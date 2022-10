Süßes oder Saures? Horror Convention am 29. & 30. Oktober in der Stadthalle Erding

Gruselfans kommen bei der Horror Convention in der Stadthalle Erding auf ihre Kosten. © Horror Con_KeyVisual_Web_quer/Stadthalle Erding

Eine Messe, wie es sie noch nie zuvor in Erding gab: die HORROR CON! Zur Einstimmung von Halloween verwandelt sich die Stadthalle in eine Welt für Gruselfans. Eine atemberaubend schaurige Dekoration sorgt für eine einzigartige Atmosphäre, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Für alle Horror-Fans gibt es am Wochenende vom 29. & 30. Oktober in der Stadthalle ein vielfältiges Angebot: professionelles Make-Up, Kostüme, die schrägsten Kontaktlinsen sowie Latex-Masken und Wunden. Zudem präsentieren ausgewählte Händler ihre Produkte auf dem Markt des Schreckens. Begleitend dazu erleben die Gäste der Horror Con Lesungen von schaurigen Geschichten, mystische Tänze und Live-Musik aus der Unterwelt.

Nervenkitzel pur bei der Horror Convention in der Stadthalle Erding

Das Thema der Horror Con ist nichts für schwache Nerven. Deshalb ist der Eintritt nur für Besucher ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Zum Einbruch der Dunkelheit um 16 Uhr geht es an beiden Messetagen los – um 23 Uhr ist dann Schluss, damit alle Besucher rechtzeitig vor der Geisterstunde zuhause sind. Das absolute Highlight ist das eigens für die Horror Convention konzipierte Blood House! In dunklen, verwinkelten Räumen findet man sich in unterschiedlichen Szenarien mit Shocking Effects durch Schreckgestalten wieder.

Tickets für die Messe lohnen sich im Vorverkauf für 15,00€ zzgl. Gebühren statt 20,00€ an der Tageskasse. Wer das „Blood House“ erleben möchte, sollte sich die Zusatztickets vorab online unter diesem Link sichern:

Horror Convention 2022 – Stadthalle Erding (stadthalle-erding.de)

Pressekontakt:

Stadthalle Erding, Christoph Schwarz

Tel. 08122-9907-30

schwarz@stadthalle-erding.de

Kontakt:

Erdinger Stadthallen GmbH

Alois-Schließl-Platz 1

85435 Erding

Tel. 08122 – 99 07 - 0

info@stadthalle-erding.de

stadthalle-erding.de