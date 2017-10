Der Rückkehrer

Nach 35 Jahren schlüpft Harrison Ford wieder in die Rolle des Rick Deckard im neuen „Blade Runner 2049“. Die Kleidung von einst passe ihm noch, wie der 75-Jährige stolz lächelnd beim Gespräch in Berlin erzählt. Man merkt, wie sehr es ihn fuchst, noch nichts über den Inhalt des neuen Films erzählen zu dürfen. Nun ja, ein bisschen verrät er dann doch. Den Rest gibt’s ab jetzt in den deutschen Kinos zu sehen.

-Die Handlung von der „Blade Runner“-Fortsetzung ist streng geheim. Was dürfen Sie denn schon erzählen?

(Mit mürrischem Tonfall.) Nichts.

-Aber warum Sie wieder mitgemacht haben, dürfen Sie verraten. Die Fallhöhe ist enorm hoch!

Stimmt, doch das Skript hat mich überzeugt. Ich bin hocherfreut, wieder mitmachen zu dürfen. Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich bewundere die Arbeit von Denis Villeneuve. Und nachdem ich das, was er da gezaubert hat, sehen durfte, kann ich es kaum erwarten, es endlich auch dem Publikum zu zeigen. Es ist außergewöhnlich. Ich bin sehr stolz, da mitgemacht zu haben. Aber mehr sage ich wirklich nicht!

-Science-Fiction-Filme kommen kaum ohne Computeranimationen aus. Villeneuve hat sich dennoch bemüht, nicht nur vor Green Screens zu arbeiten, sondern echte Kulissen zu erschaffen. Ein Segen für Sie als Schauspieler, oder?

Klar, als Schauspieler fühle ich mich viel wohler, wenn der Regisseur den Ehrgeiz hat, seine Begeisterung für all das, was Computertechnik heute zaubern kann, ein bisschen zu zügeln. In all den technischen Möglichkeiten steckt einerseits ein ungeheures Potenzial. Doch gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass wir beim Film durch den Einsatz dieser neuen digitalen Mittel den Blick für das, was das Menschsein ausmacht, verlieren. Denn letztlich sind Zuschauer doch Menschen. Nun ja, zumindest die meisten. Obwohl ich bei dem, was manche Kritiker schreiben, manchmal glaube, dass dahinter eigentlich Replikanten stecken – aber das nennt man dann wohl Freiheit der Presse...

-Wie gelingt es, dieses „Menschliche“ zu wahren?

Indem du die Geschichte so erzählst, dass der Zuschauer darin etwas wiedererkennt, was er selbst schon einmal erlebt, gesehen oder gefühlt hat. Etwas, was ihn geprägt hat. Selbst wenn das alles in einem ganz anderen Kontext spielt. Ja, sogar in einer anderen Welt. Genau das ist Denis gelungen. Er wahrt diesen menschlichen Rahmen und setzt genau so viele technische Mittel ein, dass man nicht erschlagen wird von visuellen Effekten. Stattdessen erzählt er eine humanistische Geschichte. Wobei man sich immer die Frage stellen muss: Was ist menschlich? Was definiert das Menschsein? Ich bin froh, dass Denis dieses Feingefühl hat.

-Sie meistern gerade ein Comeback nach dem anderen. „Indiana Jones“, „Star Wars“, „Blade Runner“...

(Gespielt entsetzt.) Ist das ein Problem für Sie?

-Im Gegenteil! Fiel es Ihnen denn leicht, wieder zu den Figuren von einst zurückzufinden?

Ja, weil ich bei allen Projekten gemerkt habe, dass die Figuren noch immer etwas zu erzählen haben – und relevant sind für die Fortsetzung der Geschichte. Die Frage ist nicht, ob ich es genieße, wieder Rollen zu spielen, die durch großes Glück große Popularität erzielt haben, sondern die Frage ist, ob die Zuschauer sie sehen möchten. Und ob es uns gelingt, den Charakteren etwas Frisches einzuhauchen. Etwas aufregend Neues in alter Kleidung.

-Der erste Teil war einer der ersten Science-Fiction-Filme, die sich mit der Zerstörung der Umwelt befasst haben. Verstörend, wie nah Sie der heutigen Realität damals gekommen sind, oder?

Allerdings! Aber klar, die rasant wachsende Weltbevölkerung, die zunehmende Industrialisierung und die Gier nach Wachstum sind so zerstörerisch, wie es Dystopien im Stile unseres Films beschreiben. Sie sollten uns Warnung sein. Denn die Natur ist für uns als Menschen lebensnotwendig. Unser Dasein hängt davon ab. Sie werden sehen, dass im Sequel die Auswirkungen unserer zerstörerischen Lebensweise noch deutlicher zum Vorschein kommen.

-Es geht auch darum, wir wir uns abhängig machen von digitalen Speichersystemen. Im Film kommt es – so viel wurde öffentlich gemacht – zu einem totalen Blackout. Was würden Sie tun, wenn alle Ihre Daten gelöscht würden?

Das Gute ist, dass ich noch nie irgendeinen Facebook-, Snapchat- oder Sonstwas- Account in den Sozialen Netzwerken hatte. In der Hinsicht bin ich also völlig gelassen. Aber wenn ich die Fotos von meinen Kindern verlieren würde, auf denen sie klein waren, von Orten, an denen ich war, von Menschen, die ich gekannt habe, würde ich mich völlig beraubt fühlen. Es gibt viel, an das du dich erinnern kannst, das du in dir trägst, aber die meisten Teile deiner Vergangenheit bewahren nur die Fotos. Wenn du darin stöberst und die Erinnerungen wieder aufflackern, sind das Momente, die unersetzlich sind. Fotos sind bedeutungsvoll.