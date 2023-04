Happy Birthday: Freunde und Weggefährten gratulieren Heiner Lauterbach zum 70. Geburtstag

Von: Mayls Majurani

„Mein bester Film? ,Rossini‘“, hat Schauspieler Heiner Lauterbach kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt. © imago stock

Wenn ein Schauspieler einen runden Geburtstag feiert, ist es immer nett, wenn Weggefährten und Freunde über die Zeitung gratulieren. Mitunter passiert es aber, dass man nur Absagen kassiert. Keine Zeit, keine Lust, nein, so was macht TV-Star x oder y nicht, heißt es dann. Als wir Kolleginnen und Kollegen von Heiner Lauterbach um kleine, feine Glückwünsche zu seinem 70. an diesem Montag baten – hagelte es Zusagen. Und was für welche! Von Uwe Ochsenknecht, der als einer der beiden „Männer“ im gleichnamigen Kultfilm bei Heiner Lauterbachs Durchbruch dabei war, bis hin zu Gudrun Landgrebe, mit der das Geburtstagskind eine der hinreißend-komischsten Sexszenen der deutschen Filmgeschichte hatte („Rossini“), waren alle sofort dabei. Das sagt sicher etwas aus über Lauterbach, dem der BR zudem am Montag ein sehr schönes „Lebenslinien“-Porträt widmet. Aber lesen Sie selbst.

„Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt, sie ist ein Geisteszustand. Sie ist Schwung des Willens, Regsamkeit und Fantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über die Feigheit, Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit“ (Albert Schweitzer). Und all das hast Du, lieber Heiner. Happy Birthday, mein treuer Freund. – Uwe Ochsenknecht (67)

Echte „Männer“: Lauterbach und Ochsenknecht. © dpa Picture-Alliance / United Archives/Impress

Lieber Heiner, zu Deinem 70. Geburtstag umarmen wir Dich ganz fest und lassen Dich hochleben! So viele grandiose Rollen hast Du in Deinem Leben schon gespielt (wir denken natürlich als Erstes an unseren Papa Hartmann aus „Willkommen bei den Hartmanns“), aber die allerschönste Rolle, die Du nicht spielst, sondern lebst und 100-prozentig bist – ist Deine Rolle als Familienvater und Ehemann. Schön, dass Du dieses wunderbare Glück gefunden hast… Du bist ein einzigartiger Gentleman, Freund und Schauspieler, ein echter Kerl, wie man früher wohl gesagt hätte, und wir wünschen Dir noch viele tolle, neugierige, gesunde Jahre und Deinem Publikum noch viele großartige Filme mit Dir! – Senta Berger (81), Michael Verhoeven (84) und Simon Verhoeven (50)

Echte Freunde: Senta Berger mit Mann und Sohn. © Gnoni-Press

Lieber Heiner, ich gratuliere Dir ganz herzlich zu geschätzten 50 Jahren erkennbarem Talent, Sex-Appeal (kann ich als Lesbe sagen) und ständig gewachsener, weil redlich erarbeiteter Professionalität. Und dazu, dass Du einen Teil Deiner jugendlichen Verwegenheit immer noch in Deine heutige grundseriöse Berufsausübung hinüberzuretten in der Lage bist. Ich trinke heute einen Kräutertee auf Dich! – Maren Kroymann (73)

Hüpf-Spaß mit Maren Kroymann. © WOLFGANG ENNENBACH

Lieber Heiner, das Verlässlichste am Älterwerden ist, dass man es nicht glauben kann. Ich glaube einfach nicht, dass Du heute 70 wirst. Es gibt auch gar keinen Anlass dazu: Du bist schnell in der Birne und auf den Füßen wie eh und je, Du lachst über all den Unsinn in dieser Welt, wie Du es immer gemacht hast, Du liebst Deinen Beruf und bist freundlich zu Deinen Kolleg*innen – was soll also sein? Doch, da ist etwas: eine inzwischen sehr lange Freundschaft und Solidarität und das tiefe Einverständnis, dass es zum Schönsten auf der Welt gehört, miteinander spielen und Geschichten erfinden zu dürfen. Im Sandkasten unserer Fantasie sind wir alterslos. – Doris Dörrie (67)

Vertraute: Doris Dörrie hat „Männer“ gedreht. © Soeren Stache

Mein erster Tag als Regisseur war auch mein erster Drehtag mit Heiner Lauterbach („Der blinde Fleck“, 2013). Er war 60 und ein echter Filmstar. Ich war 30 und stand ganz am Anfang meiner Karriere. Trotzdem hat er mir eine Chance gegeben, mich unterstützt und immer zu mir gestanden – und glauben Sie mir, es war alles andere als leicht in Mexiko, Indien oder Marokko. Und das ist eben der Heiner, den ich so liebe und respektiere – ein großzügiger, kluger Mensch, der immer für seine Freunde da ist. Das ist der Heiner, den wir heute feiern und hochleben lassen – Happy Birthday! Ich wünsche Dir weiter Gesundheit, Liebe, Glück und Erfolg! – Daniel Harrich (39)

Der Regisseur und Autor Daniel Harrich. © BR

Lieber Heiner, ich gratuliere Dir von Herzen zum, wie bitte, 70.??? Unglaublich. „Männer“, der (!) Film der Achtzigerjahre, soll fast 40 Jahre her sein? Du warst 33 (ich zwei Jahre jünger) und der beste, witzigste und coolste Spielpartner, den man sich wünschen konnte. Und Du bist es geblieben. Ich weiß das, denn wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zusammen gespielt. Und immer war es wie damals: locker, freundschaftlich, vertrauensvoll. Also, lass Dich feiern, alter Haudegen und genieße die Tage mit den Menschen, die Du liebst. Ich denke an Dich und freue mich auf ein Wiedersehen… als Julius und Paula? Auffe Leine? Wer weiß. – Ulrike Kriener (68)

„Ein seltsames Paar“ mit Ulrike Kriener 2004. © ddp images

Lieber Heiner, zum ersten Mal sah ich Dich vom Kinosessel aus mit Uwe Paternoster fahren. Einige Jahre später standen – nein, lagen wir zusammen vor der Kamera, und Jan Josefs bedrohliche Erscheinung veranlasste Dich zu dem Ausnahmetext, der nicht aus den Federn der Autoren stammte: „Jetzt geh doch mal runter, das bringt doch nichts.“ („Rossini“, 1997) Ein Giftgasanschlag in der Wiener Oper war später der Auslöser für eine weitere inspirierende Begegnung („Opernball“, 1998). Und als hätte der Paternoster einen Salto gemacht, wirst Du siebzig!! Ich gratuliere Dir von Herzen und wünsche Dir ein wunderbares Leben mit denen, die Du liebst und die Dich lieben. – Gudrun Landgrebe (72)

Herrlicher Beinahe-Sex: mit Gudrun Landgrebe. © ullstein bild - United Archives

Heiner und ich kennen uns seit dem „Superweib“ (1996). Er hat damals mein Herz erobert durch seinen frechen, wunderbaren Humor und seine Gradlinigkeit. Seitdem verbinden uns unzählige Filme und eine krisensichere Freundschaft. Heiner wird nie alt, weil er neugierig ist, mutig und furchtlos. Ich gratuliere Dir heute von ganzem Herzen, mein Freund. – Veronica Ferres (57)

„Superweib“ und Freundin: Veronica Ferres. © Constantin

von Stefanie Thyssen, Katja Kraft, Astrid Kistner