„Huch!“: Juan Carlos Falcón ist die Großherzogin von Gerolstein am Gärtnerplatztheater

Premieren-Interview

Er selbst behauptet, er sei das schwarze Schaf seiner Sippe: Juan Carlos Falcón, geboren und aufgewachsen in Palma de Mallorca, driftete als einziges Familienmitglied in künstlerische Gefilde ab. Seit 2016 ist er im Ensemble am Gärtnerplatz: In Josef E. Köpplingers Inszenierung von Offenbachs „Die Großherzogin von Gerolstein“ verkörpert er die Titelheldin.

Wie haben Sie auf das Angebot von Intendant Köpplinger reagiert?

Zuerst war ich ziemlich verblüfft. Aber dann dachte ich: Josef kennt mich seit Jahren gut, und wenn er als erfahrener Regisseur mir das zutraut, dann vertraue ich seinem Urteil. Vor Jahren hatte ich mal eine Videoaufzeichnung dieser Operette gesehen, mit Anne Sofie von Otter in der Titelrolle – und ich konnte mich noch lebhaft daran erinnern, dass sie sehr dreckig gesprochen und überhaupt sehr burschikos gewirkt hatte. Deshalb hatte ich das Gefühl, das könnte auch mit männlicher Besetzung funktionieren.

Wie muss man sich das mit Ihnen vorstellen? Wie Hape Kerkeling im Gewand von Königin Beatrix?

Es geht in eine ähnliche Richtung: Ich spiele eine Frau, spreche und singe jedoch mit meiner normalen Tenorstimme. Nur manchmal nutze ich das Falsett, etwa für ein „Huch!“ oder einen kleinen Drama-Queen-Ausbruch. Aber ich wollte das nicht übertreiben. Ich finde die Mischung aus dunkler und heller Stimmfärbung ausgesprochen reizvoll. Das mag vielleicht für manche Leute im Publikum gewöhnungsbedürftig sein – doch zumindest wird es nicht langweilig, weil von Anfang an eine besondere Spannung da ist.

Die vorwiegend dunkle Stimmfärbung passt auch insofern zur Großherzogin, als sie eine extrem resolute Person ist, die ihre Macht gnadenlos missbraucht – und etwa die Heerschar ihrer Liebhaber kurzerhand aus ihrer Armee rekrutiert…

Ja, aber ich glaube, tief in ihrem Innersten ist sie traurig und einsam, denn eigentlich sucht sie einen Partner fürs Leben. Ich stelle mir vor, dass sie im Körper eines Knaben zur Welt kam, jedoch schon als Kind lieber mit Puppen spielte und Frauenkleider trug, weshalb sie in ihrer Jugend massiv mit Zurückweisung konfrontiert wurde. Seitdem nutzt sie ihre Machtposition aus, um wenigstens halbwegs zu Potte zu kommen.

Was war für Sie die größte Herausforderung bei diesem Projekt?

Auf hochhackigen Schuhen laufen zu müssen. Allerdings gebe ich gerne zu, dass diese Schuhe mir inzwischen zu einer wunderbar weiblichen, aristokratischen Körperhaltung verhelfen. Zum Glück gibt es in unserem Bühnenbild keine steilen Steigungen oder ähnliche Stolperfallen, sondern nur ein paar Treppenstufen – und wenn ich die überwinden muss, kann ich mich stets bei unseren Tänzern unterhaken.

Offenbach zeigt eindrucksvoll, wie falsch es ist, zwischen E- und U-Musik zu unterscheiden – und die leichte Muse auf die leichte Schulter zu nehmen.

Stimmt. Schon während meines ersten Engagements in Coburg, wo ich in einer Spielzeit rund 130 Vorstellungen gesungen habe, wurde mir bewusst, dass die Operette in Wahrheit die schwerste Disziplin ist, weil man dafür so viele verschiedene Dinge beherrschen muss: den Gesang, das Schauspiel, die Bewegung auf der Bühne, den schnellen Wechsel zwischen Musik und gesprochenem Dialog... Zudem muss man leider mit vielen Regisseuren zurechtkommen, die das Wesen der Operette gar nicht verstanden haben – ganz im Gegensatz zu Josef Köpplinger, der ein extrem feines Gespür für dieses Genre entwickelt hat.

Als Hexe in „Hänsel und Gretel“ waren Sie offenbar so überzeugend, dass Sie von den Kindern leidenschaftlich ausgebuht wurden. Welche Reaktionen erhoffen Sie sich nun bei Ihrer Großherzogin?

Am wichtigsten wäre es mir, dass die Leute sich königlich amüsieren und bei uns im Theater eine gute Zeit haben. Und ich würde mir wünschen, dass sie es witzig finden, dass ein Mann die Titelrolle gestaltet.

Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft? Gibt es Traumrollen, die Sie gern noch gestalten wollen?

Nein. Was Träume betrifft, bin ich sehr vorsichtig. Denn wenn man sich zu hohe Ziele setzt, wird man oft enttäuscht. Ich habe nie davon geträumt, in New York an der Met zu singen, sondern nur davon, einfach weiterarbeiten zu können. Tatsächlich kamen bei mir immer die richtigen Rollen zur richtigen Zeit – und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so!

Das Gespräch führte Marco Schmidt.

Premiere am 26. Januar.