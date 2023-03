Herbert Grönemeyer dichtet seinen Achtziger-Hit „Männer“ in „Frauen“ um: Auf die Ladys!

Von: Katja Kraft

Herbert Grönemeyer. © Carsten Rehder

Herbert Grönemeyer hat seinen Hit „Männer“ passend zum Weltfrauentag umgedichtet. „Frauen“ ist eine Hymne auf die Ladys.

Wann ist ein Mann ein Mann? Die Antwort kennen wir seit 1984. Männer sind „verletzlich“, „unersetzlich“, „furchtbar stark“ und selbstverständlich genauso „furchtbar schlau“, „schon als Baby blau“. Aber eben auch „etwas sonderbar“. Keiner hat die Herren der Schöpfung so köstlich mit allen Facetten beschrieben wie Herbert Grönemeyer in seinem Achtziger-Hit „Männer“. Passend zum Weltfrauentag hat Deutschlands erfolgreichster Sänger jetzt eine zweite Version des Liedes, das hierzulande doch wirklich jeder mitgrölen kann, veröffentlicht.

Exklusiv beim Radiosender RBB 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg (wo der Weltfrauen- gesetzlicher Feiertag ist) schickte Herbert Grönemeyer seinen musikalischen Gruß an alle Ladys. In „Frauen“ heißt es dann zum Beispiel: „Frauen sind wie Rückenwind“, „Frauen schenken dir ein Kind“, „Frauen ackern wie blöde“ oder „Frauen kriegen zu wenig Lohn“. Aber bevor hier irgendwas nach Kitsch oder Anbiederung ans andere Geschlecht klingen könnte, schlägt immer wieder der typische Grönemeyer’sche Humor durch. Wenn beispielsweise aus der Ursprungszeile „Männer lügen am Telefon“ jetzt „Frauen lieben Männers Telefon“ wird. Wann ist ’ne Frau ’ne Frau? Die Antwort kann man hier nachhören.

Bald erscheint Herbert Grönemeyers Album „Das ist los“

Am 24. März 2023 erscheint Herbert Grönemeyers neues Album „Das ist los“. Erst kürzlich erschien daraus die dritte Single, „Angstfrei“ (Lesen Sie hier: So klingt „Angstfrei“ von Herbert Grönemeyer). Ab 16. Mai geht Grönemeyer mit den neuen Liedern auf Tour. Und ist am 25. Mai 2023 beispielsweise in der Münchner Olympiahalle zu Gast.