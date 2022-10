Herbert Grönemeyer kommt nach München – und spricht an der Uni

Von: Michael Schleicher

Herbert Grönemeyer spricht an der Ludwig-Maximilians-Universität über seine Liedtexte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Mai 2023 spielt Herbert Grönemeyer in der Münchner Olympiahalle. Bereits im Dezember kommt er auf Einladung des Lyrik-Kabinetts in die Münchner Uni. Titel des Abends: „Im Texttunnel – Die Worte müssen in die Musik“.

„Ich gehe schon immer in Buchhandlungen und frage die Verkäuferinnen: Was ist Ihr liebster Roman?“, verriet Herbert Grönemeyer vor einiger Zeit im Gespräch mit dem „Münchner Merkur“ (Lesen Sie hier unser Interview mit Herbert Grönemeyer). Damals erzählte der Sänger und Komponist, dass er auf der Suche nach einem Musicalstoff sei. Wenn er im Dezember nun wieder in München ist, stehen allerdings die eigenen Texte des 66-Jährigen im Zentrum: Grönemeyer kommt auf Einladung des Lyrik-Kabinetts, das dazu von BMW unterstützt wird, und spricht am 8. Dezember 2022, 19 Uhr, unter dem Titel „Im Texttunnel – Die Worte müssen in die Musik“ über Rhythmus, Reim und den Entstehungsprozess seiner Melodien und Texte. Und da die kleinen, feinen Räume des Lyrik-Kabinetts an der Amalienstraße 83a für den erwarteten Andrang eher nicht ausreichen, findet dieser Abend der stets hochkarätigen Reihe „Münchner Reden zur Poesie“ im Hörsaal 140 der Ludwig-Maximilians-Universität statt.

Herbert Grönemeyer ist Gast der Reihe „Münchner Reden zur Poesie“

Grönemeyer, der 1984 mit der LP „4630 Bochum“ den Durchbruch als Musiker feiern konnte und dessen Album „Mensch“ bisher mehr als 3,6 Millionen Mal über den Ladentisch ging, wird den Auftritt zusammen mit Michael Lentz bestreiten. Bei diesem Musiker sei die Musik ohne die Texte „gar nicht zu denken“, erklärt der Literaturwissenschaftler. Grönemeyers „Texte sind zum Teil auch Gedichte, und zwar nicht im Sinne von ,Lyrics‘ – eine Bezeichnung, die mittlerweile bis zur Unbrauchbarkeit abgegriffen ist. Bei Grönemeyer will man doch mal genau wissen, was er da singt.“

„Herbert Grönemeyer – Live 2023“ macht am 25. Mai 2023 in der Münchner Olympiahalle Station

Die beiden Männer kennen sich seit Langem. So hat Lentz etwa das Vorwort zum bei Schirmer/Mosel erschienenen Grönemeyer-Bildband von Fotograf Anton Corbijn verfasst; außerdem nahm er Texte des Sängers in die Anthologie „In diesem Land. Gedichte aus den Jahren 1990-2010“ (S. Fischer) auf. Für die DVD „Mensch – Live“ unterhielten sie sich vor der Kamera. Dies wird nun in der Uni fortgesetzt. Und wer Grönemeyer als Sänger und Musiker erleben will: Er spielt am 25. Mai 2023 in München. Dann in der Olympiahalle.