Greta Gerwigs „Barbie“-Film enttäuscht: Mädchentraum aus der Zuckerwelt

Von: Katja Kraft

Nostalgiker frohlocken, wenn Ken (Ryan Gosling) seine Rollerskates aus der Tasche zieht. Barbie (Margot Robbie) beeindruckt’s weniger. © Warner

Es ist einer der am heißesten ersehnten Filmstarts der Woche: Greta Gerwigs Realverfilmung von „Barbie“. Das Ergebnis: ein solider, doch wenig überraschender Blockbuster.

Regisseurin Greta Gerwig durfte als Kind nicht mit Barbies spielen. Vermutlich ist das der Grund dafür, dass ihr neuer Film über die Mannequin-Puppen irgendwie nicht so richtig zündet. Gerwig scheint selbst dermaßen Freude daran zu haben, Barbie und Ken mitsamt Zubehör (Traumhaus! Rollerskates! Arztpraxis!) lebendig werden zu lassen, dass ihr eigentliches Anliegen verwischt. Weil Gerwig aber Feministin ist und als solche gerade den Zuschauerinnen vor Augen führen möchte, dass man auf Schönheitsideale wie groß, dünn, blond nichts geben sollte, überschüttet sie die pinke Zuckerwelt mit einer Extraportion US-amerikanischem Pathos. Moral mit der fettarmen Keule. Schade, da hätte man mehr erwartet.

Man ist ja Fan. Von Gerwig, die als Schauspielerin („Frances Ha“) und Regisseurin („Lady Bird“) viele Male bewiesen hat, dass sie kluges, unterhaltsames Geschichtenerzählen mit Nachklang draufhat. Vom Geheimtipp aus der Theaterwelt wurde sie zur gefeierten Oscar-Aspirantin. Und darf nun aus dem Vollen schöpfen. Ein Budget von 100 Millionen Dollar soll die 39-Jährige für die Realverfilmung von „Barbie“ zur Verfügung gehabt haben. Die investiert sie klug. Allem voran in das Ensemble.

Margot Robbie als lebendig gewordene Barbie – die Idealbesetzung. Von der Schauspielerin übrigens selbst gewählt. Sie hatte die Idee zum Film, schlug Greta Gerwig und deren Partner Noah Baumbach vor, das Drehbuch zu schreiben. Denen machte es so viel Spaß, dass Gerwig gleich noch die Regie übernahm.

Als Ken darf voller Selbstironie Mädchenschwarm Ryan Gosling glänzen. Auch dem macht es sichtlich Spaß, den trotteligen Schönling zu geben, der sich einzig über die Zuneigung von Barbie definiert und zwar ständig am Strand abhängt, aber selbst dort nicht mehr drauf hat als hübsches Accessoire zu sein. In den ersten 30 Minuten ist dieser Film also vor allem: ein wahr gewordener Mädchentraum; eine Reise ins Barbieland, wie sie Abertausende Kinder seit Jahrzehnten in ihrer Fantasie unternehmen. Helen Mirren kommentiert das im Original auf trockene Art – und sorgt so für die ersten Brüche. Denn natürlich ist das, was wir sehen, nicht so perfekt, wie es scheint. Als eine schwangere Barbie zu sehen ist, heißt’s von der Erzählerin: „Da nicht mit der Kamera draufhalten, die hat Mattel doch längst aussortiert.“ Tatsächlich hatte das Spielzeugunternehmen, das die Puppen seit 1959 vertreibt, auch eine Barbie mit Babybauch im Angebot – die wurde aber rasch wieder eingestellt. Wie so viele andere. Mehrere Modelle lässt Gerwig auferstehen, von denen man kaum glauben mag, dass es sie tatsächlich gegeben hat. Pubertäts-Skipper zum Beispiel: Hob man ihr Ärmchen, vergrößerte sich ihr Busen. Kannste dir nicht ausdenken.

Als Ken darf im neuen „Barbie“-Film voller Selbstironie Mädchenschwarm Ryan Gosling glänzen. © Warner

Gerwig nimmt das alles auf die rosarote Schippe, auch die ausnahmslos männliche Führungsriege des Mattel-Konzerns in der realen Welt, in die Barbie und Ken reisen und dadurch alles auf den Kopf stellen. So gern man Will Ferrell auch dabei zuschaut, wie er den chauvinistischen, belämmerten CEO gibt, der angesichts der weiblichen Cleverness völlig überfordert ist; und so treffend Gerwig Frauen karikiert, die an den Lippen ihrer ihnen die Welt erklärenden Männer hängen; so richtig es ist, dass patriarchale Strukturen hierzulande noch lange nicht abgeschafft sind („Wir verstecken sie nur besser“) – so wenig neu oder überraschend ist das alles. Und dadurch erscheint die Moral von der Geschichte am Ende etwas dünn („Liebe dich selbst und definiere deinen Selbstwert nicht über das je andere Geschlecht“).

Ein Film für den Junggesellinnenabschied

Gerwig überspitzt diesen Film, der für Jugendliche wie Prosecco schlabbernde Frauen beim Junggesellinnenabschied gleichermaßen funktioniert, zum Musical, lässt etliche Kens boygroup-mäßig tanzen und singen. Amüsiert sich über der Frauen größte Sorge – Cellulite („Das breitet sich aus. Dann wirst du weinerlich und kompliziert.“ – „Nein!“). Und liefert alles in allem einen soliden, kunterbunten Blockbuster mit feministischem Anstrich und reichlich Gefühlsduselei. Alle, die sich etwas mehr Finesse und weniger mit Tränen in den Augen gehauchte Allgemeinplätze wünschen (Barbie zu einer alten Frau: „Sie sind wunderschön!“ Und sie: „Das weiß ich doch.“), schaut lieber raffiniertere Werke, den grandiosen „Promising young Woman“ zum Beispiel. Entpuppt sich als eindrucksvoller.