Die Geschwister Pfister ganz entspannt am Münchner Volkstheater

Von: Rudolf Ogiermann

Sorgen für Wohnzimmeratmosphäre im Münchner Volkstheater: Toni und Ursli Pfister sowie Fräulein Schneider (v. li.). © Agentur

Die Geschwister Pfister zu Gast in München. Am Volkstheater zeigen Toni und Ursli Pfister sowie das „Fraulein Schneider“ derzeit ihr neues Programm „Relaxez-vous“.

Drei bequeme Sessel stehen auf der Bühne, unübersehbar – nanu, sind die Künstler schon so schwach auf den Beinen, dass sie zwischendurch sitzen müssen? Nein, natürlich nicht, die Möbel stehen für Entspannung, für die viel zitierte Wohnzimmeratmosphäre, in der man alle viere von sich strecken kann. „Relaxez-vous!“ fordern die Geschwister Pfister in ihrem neuen Programm das Publikum auf – und geben vor, es selbst stets auch ganz lässig angehen zu lassen. Doch man sollte sich nicht täuschen, das, was Toni und Ursli Pfister (Tobias Bonn und Christoph Marti) sowie das „Fräulein Schneider“ (Andreja Schneider) hier bei ihrem Gastspiel im Volkstheater bieten, ist das Ergebnis harter (Proben-)Arbeit.

Die Geschwister Pfister spielen drei ausverkaufte Abende in München

„Der erste Lack ist ab“, behaupten die drei frei nach Grethe Weiser zum Auftakt – das lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen und wird auch bestens kaschiert durch knallige Outfits, pastellfarbene Anzüge und ein blasslila Kleid, an dem die Federn nur so flattern, dazu Ketten und Klunker, die herrlich echt unecht schimmern. Echt unecht – das gilt auch für das große Ganze, eine feine Parodie auf die große Show, eine „Posse mit Gesang“, wie Ursli Pfister es selbst definiert. Die Pfisters machen vor keinem Ohrwurm Halt, spielen mit den Stilen, präsentieren wunderbare (Schlager-)Klassiker wie „Mr. Sandman“ (mit deutschem Text „Hallo Nachbar“), „Damenwahl“ oder „Wonderful Baby“ mit viel „Schubidu“ und „Schwabbedibabb“. Dazu gibt es eine ausgefeilte Choreografie, bei der jeder Schritt, jede Pirouette sitzt und bei der selbstverständlich auch die bereitstehenden Sessel virtuos bespielt werden.

Am Volkstheater machen die Pfisters vor keinem Ohrwurm Halt

Das alles wäre noch halbwegs normal schräges Entertainment mit sehr viel Bühnennebel, würden die Pfisters ihr Auditorium nicht auch über Biografisches und Familiäres informieren, es wie stets teilhaben lassen an ihrem (Liebes-)Leben. Toni und Fräulein Schneider sind seit 25 Jahren verheiratet und noch immer füreinander entflammt, wovon nicht zuletzt Tonis mit hoher Stimme vorgetragene „kleine Herzensmelodie“ zeugt. Seine stämmigere Hälfte gibt mit Verve die (Klischee-)Balkanesin mit Vergangenheit als Kugelstoßerin und wuchtet rauen Ethnopop auf die Bühne, der dem ESC alle Ehre machen würde.

„Relaxez-vous!“ in München: Standing Ovations im Volkstheater

Und dann ist da ja noch Ursli, der Paradiesvogel unter diesen Paradiesvögeln. In deutsch-englischem Kauderwelsch, heftig kokettierend mit seinen Fans, macht der ewige Junge sein Herz am weitesten auf, erzählt von seiner „On-Off-Beziehung“ mit Bassist Jürgen, das Ganze gekrönt von Ingrid Peters’ Song „Aber nicht mit mir!“. Und plaudert über Fleischwurst und seinen Lieblingsort „Rudesheim“. Da ist Gus Backus’ „Little Street in Rüdesheim“ natürlich nicht weit.

Hinter allen Arrangements steht Johannes Roloff mit seiner fabelhaften Band – außer dem bereits erwähnten Jürgen Schäfer noch Gary Schmalzl und Immo Hoffmann. Sie sorgen für den perfekten Sound zu einer perfekten Performance. Entspannung hin oder her – an einem Abend wie diesem hält es auch das Publikum am Ende nicht mehr auf den Stühlen.