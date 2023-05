Heino covert Mickie Krauses „10 nackte Friseusen“ - und Hannelore ist schockiert!

„Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?“, fragt sich Hannelore Kramm. Tatsächlich hat ihr Mann Heino jetzt Mickie Krauses Ballermann-Hit „10 nackte Friseusen“ gecovert. Weitere deftige Partylieder sollen folgen.

„Ich will 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, ohoh, 10 nackte Friseusen, Mit richtig feuchten Haaren...“ Irgendwie verwundert es nicht, dass Hannelore Kramm nicht so richtig glücklich ist über den neuen Cover-Song ihres Gatten Heino. Der hat sich mit seinen 84 Jahren nämlich nun Mickie Krauses Ballermann-Hit „10 nackte Friseusen“ vorgenommen. Und darin geht’s andeutungsreich deftig zu. „Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat“, zitiert die Bild die 80-Jährige, die seit 1979 mit Heinz Georg Kramm, wie Heino mit bürgerlichem Namen heißt, verheiratet ist. Und fragt sich: „Wie kommt er in seinem -Alter noch auf solche Ideen?!“

Heino weiß, wie durch Genre-Wechsel die Kassen klingeln

Nur so eine Vermutung: Vielleicht, weil das schräge Cover durchaus Geld in die Kasse spülen könnte. Heino, der einst als Volksmusiker mit Hits wie „Blau blüht der Enzian“ (1972), „Rosamunde“ (1973) oder „Die schwarze Barbara“ (1975) begann, hat ja erlebt, was so ein Genre-Wechsel bewirken kann. In den Achtzigern feierte er mit Rap-Versionen seiner Hits wie „Schwarzbraun blüht die Haselnuss“ bei der Jugend Erfolge. Und erstaunte das Publikum im Februar 2013 mit der Veröffentlichung des Studioalbums „Mit freundlichen Grüßen“. Zwölf Cover bekannter deutscher Pop-, Hip-Hop- und Rocklieder. Peter Fox’ „Haus am See“, Marius Müller-Westernhagens „Willenlos“ oder auch „MfG“ der Fantastischen Vier finden sich auf der Platte. Die wurde in den ersten Tagen nach ihrem Erscheinen so oft heruntergeladen wie kein Werk eines deutschen Interpreten zuvor und stieg auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Im August desselben Jahres trat Heino dann gar als Überraschungsgast auf dem Metal-Festival Wacken auf und spielte mit Rammstein den Song „Sonne“. Bei derart großer Resonanz machte Heino natürlich weiter: Ende 2013 folgte sein nächstes Cover-Album „Jetzt erst recht!“ mit Nummern wie Rammsteins „Amerika“ oder „Alles nur geklaut“ von den Prinzen.

Nun also das nächste Experiment: Heinos Version von „10 nackte Friseusen“ ist Teil seines am 18. August erscheinenden Albums „Lieder meiner Heimat“. Darauf möchte er „den größten Party-Hits“ einen musikalischen Neuanstrich verpassen. Genauer formuliert: jenen Mitgröl-Songs, die besonders gern in Ballermann-Clubs wie dem Bierkönig oder dem Megapark gespielt werden.

Und auch im Musikvideo der neuen Single, zu sehen auf Heinos Homepage, geht’s deftig zu: Leicht bekleidete Frauen (und ein Mann) tanzen mit Föhnen in der Hand, die Kamera zoomt nah dran. Heino sieht keinen Grund zur Verteidigung. „Ich habe immer gemacht, was mir gefällt“, betonte er im Gespräch mit RTL. Unter den Ballermann-Hits seien einfach „wunderschöne Lieder“.

Und was sagt Krause zum Cover seines Songs? Der freut sich: „Heino setzt im Grunde der Party-Szene ein Denkmal, und es macht mich stolz und glücklich, dass Heino die ,10 nackten Friseusen` singt.“