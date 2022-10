Am Puls der Zeit: „Hamilton“ in Hamburg

In den USA längst Kult – und nun auch in Deutschland zu sehen: In Hamburg feierte das Musical „Hamilton“ Premiere. © Johan Persson/Stage Entertainment

Lin-Manuel Mirandas „Hamilton“ ist endlich auch in Deutschland auf der Bühne zu sehen. Das Musical hatte jetzt in Hamburg Premiere. Unsere Kritik:

Lange mussten Musical-Fans darauf warten, dass Lin-Manuel Mirandas „Hamilton“ endlich auch in Deutschland auf die Bühne kommt. Und so verwundert es kaum, dass sich der Applaus im Operettenhaus an der Reeperbahn schon nach der Eröffnungsnummer mit der Gewalt eines Hurrikans entlädt und bis zum Schlussjubel nichts an Intensität verliert. Reaktionen, wie sie im Vorfeld längst nicht von allen erwartet wurden. Denn „Hamilton“ ist so ganz anders, als man es von den Disney- oder Jukebox-Shows kennt, die zuletzt die großen Hamburger Musicalhäuser dominierten. Und das ist gut so! Beziehungsweise eine längst überfällige Generalüberholung für ein Genre, das sich zunehmend Gedanken über das Publikum von morgen machen muss.

„Hamilton“ läuft am Hamburger Operettenhaus an der Reeperbahn

Den historischen Hintergrund der Story bilden der US-amerikanische Unabhängigkeitskrieg sowie die politischen Geburtswehen der jungen Nation. Wodurch man auf der Bühne berühmten Namen wie George Washington oder Thomas Jefferson begegnet. Aber eben auch dem bislang wohl eher wenig bekannten Alexander Hamilton. Sie alle werden verkörpert von einem bewusst multiethnisch gecasteten Ensemble, das die Geschichte der alten, weißen Gründerväter aus dem Blickwinkel einer divers aufgestellten Gesellschaft neu beleuchtet. Ganz am Puls der Zeit.

Wobei Miranda seine transatlantische Geschichtsstunde neben diesem Kunstgriff zusätzlich in einer ebenso witzigen wie unterhaltsamen Mischung aus R’n’B, poppigen Balladen und Hip-Hop verpackt. Da mutieren etwa Diskussionen im US-Kongress zu hitzigen Rap-Battles, und der verhasste englische König darf sich mit einer Beatles-Hommage zu Wort melden: Eine kurze, aber umso dankbarere Rolle, die Jan Kersjes als psychopathisches Riesenbaby anlegt und damit bei jedem seiner skurrilen Auftritte abräumt. Einen wahren Marathon hat im Vergleich Benét Monteiro als Titelheld zu absolvieren, der mit seiner sympathischen Ausstrahlung vom Publikum sofort ins Herz geschlossen wird, im Laufe des Abends aber auch die unbequemen, oft zwanghaften Züge dieses getriebenen Mannes spüren lässt.

„Voice of Germany“-Siegerin Ivy Quainoo tritt bei „Hamilton“ auf

Jeder Held ist am Ende freilich immer nur so gut wie seine Nemesis. Und da steht Monteiro in Gestalt von Gino Emnes ein überaus charismatischer Kontrahent gegenüber, der als Aaron Burr mit hoher Bühnenpräsenz zum zweiten Kraftzentrum wird. Verstecken muss sich auch der Rest der Besetzung nicht, für die stellvertretend die stimmlich mächtig auftrumpfende Chasity Crisp und Oliver Edward, mit seinem anrührenden Porträt von Hamiltons Sohn, erwähnt seien. Beide sind ebenso wenig in typische Musical-Schubladen einzuordnen, wie „Voice of Germany“-Siegerin Ivy Quainoo oder der Hamburger Hip-Hop-Musiker Redchild, die beim musikalisch bunten Stilmix für zusätzliche Authentizität sorgen. Abgerundet wird das von einem nimmermüden Tanzensemble, das in den perfekt ausgezirkelten Choreografien von Andy Blankenbuehler nie zur gesichtslosen Masse wird, sondern in Gestik und Mimik individuelle Charakterzüge zeigen darf. Wenn es überhaupt an dieser Produktion etwas zu bemängeln gibt, dann lediglich, dass die Texte bei diesem wortlastigen Stück hin und wieder gern noch deutlicher und flüssiger kommen dürften. Ein Problem, das sich mit zunehmender Laufzeit und nach Abklingen der Premieren-Nervosität von selbst lösen dürfte – zumal sogar die deutsche Fassung durchaus auf der Haben-Seite zu verbuchen ist.

„Hamilton“ in Hamburg: Kult wie in den USA?

Doch wird „Hamilton“ es schaffen, hierzulande ähnlichen Kultstatus zu erreichen wie in den USA? Es bleibt zu hoffen, dass das Wagnis vom Publikum belohnt wird. Und, dass man bei der Preispolitik ebenfalls an junge Fans und die anvisierten „neuen Zielgruppen“ denkt. Damit die Diversität nicht nur auf der Bühne gefeiert wird, sondern sich auch im Saal spiegeln kann.

Tobias Hell