künstlerin Ana Pusica vor einem ihrer Bilder. © Heinz Weissfuss

In Serbien aufgewachsen, brach der Krieg aus, als Ana Pusica noch zur Schule ging. Den andauernden Luftangriffen entzog sie sich, indem sie sich in eine eigene Welt flüchtete: die der Kunst. Früh begriff sie, dass sie die Welt nicht kontrollieren kann - wohl aber ihre Reaktion auf den Kontrollverlust. „Bereits in dem Kunstinternat, das sie in Serbien besuchte, fokussierten sich Tumult und Struktur als zentrales Subjekt ihrer Kompositionen heraus, also quasi der Istzustand ihrer damaligen Umgebung, Chaos, und ihre Antwort darauf, in Form von Struktur“, erläutert Lechner. An der Akademie der Bildenden Künste in München vertiefte Pusica ihr Thema in einer ganz eigene Pinselschrift, die seit dem Diplom 2016 in vielfältigen Ausstellungen im In- und Ausland gewürdigt wurde.

Blick über München von der Dachterrasse des Mandarin Oriental Hotels München. © Heinz Weissfuss

Wie sehr das berührt, zeigen die roten Pünktchen, die schnell unter Ana Pusicas Bildern kleben, die im Matsuhisa Restaurant im Mandarin Oriental hängen. Sämtlich: verkauft. Die Diskussion aber, ob nun Apollon oder doch Dionysos der Gott sein sollte, an den man sich in Lebensfragen wendet, hält weiter an. „Mögen die Anteile des Apollinischen und des Dionysischen gleichmäßig verteilt sein“, wünschte Lechner den Gästen für die mittäglichen Gespräche. Darauf fröhliches Gläserklingen, lautes Lachen und lange, angeregte Gespräche. Wie hat‘s Henry Miller formuliert? „Mach alles, aber lass es Freude machen. Mach alles, aber lass es Ekstase hervorrufen.“