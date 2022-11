Hubert von Goisern wird 70: Brenna soll’s noch lang

Von: Michael Schleicher

Immer 100 Prozent: Hubert von Goisern, hier bei einem Auftritt im Münchner Circus Krone. © Oliver Bodmer

Hubert von Goisern feiert seinen 70. Geburtstag. Der österreichische Musiker, der 1952 als Hubert Achleitner in Bad Goisern am Hallstättersee im Salzkammergut zur Welt kam, will 2023 wieder auf Tour gehen.

Naaaa, bitte – ein Interview zum 70., den er am 17. November 2022 feiert, mag Hubert von Goisern nicht geben. Danke fürs Interesse. Aber nach der Tour mit mehr als 70 Auftritten zum jüngsten Album „Zeiten & Zeichen“ will der österreichische Musiker „in diesem Jahr Zeit für sich haben“. Die sei ihm von Herzen gegönnt. Denn seine Fans wissen: Wenn sich der Mann, der 1952 als Hubert Achleitner in Bad Goisern am Hallstättersee im Salzkammergut zur Welt kam, 2023 zurückmeldet, dann mit vollem Einsatz.

Hubert von Goisern veröffentlichte zuletzt das Album „Zeiten & Zeichen“

„Ich mache Dinge immer zu 100 Prozent“, sagte er vor zwei Jahren im Gespräch mit dem „Münchner Merkur“. „Wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, bleibt der Rest des Lebens stehen. Ich habe keine Zeit für Freunde, fürs Skifahren oder um in die Berge zu gehen. Das ist okay – solange ich mir irgendwann die Zeit nehme, das nachzuholen. Ich schaffe es nicht, mich dünn aufs Brot zu streichen und nur ein paar Konzerte zu spielen, um zwischendurch anderes zu machen.“

Mit „Koa Hiatamadl“ eroberten Goisern und die Original Alpinkatzen den Gipfel des Alpenrock

Diese Unbedingtheit zeichnet den Künstler besonders aus; ebenso wie seine enorme Neugier. Dabei hätte er es sich einfach machen können, damals in den Achtziger- und Neunzigerjahren, nach den Lehr- und Wanderjahren, die den Österreicher etwa nach Südafrika, Kanada und auf die Philippinen führten (wo er unter anderem lernte, die Nasenflöte zu spielen). Zurück in der Heimat, gründete Achleitner 1986 die Original Alpinkatzen, nahm seinen Künstlernamen an und arbeitete mit der Band hart daran, sich ein Publikum zu erspielen. Der Durchbruch kam 1992 mit dem zweiten Studio-Album „Aufgeigen stått niederschiassen“ und mit Hits wie „Heast as nit“, „Weit, weit weg“ und vor allem natürlich mit „Koa Hiatamadl“. Der Musiker und die Alpinkatzen hatten mal kurz die Volksmusik revolutioniert und standen auf dem Gipfel des Alpenrock.

Hubert Achleitner veröffentlichte 2020 seinen ersten Roman „Flüchtig“

Man mag und kann sich nicht vorstellen, wie groß die Zahl derer war, die ihm danach zuredeten, diese Welle weiter zu reiten. Goisern wollte aber nicht – nur etwas zu tun, weil es gerade gut ankommt, ist ihm zu wenig. „Ich suche Zustände und Empfindungen, die neu sind, die mich an meine Grenzen bringen, sodass ich kreativ werden muss, um damit zurechtzukommen“, erklärte er einmal seinen Antrieb als Künstler. Dabei ist der Hinweis auf Grenzen durchaus geografisch zu verstehen: Nach der Zeit mit den Original Alpinkatzen ist von Goisern immer wieder durch die Welt gereist, hat Menschen, Kulturen, Musiken kennengelernt, hat Kollaborationen gesucht und gelebt – und all das in seinem Schaffen verarbeitet, interpretiert, in neue, klanglich oft aufregende Zusammenhänge gestellt. „Musik ist viel größer als Politik und auch als Religion“, sagt der Multi-Instrumentalist, der längst ein Weltbotschafter des Klangs ist.

Hubert von Goisern: „Es muss Träume und Wünsche geben“

Diese Freude, Grenzen zu überschreiten, hat auch dazu geführt, dass er 2020 als Romanautor debütierte. „Flüchtig“ erschien unter seinem Geburtsnamen und ist ein literarisches Roadmovie (wichtiger Teil der Geschichte ist die Mönchsrepublik am Berg Athos, die Goisern selbst schon durchwandert hat). Die Erzählung steckt jedoch nicht in Klischees vom Unterwegssein fest. Achleitner erzählt zügig und unterhaltsam, sein Stil ist angenehm schnörkellos. „Es muss Träume und Wünsche geben“, hat er einst über die Sehnsucht gesagt, einen Roman zu schreiben. Denn: „Wunschlos zu sein, geht zwar für den Augenblick. Aber auf Dauer ist Wunschlosigkeit lebensfeindlich.“ Gut möglich also, dass er sich auch den Traum, eine Oper zu komponieren, eines Tages erfüllen wird. Der Dokumentarfilm, den Marcus H. Rosenmüller im Jahr 2015 über Hubert von Goisern drehte, heißt übrigens „Brenna tuat’s schon lang“. Und brenna tuat’s hoffentlich noch lang.