Pur veröffentlichen neues Album „Persönlich“: Hartmut Engler über die Kunst des Nichtstuns

Von: Katja Kraft

Versucht täglich, die Affen in sich zu bändigen: Pur-Frontmann Hartmut Engler. © Sebastian Gollnow/dpa

Pur sind wieder da. An diesem Freitag erscheint ihr neues Album „Persönlich“. Ein Gespräch mit dem Pur-Frontmann Hartmut Engler über emotionale Berg- und Talfahrten und die Kunst des Nichtstuns.

Seit mehr als 30 Jahren begeistern Hartmut Engler und seine Band Pur als eine der erfolgreichsten Gruppen des Landes. Nun erscheint ihr neues Album „Persönlich“. Und darauf wird es tatsächlich sehr persönlich. Es ist bereits das 17. Pur-Studiowerk und die Freunde aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart sind sich treu geblieben: „Persönlich“ sind die Gedanken, Erinnerungen und Bilder, die sie begleitet haben und die sie im gleichnamigen Album teilen. Zuletzt trafen wir Engler im Rahmen ihrer letzten Tour vor der Pandemie in München. Ein Gespräch über emotionale Berg- und Talfahrten und die Kunst des Nichtstuns.

Eigentlich wollten Sie Lehrer werden.

Hartmut Engler: Nein, werden wollt ich’s nicht. Das Studium war Plan B. Aus Pflichtgefühl.

Hätten Sie als Lehrer mehr Menschen etwas mit auf den Lebensweg geben können – oder sowie Sie es tun, über die Musik?

Hartmut Engler: Mein großer Bruder ist Lehrer, ich habe viel mit ihm darüber gesprochen. Er sagt: Er hat viel mehr Auftritte in seinem Leben gehabt als ich, nämlich jeden Morgen. Hat aber immer nur die gleichen Klassen erreicht. Und vor allem ein Publikum, das nicht immer Lust hatte, ihn zu hören... (Lacht.) Ja, stimmt, da war ich im Vorteil. Wir haben uns als Band ein wahnsinnig großes Publikum erspielt. Deshalb hatte ich, denke ich, über meine Liedtexte einen größeren Einfluss, als ich ihn als Lehrer gehabt hätte. Wir waren ja immer eine Band, die mit ihrer Meinung nie hinter dem Berg gehalten hat.

Verstehen Sie die Dinge, die in der Welt geschehen, besser, weil Sie sie in Ihren Texten verarbeiten?

Hartmut Engler: Nein, ich verstehe sie sicherlich nicht besser als andere, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich das nicht unbearbeitet lasse. Dass ich die Öffentlichkeit nutze, wie es viele Kollegen eben nicht tun. Es gibt mir zu viele langweilige Popmusik-Platten, bei denen man zwölf Versuche hört, einen Hit im Radio unterzubringen. Das ist boring.

Seit mehr als 30 Jahren zusammen auf Tour: die Band Pur. © Carsten Klick

Macht das Ihren Erfolg aus? Dass Sie nicht nur Gute-Laune-Lieder spielen, sondern auch ernsthafte Themen bearbeiten?

Hartmut Engler: Ja, diese Berg- und Talfahrt ist entscheidend. Ich bin ein unheimlicher Sanguiniker – himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und so tauche ich auch auf einem Konzert mit dem Publikum in das Tal der Tränen ein, setze mich wirklich mit Trauer auseinander. Dabei ist es ganz wichtig, die Menschen mit ihren Gefühlen ernst zu nehmen und zu zeigen: „Hey, das ist jetzt keine Schmierenkomödie, es geht uns auch extrem unter die Haut.“ Das vermittelt so ein Großkonzert: Wir gehen alle nach Hause mit dem Gedanken, nicht allein zu sein. Mit diesem guten Gefühl musst du die Menschen in die Nacht entlassen.

Ein Lied Ihres jüngsten Albums heißt „Affen im Kopf“. Wie zähmt man die Affen im Kopf – oder sollte man sie gar nicht zähmen?

Hartmut Engler: Doch, das ist das Ziel der Anstrengung. „Affen im Kopf“ ist ein altes buddhistisches Bild. Es geht darum, sich freizuräumen für das, was ist. Für die große Leere. Was die westliche Welt, die Unterhaltungsindustrie will, ist ja, gar keine Leere entstehen zu lassen. Weil Leere für uns offensichtlich was Schlimmes ist. Jeder möchte in jeder Sekunde mit Informationen, Bildern und Reizen vollgestopft werden. Ich bin dagegen auch nicht gefeit. Doch ich habe eine Freundin im Herzen, die mir dabei hilft, Entschleunigung ins Leben reinzukriegen: Das ist meine Katze Lucy. Wenn sie schnurrend auf meinem Bauch liegt, will ich sie nicht stören.

Und das kann bei Katzen lange dauern...

Hartmut Engler: (Grinst.) Ja, genau. Das zwingt mich dazu, eine komplette Leere zuzulassen. Die man natürlich trotz allem selten erreicht, weil einem ja doch wieder so viele Sachen durch den Kopf gehen. Aber ich finde, es ist immer ein guter Ansatz, nicht nervös zu werden, wenn man mal was nicht macht oder nichts macht. Nichtsmachen ist eine ganz wunderbare Sache.

Das gelingt Ihnen?

Hartmut Engler: Ganz selten. Pro Tag ein paar Minuten. Man muss das üben, üben, üben. Wenn ich im Urlaub bin, setze ich mich nicht sechs Stunden hin und meditiere. Ich springe auch in den Pool und mag schönes Essen und gute Weine. Aber ich denke, wenn man begriffen hat, wie wichtig dieses Innehalten ist, ist das schon der erste Schritt zu so etwas wie einer punktuellen Erleuchtung. Ich bin innerlich überhaupt nicht ruhig, aber ich arbeite an mir und bin nicht aggressiv anderen Leuten gegenüber, lasse es nicht an ihnen aus.

Aggressionen spürt man vermehrt in dieser Zeit. Wie können wir „Neue Brücken“ bauen, wie es in einem Ihrer Lieder heißt?

Hartmut Engler: Das ist so brutal komplex geworden, das ganze Thema. Ich bin ein Grüner der ersten Stunde. Ich wähle weiter konstant grün. Was gerade in der Politik passiert, macht einem Angst. Unsere politischen Lieder sind ein Statement. Um zu zeigen: Wir sehen das, wir können nichts dran ändern, aber wir positionieren uns. Wenn man irgendetwas tun kann – wir sind dabei, und wir lassen es nicht unkommentiert. Wir sind keine Friede-, Freude-, Eierkuchen-Kombo. Ein Konzert bietet die Möglichkeit eines Solidarisierungseffekts. Wir sind viele, vielleicht können wir nicht alles erreichen, aber wir können anfangen, die Dinge zu ändern, die wir ändern können in unserem kleinen Umfeld. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Und an den anderen, die wir nicht ändern können, nicht zu verzweifeln.