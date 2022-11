HOLIDAY ON ICE: aufwendiger und spektakulärer denn je

„A new day“ ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von Holiday on Ice © Holiday on Ice

Vom 19. November 2022 bis zum 30. April 2023 bringt Holiday on Ice die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion in 22 deutsche Städte.

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik und mitreißende Musik machen „A new day“ zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Hinter einer Holiday on Ice-Produktion steckt dabei eine Menge Vorbereitung: Der Aufbau der Show „A new holiday“ ist eine technische Meisterarbeit und erfordert perfektes Zeit- und Logistikmanagement einer über 50-köpfigen Crew.

Ein technisches Meisterwerk – vom 16.02. bis 19.02.2023 in der Münchner Olympiahalle

Die Show „A new day“ tourt 2022/2023 mit insgesamt sieben 40-Tonner LKWs, gefüllt mit Technik, Kulissen, Kostümen und Requisiten durch Deutschland. Cast und Crew legen dabei lange Strecken zurück, um die Show von November 2022 bis April 2023 in 22 Tourstädte zu bringen.

Vom 16.02. bis zum 19.02.2023 auch in die Olympiahalle in München.

Wir haben die Messlatte erneut ein großes Stück höher gelegt. „A new day“ ist eine technische und künstlerische Meisterleistung unseres internationalen Kreativ-Teams und beweist einmal mehr, warum Holiday on Ice die weltweit beliebteste Eisshow ist. Das Ergebnis ist eine Show der Superlative und ein weiterer Meilenstein unserer knapp 80-jährigen Geschichte.

Der Aufwand, um die neue Show auf die Bühne zu bringen, ist enorm. Was alles nötig ist, um dem Publikum die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion zu präsentieren, findet versteckt im Hintergrund statt – ist aber eine logistische und technische Meisterleistung.

Die derzeit erfolgreichsten Eistänzer der Welt auf dem Eis der Münchner Olympiahalle

Wie in den meisten Veranstaltungshallen wird die Eisfläche auch in der Münchner Olympiahalle ausschließlich für die Show aufgebaut. Mit einer ausgeklügelten Technik kann der speziell vorbereitete Boden dann so stark gekühlt werden, dass Wasser darauf gefriert. Im Durchschnitt wird das Eis mit einem Millimeter pro Stunde bis zu einer Dicke von 7 cm aufgetragen. Aus optischen und lichttechnischen Gründen wird das Eis zusätzlich mit Kreide geweißt – der gesamte Eiseinbau dauert circa 48 Stunden. Für eine Produktion wie „A new day“ wird die Eisfläche bis zu achtmal am Tag von einer Eismaschine glattgezogen, damit die Läufer:innen ihre anspruchsvollen Performances bestmöglich durchführen können.

So auch das französische Eiskunstläuferpaar Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, das als eines der jüngsten Teams jemals Eistanzweltmeister wurde – und als amtierende Olympiasieger im Eistanz eine Perfektion des Sports zeigt, die sie im Wettbewerb deutlich hervorhebt. In der Saison 2022/2023 präsentiert Holiday on Ice die derzeit erfolgreichsten Eistänzer der Welt als Gaststars in acht ausgewählten Städten in der neuen Show „A new day“ - in München am 16.02.2023.

Ein technisches Meisterwerk © MORRIS MAC MATZEN

„A new day“ wird zum gigantischen Show-Erlebnis mit atemberaubender 360-Grad Inszenierung

Im Anschluss an den Eiseinbau beginnt der Aufbau der umfangreichen Licht-, Video-, Ton und Pyrotechnik in der Münchner Olympiahalle, um die Künstler:innen auf und über dem Eis perfekt in Szene zu setzen. Die gesamte Technik ist an schweren Metallkonstruktionen befestigt, die unter das Hallendach gezogen werden. Für „A new day“ werden insgesamt 31,7 Tonnen Licht, Ton, Dekoration und technische Vorrichtungen an der Decke der Olympiahalle hängen.

Das Herzstück bilden drei bespielbare Leinwandelemente im hinteren Teil der Bühne sowie über der Mitte der Eisfläche mit insgesamt 323 einzelnen LED-Panels mit mehr als 3,3 Mio. Lichtpixeln. Weitere zentrale Bühnenelemente sind der LED-Vorhang, der die komplette Eisfläche umgibt sowie ein immersiver LED-Zylinder mittig über dem Eis mit einem Durchmesser von zwölf Metern und weiteren knapp 330.000 Licht-Pixeln.

Durch diese aufwendige Lichttechnik wird die Show zu einer atemberaubenden 360-Grad Inszenierung. Die Zuschauer:innen spüren von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik. „A new day“ verbindet auf einzigartige Weise modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem gigantischen Show-Erlebnis.

Tickets & Termine: „A new day“ von Holiday on Ice Tickets sind bereits ab 29,90 Euro erhältlich

(inkl. der gesetzl. MwSt., Systemgebühr und VK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr sowie Buchungsgebühr von max. 2,50 Euro je Ticket und Versandkosten) Für Familien: Holiday on Ice bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis. Unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt der Preis für die Kinder-Karten immer derselbe. Tickets bei eventim bestellen

Termine Uhrzeit Donnerstag, 16.02.2023 19:00* – Freitag, 17.02.2023 15:00 19:00 Samstag, 18.02.2023 15:00 19:00 Sonntag, 19.02.2023 13:00 17:00

*Gaststarauftritt Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron

