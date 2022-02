Gerhard Richter wird 90: Hier sehen Sie seine Werke in München!

Von: Katja Kraft

Künstler Gerhard Richter feiert am 9. Februar 2022 seinen 90. Geburtstag © Rolf Vennenbernd

Gerhard Richter wird 90 Jahre alt. Wer die Werke eines der höchst dotierten Künstlers weltweit hautnah erleben möchte, kommt in München auf seine Kosten.

„Einen Richter live sehen! Einen echten Richter! Wahnsinn!“, mag sich mancher denken. Ja, das geht in der Kunststadt München. Gerhard Richter ist ja so was wie Deutschlands Andy Warhol. In Bezug auf die Popularität, versteht sich. Und wenn man auch sonst nur Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ und Banksys „Balloon Girl“ kennt – Gerhard Richter ist auch dem größten Kunst-Laien hierzulande ein Begriff.

Blick ins Museum Brandhorst: In der Schau „German Pop“ hängt Gerhard Richters „Familie nach Altem Meister“ (re.). Links Sigmar Polke. © Haydar Koyupinar/Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Nun feiert Gerhard Richter, einer der weltweit höchstdotierten lebenden Künstler, seinen 90. Geburtstag. Am 9. Februar 1932 wurde er in Dresden geboren. Eine große Feier wird es für ihn – nicht nur wegen Corona – allerdings nicht geben. Er war nie der Glanz-und-Glamour-Typ, sondern stets der Kunst verpflichteter Arbeiter. Deshalb macht man ihm vielleicht zu seinem Ehrentag das größte Geschenk damit, seine Werke anzuschauen.

Das Münchner Museum Brandhorst zeigt Ölgemälde von Gerhard Richter

Wer das aus direkter Nähe tun möchte, der spaziere doch einfach mal wieder ins Münchner Museum Brandhorst. In der Ausstellung German Pop, die dort noch bis 18. April 2022 gezeigt wird, hängt Gerhard Richters „Familie nach Altem Meister“ aus dem Jahr 1965. Als er das Öl auf Leinwand malte, war Gerhard Richter bereits 33Jahre alt. Trotzdem, so erfährt der Besucher, zählt es mit der Werkverzeichnisnummer 26 zu seinen frühen Arbeiten. Der Grund dafür: Vor seiner Flucht aus der DDR 1961 hatte Gerhard Richter alles, was er zuvor geschaffen hatte, vernichtet.

Das Münchner Lenbachhaus, das ebenfalls über Gerhard-Richter-Werke verfügt, stellt derzeit keine davon aus. Auf der Internetseite der Pinakotheken aber kann man seine Zeichenkunst bewundern. Und vielleicht ist dieser Geburtstag von einem unserer Größten ja auch für den einen oder anderen ein Anlass dazu, ganz analog durch die Pinakotheken zu wandeln. Denn da gibt’s auch van Gogh! Dürer! Picasso! Warhol! Lauter Stars, live und in Farbe. Eigentlich Wahnsinn. Nutzen, Leute!