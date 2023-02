Herbert Grönemeyers neue Single „Angstfrei“: Dieses Lied gibt neue Kraft!

Von: Katja Kraft

Herbert Grönemeyer hat die dritte Single, „Angstfrei“, seines neuen Albums veröffentlicht. © Public Address Presseagentur

Am 24. März 2023 erscheint Herbert Grönemeyers neues Album „Das ist los“. Schön jetzt können sich Fans über die dritte Singleauskopplung „Angstfrei“ freuen. Die stärkste bisher.

Nur wenige Takte - und man möchte all die Bäume ausreißen, die einem die Sicht verstellen. Weg mit den Brettern vorm Kopf: „Freiheit! Neuzeit! Vor allem angstfrei/ In der Unruhe liegt die Kraft“, ermuntert Herbert Grönemeyer in seiner neuen Single „Angstfrei“. Ein Titel wie eine Kampfansage an alle, denen winterverschlafen der Antrieb fehlt. Statt sich in grauen Januar-Gedanken zu verlieren, motiviert der 66-Jährige in seiner wortverspielten Art: „Tanz drüber nach/ Tanz drüber nach!“

Bald geht Herbert Grönemeyer wieder auf Tour

Welch genialer Texter er ist, hat er zuletzt bei einer etwas anderen Vorlesung in der LMU München bewiesen. Auf Einladung des Münchner Lyrik Kabinetts philosophierte Herbert Grönemeyer da zusammen mit Schriftsteller Michael Lentz über seine Liedtexte. Obwohl der Sänger zwar immer und auch an diesem Abend betonte, dass das Texten ihm viel weniger Freude mache als das Komponieren, ja, ihm die Musik eigentlich wichtiger sei als der Gesang, ist „Angstfrei“ wieder ein Beleg dafür, dass eben auch die Texte den Erfolg ausmachen. Er hat‘s einfach drauf, das Spiel mit der deutschen Sprache. Die vergleicht er, typisch Grönemeyer, mit Vollkornbrot: „Die hat einen großen Biss. Der deutschen Sprache ihre Schönheit abzuringen, macht mir einen Heidenspaß.“ Und das Ergebnis anzuhören, mindestens genauso viel Freude.

Nach „Deine Hand“ und „Urverlust“ ist „Angstfrei“ die dritte Singleauskopplung von Grönemeyers am 24. März 2023 erscheinenden neuem Album „Das ist los“. Und sie ist die treibendste, mitreißendste, ja die, die man gerade so sehr gebrauchen kann. Am 25. Mai 2023 stellt Herbert Grönemeyer die neuen Lieder und die geliebten Klassiker in der Münchner Olympiahalle vor.

Es lohnt, auch das Musikvideo von „Angstfrei“ anzuschauen. Die Zeile „In der Unruhe liegt die Kraft“ wird hier vorgetanzt, im wahrsten Sinne: Junge und alte professionelle Tänzerinnen und Tänzer führen in geschmeidigen Bewegungen vor, eben genau das zu sein: geschmeidig! Mit einem treibenden Beat von Alex Silva und Herbert Grönemeyer ermuntert das Lied dazu, den Alltag in eine Tanzfläche zu verwandeln. „Fesch sein/ Frech sein!“ Denn: „Manchmal geht der schwerste Lebenslauf verworrene Wege - und dann doch auf“. Nach diesen 3,25 Minuten Musik glaubt man wieder dran.