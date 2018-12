Gute Bücher zu Weihnachten verschenken: Empfehlungen unserer Redaktion

Manche behaupten, ein Buch sei ein einfallsloses Weihnachtsgeschenk. Stimmt nicht. Unsere Redakteure haben bezaubernde, starke, mutige Bücher gelesen, die auf eine Geschenkeliste oder die eigene Wunschliste gehören.

„Alle anderen können einpacken – über Weihnachten nach Hause“ von Christian Huber

Wer dieses Jahr mit seiner Familie Weihnachten feiert, sein altes Kinderzimmer bezieht und dabei gemischte Gefühle hat, sollte sich dieses Taschenbuch von Mama oder Papa wünschen.

„Alle anderen können einpacken“ von Christian Huber, der unter dem Pseudonym Pokerbeats seine Followerschaft (46.300 Follower) auf Twitter mit schrägen Alltagsszenen begeistert, ist eine Family-Weihnachtsgeschichte mit viel Witz, aber auch mit ganz viel Liebe irgendwie.

+ Unsere Redakteurin Martin Lippl empfiehlt dieses Buch. © Rowohlt Taschenbuch Verlag Die Story dreht sich um Bastian Kollinger, der schon zwei Tage vor Weihnachten nach Hause gefahren ist und eigentlich Heiligabend bei seiner neuen Freundin und deren Eltern verbringen möchte. Bevor Hubers Ich-Erzähler Basti seine Pläne seiner Mutter unterbreiten kann, geht einiges gewaltig schief. Obendrein reist zum Fest sein Bruder mit Frau und Baby sowie der Großvater mit Anhang an. Das Haus der Familie Kollinger ist rappelvoll.

+ Autor Christian Huber. © Joseph StrauchLippl Martina Schon ab der ersten Seite jagt ein Gag rund um Weihnachten den anderen. Alle sind so unfassbar schnell aufgeschrieben, dass einem beim Lesen vor lauter Tempo kaum Zeit zum Atmen bleibt. Einige Szenen aus dem Alltag sind absurd beschrieben, oft überzeichnet, völlig unrealistisch, aber ziemlich unterhaltsam. Wie es zum Beispiel in der Kollinger-Familien-Whats-App-Gruppe läuft oder das erste Treffen mit dem Vater der Freundin, lassen einen mit der Hauptfigur Basti mitleiden.

Neben all der ganzen Blödelei hat diese Weihnachtsgeschichte einen ernsten Touch. Am Ende geht es sogar fast um Leben und Tod – ein bisschen kitschig, wenn eine olle Blockflöte zuletzt ganz viel Gutes bewirkt. Ist meiner Meinung nach aber ok, schließlich ist ja Weihnachten. Eine Sache machte mich beim Lesen persönlich etwas stutzig und gleichzeitig ein bisschen neidisch auf Basti: Wer in Bayern hat bei seinen Eltern im Ex-Kinderzimmer oder Keller einen so guten Handyempfang?

Die Buchrezension schrieb Martina Lippl

Christian Pokerbeats Huber: Alle anderen können einpacken – über Weihnachten nach Hause. Das Buch ist im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen (10 Euro, 190 Seiten).

„Herr Brechbühl sucht eine Katze: Menschliche Regungen Band 1“ von Tim Krohn

+ Ein geniales Buch zum Verschenken oder Selbstbehalten © Verlag Diogenes Lesen Sie Tim Krohns Buch „Herr Brechbühl sucht eine Katze“, denn so muss Literatur sein! Es ist ein aufwendiges Buch-Projekt des Schweizer Autors: Er hatte schon lange fantasiert, eine Enzyklopädie der menschlichen Gefühle und Charakterzüge zu schreiben. Er sammelte mehr als 1000 davon, von „aalglatt“ bis „zynisch“, und verkaufte fast 200 in einer Crowdfunding-Kampagne. Den Käufern versprach er eine Kurzgeschichte über dieses eine Gefühl zu verfassen und darin drei Wunschwörter zu platzieren (mehr Details zum Buchprojekt lesen Sie auf der Website des Schriftstellers). „Herr Brechbühl sucht eine Katze“ ist mit 65 menschlichen Regungen der erste Band der Buchreihe. Krohn sagt: „Abends, sobald die Kinder im Bett sind, überarbeite ich und sende jede Geschichte, sobald sie fertig ist, an ihren Eigentümer.“

Clever ist es, dass Tim Krohn in seinem ersten Band keine zusammenhanglosen Geschichten geschrieben hat, sondern als Baugerüst für seine Idee ein Mehrfamilienhaus in Zürich genommen hat. Mit viel Verstand und Gefühl lässt er die elf Bewohner Situationen durchleben, die den Lesern sehr nah oder sehr fremd sind. Das Buch unterhält fabelhaft, ohne jemals oberflächlich zu sein.

Es ist die Genauigkeit, mit der Krohn seine Figuren betrachtet, etwa die gewaltige Trauer um eine sterbende Ratte. Oder die Anfangsgeschichte über den aufgewühlten, frühpensionierten Tramfahrer Hubert Brechbühl, der an Silvester 1999 darauf wartet, dass die Welt im Jahr 2000 untergeht.

Ein geniales Buch zum Verschenken oder Selberbehalten.

Die Buchrezension schrieb Miriam Sahli-Fülbeck

Tim Krohn: Herr Brechbühl sucht eine Katze: Menschliche Regungen Band 1. Das Buch ist im September 2018 im Verlag Diogenes erschienen (13 Euro, 464 Seiten).

„Der Insasse“ von Sebastian Fitzek

+ Ein Thriller, wie er sein sollte, den man nicht mehr aus der Hand legen will. © Droemer HC Ein Thriller, wie er sein sollte, den man nicht mehr aus der Hand legen will, bis man die Geschichte förmlich in sich aufgesogen hat, vom ersten bis zum allerletzten Buchstaben: „Der Insasse“ von Sebastian Fitzek handelt von dem Verschwinden des kleinen Max Berkhoff.Nur einer weiß, was mit dem Jungen vor einem Jahr im eiskalten Winter Berlins geschah: Der Täter selbst. Dieser aber sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie - und schweigt. Max’ Vater bleibt nur ein einziger Weg, um endlich Gewissheit zu erlangen: Er selbst muss zum Insassen werden und die Wahrheit ans Licht bringen.

+ Krimi-Autor Sebastian Fitzek. © dpa / Uwe Zucchi Sebastian Fitzek zeigt auf ein Neues, dass er zur Crème de la Crème der Thrillerautoren in Deutschland gehört. Sobald man zu lesen begonnen hat, ist man auch schon in dem Buch gefangen: Nahezu jede Zeile des Psychothrillers verschlägt einem beim Lesen den Atem, der schnelle Perspektivwechsel der Figuren ist beeindruckend und emotional dargestellt. Und am Schluss kommt wie immer alles ganz anders.

Die Buchrezension schrieb Simona Asam.

Sebastian Fitzek: Der Insasse. Hardcover, Droemer HC, Das Buch ist im Oktober 2018 erschienen (22,99 Euro, 384 Seiten).

Richard Yates: Eine letzte Liebschaft. Short Storys

+ Richard Yates ist ein Meister darin, in wenigen schnörkellosen Sätzen ganze Existenzen zu zerstören. © DVA Richard Yates ist ein Meister darin, in wenigen schnörkellosen Sätzen ganze Existenzen zu zerstören. Er beobachtet die Charaktere dabei, ohne sie vorzuführen - und das Ganze mit einer sprachlichen Eleganz, die es zu entdecken gilt.

Yates schreibt über Liebe, Sorgen, Sehnsüchte - und obwohl seine Geschichten mittlerweile mehr als 40 Jahre alt sind, sind sie doch allgemeingültig. So sagt etwa seine Kurzgeschichte „Ein genesendes Selbstbewusstsein“ (im neuen Buch "Eine letzte Liebschaft") mehr über Ehen aus, als so manch dicker Schinken. Sein größtes Glanzstück - auch für Yates-Neulinge - ist aber „Zeiten des Aufruhrs“, verfilmt mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio.

Die Buchrezension schrieb Miriam Sahli-Fülbeck.

Richard Yates: Eine letzte Liebschaft. Short Storys. Dieses Buch erschien schon im September 2016 im Verlag DVA Belletristik (19,99 Euro, 208 Seiten). Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Gunkel.

Geschenk-Idee für (werdende) Eltern

+ Den einmaligen Moment fotografieren und auf die passende Meilensteinkarte kleben. © GU Verlag Und welches Buch schenkt man (werdenden) Eltern, die schon alle Ratgeber-Bücher besitzen? Keins. Und trotzdem werden Sie auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk bei einem Buchverlag fündig: Der GU Verlag verkauft seit November 2018 eine Schachtel mit hübschen Babymeilenstein-Postkarten. Darauf notieren Eltern das Datum, legen die Karte neben ihr Baby und halten den Moment mit der Fotokamera fest. Schließlich gibt es so viele erste Male in Babys erstem Jahr, dass man sich noch Jahre später genau daran erinnern möchte. (14,99 Euro)

Die Empfehlung schrieb Miriam Sahli-Fülbeck.

Welche Bücher empfehlen Sie als Weihnachtsgeschenke? Schreiben Sie Ihre Tipps in die Kommentare!

Lesen Sie hier Empfehlungen für Buchgeschenke zu Weihnachten aus dem Jahr 2017 und 2016.

Münchner Buchhändler: Diese Romane müssen Sie lesen

Lesen ist eine der schönsten Beschäftigungen. Zum Welttag des Buches am 23. April hatten Münchner Buchhändler aufgeschrieben, welche Romane Sie lesen müssen. Lesen Sie Rezensionen zu folgenden Büchern: Juli Zeh: Unterleuten; Michael Köhlmeier: Das Mädchen mit dem Fingerhut; Deborah Feldman: Unorthodox; Emanuel Bergmann: Der Trick; Abbas Khider: Ohrfeige; Jane Gardam: Eine treue Frau; Catalin Dorian Florescu: Der Mann, der das Glück bringt; Thomas Glavinic: Der Jonas-Komplex; David Garnett: Dame zu Fuchs.

Diese acht Bücher müssen Sie in Ihrem Leben gelesen haben

Am Welttag des Buches 2015 nannte Franz Klug von der ältesten Buchhandlung Münchens acht Bücher, die Sie lesen sollten. Der Buchhändler hat gute Gründe für seine Auswahl.

