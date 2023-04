„Guardians of the Galaxy. Vol. 3“: Rettet Rocket Raccoon!

Von: Katrin Basaran

Die Guardians of the Galaxy haben für ein neues Abenteuer endlich wieder zusammengefunden. © Marvel Studios

Endlich! Sechs Jahre mussten die Fans auf einen neuen „Guardians of the Galaxy“-Film warten. Am 3. Mai 2023 startet Volume 3 in den deutschen Kinos. Der Film ist der letzter Teil der Trilogie. Und so viel sei gesagt: Diese knapp zweieinhalb Stunden lohnen sich!

Was sind wir kleinen Erdenmenschen doch ahnungslose Wesen! Während Sie diese Zeilen lesen, könnte womöglich in den Tiefen des Weltalls einmal mehr ein irrer Titan, ein Gott oder eine andere unheimliche Macht daran werkeln, unsere Freiheit oder Existenz zu bedrohen. Aber es gibt ja die Superhelden, die das alles hinbiegen. Und die „Guardians of the Galaxy“, eine Truppe mutiger Gestrandeter, so bunt wie das Sternenlicht, durch das sie fliegen. Star Lord alias Peter Quill, Rocket, Groot, Mantis, Drax, Nebula und Co. kehren nach sechs Jahren mit dem Abschluss ihrer Trilogie nun endlich auf die Leinwand zurück. Am kommenden Mittwoch startet ihr finales Weltraum-Abenteuer in den deutschen Kinos. Und wie! Packen Sie gern die große Packung Taschentücher ein. Wer hier keine Tränchen verdrückt – vor Freude, Lachen, Trauer, Rührung oder einfach, weil das Herz überläuft –, dem ist kaum zu helfen.

Rettet Rocket! Seine Lebensgeschichte steht im Mittelpunkt

Während in den ersten „Guardians“-Filmen vor allem Herkunft und Schicksal von Peter Quill (Chris Pratt) im Fokus standen, ist es diesmal der liebenswerte Großkotz Rocket Raccoon, dessen Biografie enthüllt wird. Dass er mit Waschbären verwandt sein muss und durch Gentechnik und abartige Optimierungen zum sprechenden Unikat wurde, war mehrfach angedeutet worden. Bei einem Angriff auf die Heimat der Guardians in der ehemaligen Minenkolonie Knowhere wird Rocket nun lebensgefährlich verletzt.

Um ihn zu retten, müssen unsere Helden Rockets „Schöpfer“ High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) aufspüren. Sie ahnen: Der ist alles, nur keine gute Seele. Sein Bestreben ist, jenseits jeder Moral oder Ethik durch Wissenschaft das Universum zu perfektionieren. Dafür unternimmt er absurde Versuche an Tieren, Menschen und fremden Kreaturen, um die Evolution zu beschleunigen – und verfällt dem Wahnsinn. Ein würdiger Endgegner für die Guardians.

Regisseur James Gunn ist für diesen einen Film zu Marvel zurückgekehrt

Diese irre Geschichte hat sich einmal mehr Regisseur James Gunn ausgedacht. Die „Guardians“ sind ja seine Babys, die er 2014 für das Marvel Cinematic Universum (MCU) in Stellung gebracht hatte. Die Story damals ging auf: Vom ersten Takt des Liedes „Hey, what’s the Matter with your Head, yeah...“ schlossen die Fans Star Lord und seine Mitstreiter ins Herz. Mehr als 773 Millionen Euro konnten die Chaoten damals einspielen. Gunn ist nach einem Streit mit Disney inzwischen Chef der DC Studios, Marvels Erzfeind sozusagen. Doch für das Ende der Trilogie einigte man sich.

High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) will Perfektion ins Universum bringen. © Marvel Studios

Das Ergebnis begeistert abseits der Handlung auch dank des großartigen Casts, zu dem neben Pratt auch Zoe Saldana, Dave Bautista und Pom Klementieff, Karen Gillan und andere gehören. Sylvester Stallone hat einen Gastauftritt, Michael Rooker kehrt als Yondu kurz zurück. Für sie alle hat Regisseur Gunn noch einmal tief in seine Kreativkiste gegriffen: Seine Welten samt Getier setzen optische Maßstäbe, Actionszenen haben das Zeug zum Kultstatus. Gunn bündelt Überraschungen, ohne zu überfordern, ist witzig, obwohl man gerade doch weinen musste. Seine Themen sind einmal mehr Freundschaft und Familie, Loyalität und Liebe, Vertrauen und Opferbereitschaft – all das verhandelt er hier auf höchstem Niveau.

Bleiben Sie sitzen! Es gibt Post-Credit-Szenes

Der Spaß kommt nie zu kurz. Und falls Sie Inspiration für Ihre Playlist benötigen: Die Auswahl der Songklassiker ist Kult, denken Sie nur an das legendäre „Ooga-Chaka, Ooga-Chaka“ aus „Hooked on a Feeling“ von Blue Swede. Der Song aus dem Jahr 1974 erlebte ein Comeback in den Charts. Und weil es so gute Tradition bei Marvel-Filmen ist, heißt es auch bei „Volume 3“ wieder: Bleiben Sie sitzen, bis zum bitteren Ende.